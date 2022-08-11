Bakkal 獲得資金以加速增長

加州普萊森頓2022年8月11日 /美通社/ -- Bakkal Corporation 今天宣佈從新及現有投資者獲得 300 萬美元的種子輪投資。

於 2021 年成立的 Bakkal 是一個 B2B2C 市場和民族商品的最後一英里交付平台。公司旨在透過提供策略性商業工具和服務來重塑當地小商店。

Bakkal - 您最喜歡的民族雜貨送到府上。

Bakkal 創辦人兼行政總裁 Murat Karslioglu 表示：「我們相信小型雜貨店是我們社區和文化的重要組成部分， 來自不同種族背景的消費者可以透過這些組織獲得健康且可負擔的食品。民族雜貨店的選擇絕非僅佔雜貨店的一小角落。我們正在將民族雜貨供應鏈數碼化，並使當地小商店更容易採購庫存。透過幫助高品質和國際品牌在商店可靠儲存其產品，我們增加可負擔的食品選擇。」

Bakkal 的新一輪融資將公司估值提高至 2,000 萬美元。Bakkal 於 2021 年底在洛杉磯推出服務，並於 2022 年初擴展至加州灣區。

新資源將幫助 Bakkal 資助技術開發、壯大其工程團隊並擴大市場推廣活動。

Bakkal 應用程式在 Apple App Store 和Google Play Store 上可供選擇。

BAKKAL 新聞資料：[https://getbakkal.com/press-kit]

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關於 BAKKAL

Bakkal 是美國的一個民族雜貨市場。公司在其平台上為品牌提供服務，將國際產品推銷到美國市場。Bakkal 在加州、伊斯坦堡、吉爾吉斯和特拉維夫設有辦事處。請瀏覽我們的網站 GetBakkal.com。© 2022 Bakkal Corporation。保留一切權利。Bakkal 文字標記和標誌是 Carsly, Inc. dba Bakkal Corporation 擁有的商標。

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