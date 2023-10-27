Avustralya, Department of Home Affairs, küresel biyometrik toplama hizmetini VFS Global'e verdi

News provided by

VFS Global

27 Oct, 2023, 02:00 ET

MUMBAI, Hindistan, 27 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- Avustralya Department of Home Affairs, yedi bölgede küresel biyometrik toplama hizmetini, hükümetler ve diplomatik misyonlar için dünyanın en büyük dış kaynak kullanımı ve teknoloji hizmetleri uzmanı VFS Global'e verdi.

Dünya çapında 165 lokasyondaki Avustralya biyometrik toplama merkezlerini (ABCC) kapsayan anlaşma, VFS Global tarafından işletilen mevcut lokasyonlara ek olarak yeni coğrafyaları da içeriyor. Ödüllü bölgeler Amerika, Mekong, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Asya, Pasifik, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'yı kapsamaktadır. Anlaşmaya göre, VFS Global'in temel hizmetleri arasında Biometric Collection ve Kimlik Doğrulama, çevrimiçi vize başvuruları sunumuyla Dijital Yardım ve Bakanlığın ImmiAccount portalında Çevrimiçi Ödeme Yardımı yer alıyor.

Şirket ayrıca uzaktan görüşme barındırma, belge ve talep kontrolü, kağıt dijitalleştirme ve yerel adresleme ve belge teslimi gibi ek (gerekli hizmetler) de sağlayacak. Dağıtım, 59 merkezin 1 Ocak 2024 itibarıyla faaliyete geçmesiyle iki geniş aşamada gerçekleşecek ve geri kalanı bakanlığın direktifleri doğrultusunda 2. aşama kapsamında gerçekleşecek.

"Uzun yıllar boyunca departman ve VFS Global başarılı bir ortaklığa sahip oldu; bu süre zarfında VFS Global, departmanın ihtiyaçları zaman içinde geliştikçe esneklik göstermeye devam etti. Department of Home Affairs'den Anthony Phillips 'Bu ortaklığın sürekli büyümesini ve yeni anlaşma kapsamında biyometri toplama programını uygulamaya koymayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi

"Bu küresel ödül, işletme mükemmelliğimizin ve Avustralya Department of Home Affairs ile güvenilir ortaklığımızın bir başka kanıtıdır. 2004 yılından bu yana departmanla çalışıyoruz ve Avustralya'ya bağlı tüm dünyada yolcuların deneyimini yükseltmeye devam edeceğiz. " dedi VFS Global Ticari Şefi Jiten Vyas.

Anlaşma aynı zamanda VFS Global'in Amerika bölgesindeki Avustralya Biyometrik Koleksiyon Merkezlerinin (ABCC) ilk açılışını da işaret ediyor.  

Kısa süre önce VFS Global, İsveç için küresel vize sözleşmesini de yeniledi. Bunun bir parçası olarak, İsveç vize başvuruları, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Haydarabad, Kalküta, Mumbai, Yeni Delhi ve Pune dahil olmak üzere Hindistan'daki sekiz VFS Global vize başvuru merkezinde (VACs) kabul edilecektir. Son dönemde elde edilen iki zafer, şirketin seyahatteki güçlü canlanmanın ortasında sınıfının en iyisi vize çözümleri sunma ve tüketici deneyimini yükseltme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

VFS Global Hakkında 

VFS Global, hükümetler ve diplomatik görevler için dünyanın en büyük dış kaynak kullanımı ve teknoloji hizmetleri uzmanıdır. VFS Global, 147 ülkede 3.300'den fazla Uygulama Merkeziyle küresel bir ağ işleten 70 müşteri hükümetinin güvenilir ortağıdır. Şirket, kurulduğu 2001 yılından bu yana 268 milyondan fazla başvuruyu işleme koydu. Şirket, müşteri hükümetlerinin vize, pasaport ve konsolosluk hizmetlerine yönelik başvurularıyla ilgili yargılayıcı olmayan ve idari görevleri yöneterek onların tamamen kritik değerlendirme görevine odaklanmasına olanak tanır. VFS Global'in merkezi Zürih/İsviçre ve Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmaktadır.

VFS Global'ın çoğunluk hissesi, dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi Blackstone tarafından yönetilen fonlara aittir. Blackstone, yatırımcıları, yatırım yaptıkları şirketler ve içinde çalıştıkları topluluklar için olumlu ekonomik etki ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Blackstone'un yönetim altındaki 991 USD milyar varlıkları arasında, tümü küresel bazda özel sermaye, gayrimenkul, kamu borcu ve özsermaye, altyapı, yaşam bilimleri, büyüme özsermayesi, fırsatçı, yatırım sınıfı olmayan kredi, gerçek varlıklar ve ikincil fonlara odaklanan yatırım araçları yer alıyor.

Swiss-based Kuoni ve Hugentobler Foundation ve merkezi Stockholm/İsveç'te bulunan küresel bir yatırım kuruluşu olan EQT, VFS Global'de azınlık hisselerine sahiptir.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2258259/VFS_Global_Logo.jpg

SOURCE VFS Global

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