Bakkal获得融资加速增长

加利福尼亚州普莱森顿2022年8月11日 /美通社/ -- Bakkal Corporation今天宣布了来自新投资者和现有投资者的一轮300万美元种子轮投资。

Bakkal是一个B2B2C市场，也是2021年成立的面向民族货物的最后一英里交付平台。公司旨在通过为他们提供战略业务工具和服务来重塑本地杂货店。

“我们相信小杂货店是我们社区和文化的关键组成部分。来自不同族裔背景的消费者可以通过这些组织获得健康、廉价的食物。民族杂货店的选择不应只是杂货店的一个小角落。”Bakkal创始人兼首席执行官Murat Karslioglu表示， “我们正在进行民族杂货供应链的数字化，使当地小商店更容易获得库存。通过帮助优质国际品牌在商店可靠地库存产品，我们增加了廉价食品的选择。”

Bakkal的新一轮融资将该公司的估值提高到2000万美元。Bakkal于2021年末在洛杉矶推出了服务，并于2022年初扩大到加利福尼亚州湾区。

新资源将帮助Bakkal资助技术开发、壮大工程团队并扩大营销活动。

Bakkal应用可从Apple App Store和Google Play Store获得。

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关于BAKKAL

Bakkal是美国一家民族杂货市场。公司在其平台上为品牌提供服务，将国际产品推向美国市场。Bakkal在加利福尼亚、伊斯坦布尔、吉尔吉斯斯坦和特拉维夫设有办事处。请在线访问我们：GetBakkal.com。© 2022 Bakkal Corporation， 保留所有权利。Bakkal字标和标志是Carsly, Inc. dba Bakkal Corporation拥有的商标。

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