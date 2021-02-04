BAC新愿景重创新，助力全球学子设计梦

波士顿2021年2月4日 /美通社/ -- 波士顿建筑学院（BAC）今日宣布实施“通向未来BAC”战略计划，勾画大胆新愿景。通过该创新计划，BAC革新现有课程，为美国和全球学子提供面向未来的设计课程。

Mahesh Daas院长自2019年即着手该项工作，这项计划便是其结出的硕果。Daas表示：“这项大胆的计划表明，我院始终践行为所有学生提供包容世界一流设计教育的长期承诺。” “这项计划着重创新应对高等教育界的行业变化，汲取新冠疫情期间获得的经验，开创新潮流。”

它是BAC通力协作的结晶，期间，院领导与学生、教职员工、员工、董事和创意倡导者反复沟通，举办“Think Wrong”（想错）设计研讨会和其他创意论坛，开展严格的策略验证研究，为学院未来发展方向集思广益。计划为期五年，已获得BAC董事会批准，

具体形成为以下六个“着力”：

着力实现多元、包容教育，帮助学生充分发挥其潜力。

着力将学院打造成全球网络，头顶云端，根系大地，对求知若渴、敢于想像、心怀梦想、以身作则的广大学子，无论传统还是非传统的，无论社会身份、地域位置，学院都将敞开大门。

着力打造无缝流程网络，为来自preK-12制和国内外高等教育系统的学生提供设计教育。

着力构建这样一个世界：设计素养成为全球公民基本素质，设计思维成所有人的基本技能，共建繁荣和稳健的可持续性社会。

着力提高设计素养和设计思维，建设充满活力的繁荣社会。

着力将BAC打造成为持续稳健发展的机构，将BAC的教育创新推广到整个高等教育界。

上述愿景结合配套目标和策略，助力BAC在学术卓越、社会正义、全球增长、设计企业家精神等领域采取九项关键举措。

BAC Cloud Canopy™平台是其中早期的一项举措，新冠疫情期间，平台加快步伐，推出首个组件BAC Cloud Lab™，以满足学生新出现的需求。该突破性平台使得学生不管身在世界何地，均可通过相应设备参加或获取云端课程、实验室、活动和服务。

“自130多年前建院以来，我院始终是促进创造力和创新的枢纽。学院校友遍布全球，通过建筑环境不断改变人类的体验。”董事会主席Richard Martini说道，Richard本人是学院84级建筑设计本科校友。“现在，在Daas院长领导下，BAC正在朝着实现其设计领域多样化的重要使命前进。这不仅触动我们如何看待全球学习体验，而且还帮助我们的学生为提供符合现实需求的可持续解决方案做好准备。”

BAC成立于131年前，是一所知名机构，为来自35个国家/地区的学生提供卓越的实操设计教育服务。据2020年GradReports报告，BAC在“收入潜力最佳研究生院排名”中位列第一，在“提供本科教育的最佳建筑学院排名”中位列第四，BAC提供线下、线上建筑、室内建筑、景观建筑、设计专业本科和研究生学位教育和继续教育。2005年，BAC成为美国首家提供获认证在线建筑设计学位的院校。BAC奉行包容性的录取政策，注重教职人员的多元化、创新、敬业精神，以及学术和体验式教育的内在价值。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1432507/BAC_Campus_Image.jpg

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/682491/Boston_Architectural_College_Logo.jpg

The Boston Architectural College

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