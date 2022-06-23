Авиалогистика региона Рио -- Южный Техас в помощь бизнесу

МИШЕН (шт. Техас), 23 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Совет по экономическому развитию Южного Техаса (COSTEP) понимает, что перемещение продукции и людей из пункта A в пункт B имеет важнейшее значение для торговли. Товары должны быстро перемещаться от производственных объектов к покупателям, а руководителям за пределами региона операций необходимо без лишних хлопот летать на объекты и обратно. Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, предлагает производственным компаниям авиатранспортную инфраструктуру для быстрой связи с клиентами на континенте и за его пределами.

В тех случаях, когда быстрая транспортировка товаров и людей имеет жизненно важное значение, ключевую роль играет быстрый доступ к крупным международным воздушным транспортным узлам. По этой причине регион Рио — Южный Техас использует мощную и локализованную инфраструктуру пассажирских и грузовых воздушных перевозок.

В регионе Рио — Южный Техас имеется 7 региональных аэропортов:

Браунсвилл (BRO)

Харлинген (HRL)

Макаллен (MFE)

Ларедо (LRD)

Матаморос (МАМ)

Рейноса (REX)

Нуэво Ларедо (NLD)

Эти региональные аэропорты имеют регулярный и прямой доступ к крупным международным узлам, включая:

Хьюстон (IAH)

Даллас Форт-Уэрт (DFW)

Мехико (МЕX)

Чикаго (ORD)

Кроме того, они имеют регулярный и прямой доступ к вторичным узлам, включая:

Денвер (DEN)

Сан-Франциско (SFO)

Орландо (MCO)

Лас-Вегас (LAS)

Монтеррей (MTY)

Аэропорты региона Рио — Южный Техас обслуживают более 35 ежедневных рейсов в крупные узлы, а также 15 дополнительных рейсов во вторичные узлы. Это имеет ключевое значение для компаний, которым требуется совершать регулярные посещения производственных объектов и выполнять перелеты в последнюю минуту в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, это позволяет руководителям с удобством совершать трансконтинентальные перелеты, поскольку из этих узлов выполняются прямые рейсы во множество стран по всему миру, а это означает, что для того, чтобы добраться из региона Рио — Южный Техас до таких ключевых международных направлений, как Франкфурт, Лондон, Дубай, Токио, Сеул и Сан-Паулу, требуется сделать всего одну пересадку.

В регионе Рио — Южный Техас также имеют сильное присутствие партнерские и сторонние логистические компании, включая:

FedEx

UPS

DHL

Это дает преимущество производителям, в значительной степени зависящим от способности обеспечивать своевременную поставку и/или быстрое исполнение заказов.

Если вам необходимо быстро добраться до определенного направления или обеспечить доставку туда своей продукции, вы можете быть уверены, что сможете с легкостью сделать это из региона Рио — Южный Техас. Благодаря семи региональным аэропортам, принимающим регулярные рейсы в крупнейшие хабы, регион Рио — Южный Техас обладает всем необходимым для поддержки вашей производственной деятельности.

Если вы планируете открыть производство в Северной Америке для Северной Америки, посмотрите, что вам может предложить регион Рио — Южный Техас. Сотрудники COSTEP с удовольствием помогут вам. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.costep.org или следите за нашим аккаунтом в социальных сетях @COSTEP.

Контактная информация: Matt Ruszczak (Мэтт Рущак), +1-956-682-6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress