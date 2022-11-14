BB Energy, Dijital Borçlanma Tabanı Kredi Olanağını Başarıyla 580 Milyon ABD Dolarına Yükseltti

HOUSTON, 14 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Önde gelen küresel bağımsız enerji ticareti şirketi BB Energy, 580 milyon dolarlık üst düzey teminatlı borçlanma tabanı kredi olanağını ('Olanak') başarıyla yeniden finanse ettiğini ve genişlettiğini bildirmekten mutluluk duyuyor.

Başlangıç büyüklüğü 500 milyon dolar olan bu Olanak, Amerika kıtasındaki BB Energy USA şirketinin ticaret akışlarını finanse etmek için 580 milyon ABD dolarına yükseltildi. Gelecekteki büyümeyi desteklemek için 320 milyon ABD doları değerinde akordeon özelliğine sahiptir.

Jacques Erni, Group CFO, BB Energy

Geniş bir coğrafi dağılıma ve küresel çeşitliliğe sahip 11 bankadan oluşan bir gruptan taahhütler alındı. Sendikasyonda Düzenleyici ve Bookrunner görevi yapan ING Capital LLC, Olanak için İdari Temsilci olarak hareket edecektir. Citibank, N.A., Nakit Yönetim Bankasıdır. Geri dönen diğer bankalar şunlardır: Natixis NY, Société Générale NY, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank, N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, UBS Switzerland AG. Buna ek olarak, Valley National Bank, GarantiBank International N.V. ve Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., New York Agency (Bladex) olmak üzere üç yeni katılımcı banka bulunmaktadır.

BB Energy Group CFO'su Jacques Erni şunları söyledi: "BB Energy USA'in bir sonraki büyüme seviyesine ulaşması için bir dönüm noktası olan 580 milyon dolarlık kapanış tutarıyla Olanağın sonucundan memnunuz. Bu da küresel bankacılık piyasalarından gelen fon kaynaklarına güçlü erişimimizi bir kez daha ortaya koyuyor."

Erni, "Lider bankamız ING Capital LLC'ye, mevcut tüm borç verenlere ve yeni katılan bankalara teşekkür etmek istiyorum. BB Energy'ye olan güçlü güvenleri için minnettarız ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye ekledi.

BB Energy'nin Ekim 2021'de ilk ABD Dijital Borçlanma Tabanı Olanağını başlatmak için Komgo ile başarılı ortaklığının ardından, bu Olanak aynı zamanda Komgo'nun dijitalleştirilmiş platformunda Dijital Borçlanma Tabanı olacak. Komgo ile işbirliği, BB Energy ve mali ortaklarının dijitalleşme yoluyla mutlak şeffaflık ve gelişmiş bütünlüğe yönelik ortak hedefini ortaya koyuyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1945241/BB_Energy_Group_CFO.jpg

SOURCE BB Energy