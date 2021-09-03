Азиатский певец и актер Джексон Йи стал послом бренда техники для уборки дома Eureka

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Eureka

Sep 03, 2021, 07:04 ET

Мега-популярный азиатский певец и актер Джексон Йи стал послом бренда техники для профессиональной уборки дома Eureka 

ДЕТРОЙТ, 3 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 26 августа 2021 г. компания Eureka, один из ведущих производителей техники для профессиональной уборки дома с вековой историей, объявила имя своего нового глобального амбассадора — им стал Джексон Йи, известный азиатский певец, танцор и актер.

В течение суток с момента данного объявления на платформе Sina было зарегистрировано 680 миллионов просмотров, 700 миллионов показов и инициировано более 2,2 миллиона обсуждений, связанных с назначением Джексона. Это стало новым рекордом для программ по привлечению знаменитостей к рекламе брендов.

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Джексон — один из самых популярных артистов в Китае, число его подписчиков в Weibo превышает 80 миллионов. За время своей карьеры он стал лицом нескольких брендов. Джексон приобрел популярность в Китае и за его пределами в 13 лет и с тех пор был удостоен множества престижных наград. Тем не менее артист никогда не почивал на лаврах, а постоянно стремился совершенствовать свои профессиональные навыки, сохраняя при этом верность своим убеждениям. Джексон был отмечен наградами как лучший новый исполнитель, лучший новый артист и лучший актер за свою первую роль в фильме. Кроме того, на родине артист пользуется репутацией успешного бизнесмена и занимает строчку в списке знаменитостей Forbes China 2021 года, главным образом за положительное влияние на жизнь местных сообществ и свою коммерческую ценность.

Как для артиста, так и для бренда важно стремиться к совершенству путем постоянной работы над профессиональными навыками в выбранной области. Джексон продолжает учиться новому и извлекать пользу из накопленного опыта и знаний, как и бренд Eureka. Бренд техники для уборки дома был создан 112 лет назад. Сегодня Eureka стремится внедрять инновации, опираясь на уникальную концепцию брендинга и успехи, достигнутые за свою вековую историю. В соответствии со своими ценностями бренд ищет новые и новые способы для обеспечения лучшего пользовательского опыта при создании чистой и комфортной среды с помощью своих устройств для уборки.

Сотрудничество бренда техники для профессиональной уборки дома со 112-летней историей и мега-популярного артиста повысит узнаваемость Eureka и поможет компании сделать этот мир чище с помощью своей эффективной и простой в использовании техники.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.eureka.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1605313/image_1.jpg 

SOURCE Eureka

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