AWHP支持USPSTF更新的宫颈癌指南草案

联合检测的“A”评级对于确保患者-提供者的选择和访问至关重要

华盛顿2024年12月11日 /美通社/ -- 今天，美国预防服务工作组（ Task Force ）发布了新的宫颈癌筛查指南草案。

Haywood Brown ，医学博士，南佛罗里达大学医学院教学和教师事务高级副总裁，南佛罗里达大学Morsani医学院教师事务副院长， AWHP董事会成员和美国妇产科学院（ ACOG ）前院长：

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“我很高兴看到美国预防服务工作组在其指南草案中通过巴氏涂片和HPV检测来保障宫颈癌筛查的可及性，这将有助于更早、更有效地发现、诊断和治疗宫颈癌。 十多年来，与Pap和HPV联合检测已成为美国广泛采用、首选和成熟的宫颈癌筛查方法，检测了 近95% 的宫颈癌和 超过99% 的癌前病变。 这些测试共同为检测疾病提供了最大的灵敏度，并且可以在女性的预防性医疗保健中发挥重要作用。

作为妇产科医生和女性健康差距的全国领导者，我对宫颈癌的发病率以及这种疾病对有色人种社区的不同影响深感关切，因此敦促工作队最终确定其建议并保护联合检查的机会。”

在提出最终建议时， AWHP鼓励工作组优先考虑患者提供者的决策和早期检测，同时考虑其指导对健康公平的影响。

AWHP委托的 益普索调查问卷对1000名女性进行了调查，了解她们在医疗保健方面的经验，重点强调了保险覆盖范围和自付费用对于女性如何以及何时获得预防性护理至关重要，并强调了宫颈癌筛查中存在的差异。 此外，绝大多数人希望制定指导方针，以确定预防服务的保险覆盖范围，优先考虑可负担性、早期检测、患者-提供者决策和健康公平影响。

AWHP将继续倡导所有女性获得预防性医疗保健，包括全面的宫颈癌筛查方案。

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