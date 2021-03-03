B. Braun Avitum AG и CytoSorbents Corporation начнут глобальное маркетинговое партнерство

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CytoSorbents Corporation; B. Braun Avitum AG

Mar 03, 2021, 08:33 ET

B. Braun Avitum AG и CytoSorbents Corporation объявляют о заключении соглашения о глобальном маркетинговом партнерстве в целях продвижения платформы непрерывной очистки крови OMNI® с использованием системы CytoSorb®

Совместный маркетинг в отношении системы CytoSorb® с новейшей платформой очищения крови OMNI® от B. Braun повысит доступность этого современного метода лечения смертельно опасных воспалений для больных в критическом состоянии.

МЕЛЬЗУНГЕН (Германия) и МОНМАУТ-ДЖАНКШЕН (шт. Нью-Джерси), 3 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания B. Braun Avitum AG, один из ведущих производителей медицинской техники и фармацевтической продукции и поставщиков соответствующих услуг, и CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), один из лидеров в сфере интенсивной иммунотерапии, организующий серийное производство своей системы очистки крови CytoSorb® для лечения смертельно опасных воспалений, объявляют о вступлении в силу своего соглашения о глобальном маркетинговом партнерстве с целью стимулирования использования CytoSorb® в сочетании с разработанной компанией B. Braun новейшей платформой непрерывной очистки крови OMNI® и комплектом кровопроводящих магистралей OMNIset® Plus (версии 3.0 или выше). 

The B Braun OMNI continuous blood purification platform and OMNIset PLUS blood line set.
CytoSorb is approved in the European Union and distributed in 67 countries worldwide to reduce cytokine storm and deadly inflammation in critical illnesses and cardiac surgery through blood purification. CytoSorb is manufactured in the United States by CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO).
B Braun Logo
The B Braun OMNI continuous blood purification platform and OMNIset PLUS blood line set. CytoSorb is approved in the European Union and distributed in 67 countries worldwide to reduce cytokine storm and deadly inflammation in critical illnesses and cardiac surgery through blood purification. CytoSorb is manufactured in the United States by CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO). B Braun Logo

Сорбционная колонка CytoSorb® используется в интенсивной терапии для экстракорпорального удаления цитокинов и медиаторов воспаления из циркулирующей крови и может управляться аппаратом для экстренного диализа B. Braun OMNI®. Компания B. Braun будет поставлять на рынок OMNI® и OMNIset® Plus, а CytoSorbents со своей сетью прямых продаж, стратегических партнеров и дистрибьюторов продолжит поставлять на рынок систему CytoSorb®. Система CytoSorb® имеет сертификационный знак CE и распространяется в 67 странах мира.

Член правления компании B. Braun Avitum д-р Хольгер Зиберг (Holger Seeberg) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы рады сообщить о заключении этого соглашения о маркетинговом партнерстве с CytoSorbents. Благодаря этому сотрудничеству мы хотим предоставить врачам и медицинским центрам один из наиболее перспективных способов борьбы со смертельно опасными воспалениями с использованием одной из наиболее эффективных платформ очистки крови, имеющихся в сфере интенсивной терапии на сегодняшний день».

Глава компании CytoSorbents д-р Филлип Чэнь (Phillip Chan) заявил следующее: «Мы рады включить в партнерскую сеть CytoSorbents компанию B. Braun — надежную транснациональную организацию и одного из ведущих игроков в области заместительной почечной терапии и реанимационной медицины. Платформа OMNI®, предлагаемая компанией B. Braun, представляет собой элегантный и эффективный механизм, обеспечивающий врачам гибкую возможность использования системы CytoSorb® для лечения пациентов, страдающих широким спектром смертельно опасных заболеваний, в отделении интенсивной терапии».

Вице-президент по развитию бизнеса компании CytoSorbents Крис Крамер (Chris Cramer) добавил: «Мы очень рады началу этих новых партнерских взаимоотношений с компанией мирового класса B. Braun. Мы убеждены в том, что это партнерство предполагает множество направлений взаимодействия, и планируем работать в тесном сотрудничестве с международной коммерческой организацией B. Braun в целях расширения возможностей комбинированного применения системы CytoSorb®, являющейся одним из самых передовых средств устранения цитокинового шторма, с предлагаемыми компанией B. Braun новейшей экстракорпоральной платформой OMNI® и комплектом кровопроводящих магистралей OMNIset® Plus для оказания помощи пациентам по всему миру».

Это соглашение о глобальном маркетинговом партнерстве распространяется на те страны, в которых зарегистрированы оба продукта (за исключением рынка США). Финансовые условия данного Соглашения не раскрываются.

Информация о B. Braun

B. Braun является одним из ведущих в мире производителей медицинского оборудования и фармацевтической продукции и поставщиков соответствующих услуг. Компания B. Braun, штат которой насчитывает 64 тысячи сотрудников в 64 странах, занимается разработкой высококачественных систем и услуг для пользователей по всему миру. В 2019 году объем продаж этой группы составил 7,5 млрд евро. Каждая услуга, предоставляемая компанией B. Braun, заключает в себе все ее знания и опыт, а также глубокое понимание потребностей пользователей. В процессе разработки своих продуктов, систем и услуг компания B. Braun действует как спарринг-партнер. Она выступает в качестве компаньона, стимулирующего развитие посредством конструктивного диалога и создающего мотивацию к совершенствованию. Благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту эффективных средств медицинской помощи компания B. Braun вносит существенный вклад в защиту и улучшение здоровья людей.

