Beijing startet „GO BEIJING" für Dienstleistungen aus einer Hand für Besucher aus dem Ausland

BEIJING, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von CRI Online:

Um den Aufenthalt ausländischer Besucher weiter zu erleichtern, hat Beijing offiziell die integrierte One-Stop-Serviceplattform „GO BEIJING" eingeführt.

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„GO BEIJING" wurde speziell auf die praktischen Bedürfnisse ausländischer Besucher zugeschnitten und vereint eine Vielzahl lokaler Dienstleistungen wie die Buchung von Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten, internationale Kartenzahlungen, die Erstattung der Ausreisesteuer sowie mehrsprachige Navigation. Zudem bündelt die Plattform die von Ausländern am häufigsten nachgefragten staatlichen und öffentlichen Dienstleistungen.

Ausländische Besucher können sich ganz einfach über ihr Smartphone auf dieser Plattform registrieren und auf 39 Dienste zugreifen, darunter Fahrdienstvermittlung, Ticketkauf und Hotelbuchung. Die Plattform unterstützt 16 Sprachen, darunter Chinesisch, Englisch, Russisch, Koreanisch und Arabisch.

Darüber hinaus können ausländische Nutzer die „Travel-Wallet"-Funktion der Plattform aktivieren. Indem sie vor ihrer Ankunft in China per grenzüberschreitender Überweisung Geld auf ihr „Travel-Wallet"-Konto überweisen, können Besucher das Wallet während ihres Aufenthalts auf dem chinesischen Festland für Zahlungen nutzen. Die Travel Wallet erfordert keine Verknüpfung mit einer Karte, erhebt keine Transaktionsgebühren für Ausgaben auf dem chinesischen Festland, unterstützt eine Vielzahl von Zahlungsszenarien und gewährleistet schnelle Transaktionen. Derzeit können sich Nutzer aus 40 Ländern und Regionen registrieren und den Dienst nutzen.

Die Plattform verfügt zudem über eine Funktion zur sofortigen Steuerrückerstattung. Durch einfaches Antippen eines Telefons an dem dafür vorgesehenen Gerät kann eine Rückerstattung in nur zwei Minuten überwiesen werden. Diese Steuerrückerstattungsfunktion unterstützt auch Einkäufe, die mit Kreditkarten, Bargeld und WeChat Pay getätigt wurden, was das Einkaufserlebnis für ausländische Besucher in Beijing erheblich verbessert.

Darüber hinaus ist das internationale Webportal von Beijing(https://english.beijing.gov.cn/) als wichtiges Schaufenster für Beijings internationale Dienstleistungen nun in zehn Sprachen verfügbar: Englisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Portugiesisch und Italienisch. Es bietet internationalen Nutzern und ausländisch investierten Unternehmen ein umfassendes Online-Dienstleistungssystem aus einer Hand.

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