B. Braun Avitum AG и CytoSorbents Corporation начнут глобальное маркетинговое партнерство

Сорбционная колонка CytoSorb ® используется в интенсивной терапии для экстракорпорального удаления цитокинов и медиаторов воспаления из циркулирующей крови и может управляться аппаратом для экстренного диализа B. Braun OMNI ® . Компания B. Braun будет поставлять на рынок OMNI ® и OMNIset ® Plus, а CytoSorbents со своей сетью прямых продаж, стратегических партнеров и дистрибьюторов продолжит поставлять на рынок систему CytoSorb ® . Система CytoSorb ® имеет сертификационный знак CE и распространяется в 67 странах мира.

Член правления компании B. Braun Avitum д-р Хольгер Зиберг (Holger Seeberg) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы рады сообщить о заключении этого соглашения о маркетинговом партнерстве с CytoSorbents. Благодаря этому сотрудничеству мы хотим предоставить врачам и медицинским центрам один из наиболее перспективных способов борьбы со смертельно опасными воспалениями с использованием одной из наиболее эффективных платформ очистки крови, имеющихся в сфере интенсивной терапии на сегодняшний день».

Глава компании CytoSorbents д-р Филлип Чэнь (Phillip Chan) заявил следующее: «Мы рады включить в партнерскую сеть CytoSorbents компанию B. Braun — надежную транснациональную организацию и одного из ведущих игроков в области заместительной почечной терапии и реанимационной медицины. Платформа OMNI®, предлагаемая компанией B. Braun, представляет собой элегантный и эффективный механизм, обеспечивающий врачам гибкую возможность использования системы CytoSorb® для лечения пациентов, страдающих широким спектром смертельно опасных заболеваний, в отделении интенсивной терапии».

Вице-президент по развитию бизнеса компании CytoSorbents Крис Крамер (Chris Cramer) добавил: «Мы очень рады началу этих новых партнерских взаимоотношений с компанией мирового класса B. Braun. Мы убеждены в том, что это партнерство предполагает множество направлений взаимодействия, и планируем работать в тесном сотрудничестве с международной коммерческой организацией B. Braun в целях расширения возможностей комбинированного применения системы CytoSorb®, являющейся одним из самых передовых средств устранения цитокинового шторма, с предлагаемыми компанией B. Braun новейшей экстракорпоральной платформой OMNI® и комплектом кровопроводящих магистралей OMNIset® Plus для оказания помощи пациентам по всему миру».

Это соглашение о глобальном маркетинговом партнерстве распространяется на те страны, в которых зарегистрированы оба продукта (за исключением рынка США). Финансовые условия данного Соглашения не раскрываются.

Информация о B. Braun

B. Braun является одним из ведущих в мире производителей медицинского оборудования и фармацевтической продукции и поставщиков соответствующих услуг. Компания B. Braun, штат которой насчитывает 64 тысячи сотрудников в 64 странах, занимается разработкой высококачественных систем и услуг для пользователей по всему миру. В 2019 году объем продаж этой группы составил 7,5 млрд евро. Каждая услуга, предоставляемая компанией B. Braun, заключает в себе все ее знания и опыт, а также глубокое понимание потребностей пользователей. В процессе разработки своих продуктов, систем и услуг компания B. Braun действует как спарринг-партнер. Она выступает в качестве компаньона, стимулирующего развитие посредством конструктивного диалога и создающего мотивацию к совершенствованию. Благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту эффективных средств медицинской помощи компания B. Braun вносит существенный вклад в защиту и улучшение здоровья людей.