Информация о CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

Компания CytoSorbents Corporation является одним из лидеров в области интенсивной иммунотерапии, специализирующимся на очистке крови. Ее флагманский продукт — CytoSorb® — одобрен в Европейском Союзе и распространяется в 67 странах по всему миру в качестве экстракорпорального адсорбера цитокинов, предназначенного для ослабления «цитокинового шторма» или «синдрома высвобождения цитокинов», который в противном случае может привести к массивному воспалению, органной недостаточности и смерти от распространенных тяжелых заболеваний. Это заболевания, характеризующиеся чрезвычайно высоким риском смерти и пока не имеющие эффективных методов лечения. CytoSorb® также используется в процессе и после проведения операций на сердце для удаления медиаторов воспаления, которые могут приводить к послеоперационным осложнениям, включая полиорганную недостаточность. На сегодняшний день CytoSorb® использован более чем в 121 000 лечебных процедур.  Система CytoSorb® также одобрена (с присвоением знаков CE) для применения в целях удаления билирубина (при заболеваниях печени), миоглобина (при травмах), а также тикагрелора и ривароксабана при кардиоторакальной хирургии.  Кроме того, система CytoSorb® имеет разрешение FDA на экстренное применение в Соединенных Штатах при лечении находящихся в критическом состоянии пациентов с COVID-19 с угрожающей или подтвержденной дыхательной недостаточностью при определенных обстоятельствах. FDA также предоставило системе CytoSorb® статус принципиально нового лекарственного средства для удаления тикагрелора при неотложных и срочных кардиоторакальных операциях с сердечно-легочным шунтированием.

Разработанные компанией CytoSorbents технологии очистки основаны на использовании биологически совместимых высокопористых полимерных гранул, способных активно удалять токсические вещества из крови и других физиологических жидкостей посредством их захвата в порах и поверхностной адсорбции. На разработку этих технологий компания получила неснижаемый грант, подряд и прочее финансирование в размере более 38 млн долларов от DARPA, Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), Национальных институтов здравоохранения США (NIH), Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), Армии США, Военно-воздушных сил США, Командования специальных операций США (SOCOM), Командования материально-технического обеспечения ВВС США (USAF/AFMC) и пр. На основе этой уникальной технологии очистки крови компания в настоящее время разрабатывает многочисленные продукты, защищенные многими американскими и зарубежными патентами и патентными заявками, включая ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, DrugSorb™, ContrastSorb и другие. Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании по адресам www.cytosorbents.com и www.cytosorb.com или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook и Twitter.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся прогностические заявления, предназначенные для выполнения условий, предусматривающих освобождение от ответственности, установленной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогностические заявления, в частности, включают заявления о наших планах, целях, представлениях и доводах, не являющихся историческими фактами и, как правило, сопровождаются использованием таких терминов, как «может», «должен», «мог бы», «ожидать», «планировать», «предполагать», «считать», «оценивать», «предсказывать», «потенциальный», «продолжать» и аналогичных слов, хотя некоторые прогностические заявления формулируются иначе. Следует иметь в виду, что прогностические заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, представляют текущие оценки и ожидания руководства, однако наши фактические результаты, события и показатели могут существенно отличаться от тех, которые приводятся в прогностических заявлениях. К числу факторов, которые могут приводить к таким различиям или вносить в них свой вклад, относятся, в частности, риски, обсуждаемые в нашем ежегодном отчете по форме 10-K, представленном в SEC 5 марта 2020 г., с учетом рисков, упоминаемых в наших квартальных отчетах по форме 10-Q, а также в пресс-релизах и других сообщениях акционерам, периодически публикуемых нами с целью информирования заинтересованных сторон о рисках и факторах, которые могут оказывать влияние на нашу деятельность. Предупреждаем вас о нецелесообразности излишне полагаться на какие-либо прогностические заявления. Мы не принимаем на себя никаких обязательств относительно публичного обновления или пересмотра каких-либо прогностических заявлений, будь то в результате появления новой информации, совершения будущих событий или по каким-либо иным причинам за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о ценных бумагах.

Контактное лицо компании Cytosorbents:
Amy Vogel (Эми Фогель)

Отдел по связям с инвесторами

(732) 398-5394

[email protected] 

B. Braun SE
Отдел корпоративных коммуникаций
Контактное лицо:
Mechthild Claes (Мехтильд Клаэс)
Тел.: +49 5661 71-3385
[email protected] 

Контактное лицо по связям с общественностью:

Eric Kim (Эрик Ким)

Отдел по связям с общественностью компании Rubenstein

212-805-3055

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1447289/B_Braun_OMNI.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1447290/CytoSorb_Device.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1447291/B_Braun_Avitum_AG.jpg
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SOURCE CytoSorbents Corporation; B. Braun Avitum AG

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