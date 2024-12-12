AWHP 支持 USPSTF 更新的子宮頸癌指南草案

共同測試的 「A 」評級，對確保病人與醫療服務提供者的選擇權和使用權相當關鍵

華盛頓2024年12月13日 /美通社/ -- U.S. Preventive Services Task Force (Task Force) 今天發佈了新的子宮頸癌篩檢指南草案。

Haywood Brown, MD，南佛羅里達大學 (University South Florida) Morsani 醫學院院務副院長、USF Health 學術與院務資深副總裁、AWHP 董事會成員、美國婦產科醫學會 (ACOG) 前院長：

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「我很高興看到 U.S. Preventive Services Task Force 在其指南草案中，保障了透過子宮頸抹片和 HPV 檢測進行子宮頸癌 (Cervical Cancer) 篩查的權利，這將有助於更早、更有效地檢測、診斷和治療子宮頸癌。十多年來，子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）與人類乳頭瘤病毒 (HPV) DNA 檢測的合併檢測，已經成為美國廣泛採用、首選且行之有效的子宮頸癌篩檢方法，幾乎可以檢測出 95% 的子宮頸癌和 99% 以上的子宮頸癌前病變。在檢測疾病中加入這些測試，能夠提供最大的敏感度，並可以在婦女的預防保健中發揮重要作用。

身為一名婦產科醫師和婦女健康差異領域 (Women's Health Disparities) 的全國領導者，我十分關切子宮頸癌的發病率以及此疾病對有色人種社區造成的差異性影響，因此敦促專責小組確定其建議，並保護共同測試的使用權。」

在提出最終建議時，AWHP 鼓勵專責小組優先考慮患者與提供者的決策和早期檢測，同時考慮其指導對健康公平 (Health Equity)的影響。

AWHP 委託 Ipsos 調查 1,000 名婦女，探討她們在醫療照護方面的經驗，結果強調保險承保範圍和自付費用，對於婦女如何以及何時獲得預防性照是關鍵所在，並突顯出目前在子宮頸癌篩檢方面的差異。此外調查表明，絕大多數人希望確定預防服務的保險承保指南，以優先考慮負擔能力、早期檢測、病人與提供者決策和健康公平的影響。

AWHP 將繼續為所有女性提供預防性醫療保健，包括最全面的子宮頸癌篩查選項。

AWHP 簡介

Alliance for Women's Health and Prevention 是一個無黨派的 501 (c)(4) 非營牟利機構，致力確保所有婦女和女孩都可以獲得高質量的預防護理。我們的使命是推動政策，以促進醫療保健的公平獲得，預防疾病的負擔和惡化，務求改善所有婦女與女孩的生活和健康。

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