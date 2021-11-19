Avonite® Flex -- синоним комфорта и фешенебельности для гидромассажных ванн и спа-бассейнов

ФЛОРЕНС (шт. Кентукки, США), 19 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Aristech Surfaces LLC с радостью представляет новый патентуемый материал — Avonite® Flex. Этот принципиально новое покрытие придает изысканный вид внутренней отделке гидромассажных ванн и спа-бассейнов, позволяя создавать элегантно оформленные объекты для оздоровительного сектора.

На протяжении 50 лет компания Aristech Surfaces LLC поставляет крупнейшим в отрасли производителям гидромассажных ванн и спа-бассейнов листовые материалы из акрилового пластика AcrySpaTM и AcrySwimTM с первоклассными эксплуатационными свойствами. Кроме того, 25 лет назад компания Aristech Surfaces LLC приступила к разработке фирменного ассортимента покрытий, рекомендованных архитекторами, под одним из наших наиболее успешных брендов — AVONITE® Solid Surface.

С появлением Avonite® Flex эта американская транснациональная компания планирует вложить новый смысл в понятие фешенебельности в оздоровительном секторе. Avonite FlexTM обеспечивает возможность разработки совершенно нового типа продукции с превосходной эстетикой, органично вписывающейся в любой интерьер. В данном покрытии соединились преимущества двух миров, до сих пор казавшихся непримиримыми: практичность для удовлетворения потребностей клиентов в сегменте B2B — легко изготавливаемые в рамках массового производства, долговечные и адаптируемые к различным требованиям материалы теперь сочетаются с чувственными материалами оформления интерьеров — элегантными, приятными на ощупь, обеспечивающими неограниченные конструктивные характеристики, адаптированные к требованиям частных клиентов, желающих придать своему дому дополнительный элемент комфорта без ущерба для стиля.

По аналогии с AcrySpaTM и AcrySwimTM покрытие Avonite® Flex устойчиво к образованию пятен и воздействию химических чистящих средств, что позволяет этому материалу выдерживать интенсивную очистку, связанную с обслуживанием гидромассажных ванн и спа-бассейнов. Кроме того, его непористая бактериостатическая поверхность препятствует росту микроорганизмов, обеспечивая абсолютную гигиеничность данного материала.

Новинка разработана одним из ведущих новаторов в сфере материалов для покрытий и обладает всеми наиболее востребованными функциональными свойствами: поставляется в листах или рулонах, изготавливается толщиной 3 мм и шириной до 2740 мм (108 дюймов) в двух цветовых исполнениях: Alabaster Wave 8705 и Pure Alabaster 8701. Кроме того, покрытие имеет превосходную термоформуемость, что обеспечивает возможность его вакуумной формовки под самыми острыми углами и с самыми труднодостижимыми выемками. И наконец, Avonite FlexTM отличается малым весом, что облегчает процесс его обработки в цеху, при транспортировке и в процессе монтажа.

Опираясь на свой опыт работы с покрытиями, мы создали Avonite® Flex, обеспечивающий элегантную матовость поверхности. Покрытие Avonite® Flex, входящее в линейку продуктов Avonite®, характеризуется мягкостью и характерной для этой марки фактурностью. Как и все материалы линейки Avonite®, Avonite® Flex подходит для фрезеровки, механической обработки, гравирования и даже штамповки. «Требовалось создать продукт, который удовлетворил бы высокий спрос на консервирующие и высокотехнологичные отделочные материалы, — объясняет директор группы по маркетингу Яна Бартлетт (Jana Bartlett), — покупатели хотят, чтобы внутреннее убранство их дома было вдохновляющим и успокаивающим. Благодаря Avonite FlexTM мы успешно объединили комфорт с изысканными внешними характеристиками Avonite® для целого ряда применений, реализация которых была ранее невозможна».

И наконец, несмотря на инновационный характер Avonite® Flex, компания Aristech Surfaces LLC очень тщательно проектировала материал, не требующий от производителей инвестиций в новое оборудование. С покрытием можно работать с использованием традиционных пресс-форм и систем вакуумной формовки без необходимости в дополнительных капиталовложениях. Кроме того, в случае необходимости данный материал пригоден для термоформования. Покрытие обладает лучшей ремонтопригодностью по сравнению с листовыми материалами из полиакрилата, что делает его еще более долговечным.

Avonite® Flex — идеальное сочетание максимальной функциональности и прогрессивного дизайна.

Для запроса образца посетите сайт aristechsurfaces.com

Характеристики продукта:

Толщина: 3 мм

Ширина: согласно заказу, до 2740 мм/108 дюймов

Длина: в свернутом состоянии до 210 м/700 фт

Цвета: Alabaster Wave 8705 и Pure Alabaster 8701

Информация о компании Aristech Surfaces LLC

Компания Aristech Surfaces LLC, основанная в 1969 году Дэвидом Суэдлоу (David Swedlow), спроектировавшим первую поточную линию для производства листового полиакрилата методом полива, специализируется на изготовлении и реализации материалов для покрытий. В компании создано три подразделения: «Велнес», «Архитектура» и «Транспорт». Группа владеет 13 брендами и представлена на всех континентах. Бренды компании Aristech Surfaces LLC, работающей с крупнейшими производителями ванн и спа-оборудования и рекомендуемой ведущими архитектурными бюро по всему миру, являются синонимом надежности.

Компания Aristech Surfaces LLC разрабатывает инновационные решения на основе потребностей своих клиентов на протяжении 50 лет. В основе ценностей нашей компании лежит непрерывное повышение качества ее продукции и услуг.

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http://www.aristechsurfaces.com/



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