BCBSA与Cyversity合作提供网络安全导师和培训计划

芝加哥2023年4月11日 /美通社/ -- 今天，蓝十字与蓝盾协会（BCBSA）宣布与致力于少数族裔网络安全学生和专业人士取得学术和职业成功的非营利协会Cyversity合作，旨在通过教育、经验和网络的结合，创建一个导师和培训计划来培养下一代多样化的安全领导者。

该计划为蓝十字与蓝盾公司以及Cyversity成员提供治理风险和合规性方面的基础教育，以及在三个网络安全组之一继续深研的选择：应用程序安全、网络安全或云安全。

BCBSA副总裁兼首席信息安全官Chris Lugo表示："我们很高兴地宣布与一家经过证明的领导者合作，培养有进取心和有才华的人士进入网络安全劳动力市场。通过为Cyversity会员提供网络技能教育和指导机会，我们的目标是支持现有的多样化安全领导者，以填补无数的网络安全空缺职位。我们相信多元化和包容性的网络劳动力对于解决当今存在的一些最复杂的网络安全挑战至关重要。"

会员将有机会参加Cyversity的导师计划，包括简历撰写研讨会、模拟面试以及与BCBSA网络安全专业人员的私人会议。

BCBSA和Cyversity的共同目标是促进网络安全行业的多样性，并确保来自不同背景的人士都能为它提供的令人兴奋且薪资丰厚的职业机会做好准备。该行业在全球有超过180万个职位空缺，亟需培养新的创新人才，以继续保护消费者、企业和政府数据。

关于蓝十字与蓝盾协会 蓝十字与蓝盾协会是一个全国性联合会，由34家独立的、基于社区的本地运营的蓝十字和蓝盾公司组成，这些公司共同为三分之一的美国人提供医疗保险。

关于Cyversity

Cyversity是一个501(c)3非营利性协会，致力于少数族裔网络安全学生和专业人士的学术和专业成功。Cyversity通过奖学金机会、多样化的劳动力发展、创新外展和指导计划来解决"巨大的网络鸿沟"。

蓝十字与蓝盾协会协会是由独立的蓝十字和蓝盾公司组成的协会。

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