Информация о CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

Компания CytoSorbents Corporation является одним из лидеров в области интенсивной иммунотерапии, специализирующимся на очистке крови. Ее флагманский продукт — CytoSorb® — одобрен в Европейском Союзе и распространяется в 67 странах по всему миру в качестве экстракорпорального адсорбера цитокинов, предназначенного для ослабления «цитокинового шторма» или «синдрома высвобождения цитокинов», который в противном случае может привести к массивному воспалению, органной недостаточности и смерти от распространенных тяжелых заболеваний. Это заболевания, характеризующиеся чрезвычайно высоким риском смерти и пока не имеющие эффективных методов лечения. CytoSorb® также используется в процессе и после проведения операций на сердце для удаления медиаторов воспаления, которые могут приводить к послеоперационным осложнениям, включая полиорганную недостаточность. На сегодняшний день CytoSorb® использован более чем в 121 000 лечебных процедур. Система CytoSorb® также одобрена (с присвоением знаков CE) для применения в целях удаления билирубина (при заболеваниях печени), миоглобина (при травмах), а также тикагрелора и ривароксабана при кардиоторакальной хирургии. Кроме того, система CytoSorb® имеет разрешение FDA на экстренное применение в Соединенных Штатах при лечении находящихся в критическом состоянии пациентов с COVID-19 с угрожающей или подтвержденной дыхательной недостаточностью при определенных обстоятельствах. FDA также предоставило системе CytoSorb® статус принципиально нового лекарственного средства для удаления тикагрелора при неотложных и срочных кардиоторакальных операциях с сердечно-легочным шунтированием.

Разработанные компанией CytoSorbents технологии очистки основаны на использовании биологически совместимых высокопористых полимерных гранул, способных активно удалять токсические вещества из крови и других физиологических жидкостей посредством их захвата в порах и поверхностной адсорбции. На разработку этих технологий компания получила неснижаемый грант, подряд и прочее финансирование в размере более 38 млн долларов от DARPA, Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), Национальных институтов здравоохранения США (NIH), Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), Армии США, Военно-воздушных сил США, Командования специальных операций США (SOCOM), Командования материально-технического обеспечения ВВС США (USAF/AFMC) и пр. На основе этой уникальной технологии очистки крови компания в настоящее время разрабатывает многочисленные продукты, защищенные многими американскими и зарубежными патентами и патентными заявками, включая ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, DrugSorb™, ContrastSorb и другие. Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании по адресам www.cytosorbents.com и www.cytosorb.com или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook и Twitter.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся прогностические заявления, предназначенные для выполнения условий, предусматривающих освобождение от ответственности, установленной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогностические заявления, в частности, включают заявления о наших планах, целях, представлениях и доводах, не являющихся историческими фактами и, как правило, сопровождаются использованием таких терминов, как «может», «должен», «мог бы», «ожидать», «планировать», «предполагать», «считать», «оценивать», «предсказывать», «потенциальный», «продолжать» и аналогичных слов, хотя некоторые прогностические заявления формулируются иначе. Следует иметь в виду, что прогностические заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, представляют текущие оценки и ожидания руководства, однако наши фактические результаты, события и показатели могут существенно отличаться от тех, которые приводятся в прогностических заявлениях. К числу факторов, которые могут приводить к таким различиям или вносить в них свой вклад, относятся, в частности, риски, обсуждаемые в нашем ежегодном отчете по форме 10-K, представленном в SEC 5 марта 2020 г., с учетом рисков, упоминаемых в наших квартальных отчетах по форме 10-Q, а также в пресс-релизах и других сообщениях акционерам, периодически публикуемых нами с целью информирования заинтересованных сторон о рисках и факторах, которые могут оказывать влияние на нашу деятельность. Предупреждаем вас о нецелесообразности излишне полагаться на какие-либо прогностические заявления. Мы не принимаем на себя никаких обязательств относительно публичного обновления или пересмотра каких-либо прогностических заявлений, будь то в результате появления новой информации, совершения будущих событий или по каким-либо иным причинам за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о ценных бумагах.

Контактное лицо компании Cytosorbents:

Amy Vogel (Эми Фогель) Отдел по связям с инвесторами (732) 398-5394 [email protected] B. Braun SE

Отдел корпоративных коммуникаций

Контактное лицо:

Mechthild Claes (Мехтильд Клаэс)

Тел.: +49 5661 71-3385

[email protected] Контактное лицо по связям с общественностью: Eric Kim (Эрик Ким) Отдел по связям с общественностью компании Rubenstein 212-805-3055 [email protected]

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SOURCE CytoSorbents Corporation; B. Braun Avitum AG