Pékin lance « GO BEIJING », un guichet unique pour les visiteurs venant de l'étranger

PÉKIN, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Un reportage de CRI Online :

Pour faciliter le séjour des visiteurs étrangers, Pékin a officiellement lancé la plateforme de services intégrés à guichet unique « GO BEIJING ».

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Conçue pour répondre aux besoins pratiques des visiteurs étrangers, « GO BEIJING » intègre un large éventail de services locaux tels que la réservation de billets d'attraction, les paiements par carte internationaux, le remboursement des taxes au départ et la navigation multilingue. Elle regroupe également les services gouvernementaux et publics les plus demandés par les étrangers.

Les visiteurs étrangers peuvent facilement s'inscrire sur cette plateforme via leur téléphone et accéder à 39 services, dont la réservation de VTC, l'achat de billets et la réservation d'hôtels. La plateforme prend en charge 16 langues, dont le chinois, l'anglais, le russe, le coréen et l'arabe.

En outre, les utilisateurs étrangers peuvent activer la fonction « Travel Wallet » de la plateforme. En transférant des fonds sur leur compte « Travel Wallet » au moyen de transferts de fonds internationaux avant leur arrivée en Chine, les visiteurs peuvent utiliser le portefeuille pour effectuer des paiements pendant leur séjour en Chine continentale. Le Travel Wallet ne nécessite pas de liaison avec une carte, ne prélève pas de frais de transaction pour les dépenses effectuées en Chine continentale, prend en charge un large éventail de scénarios de paiement et garantit des transactions rapides. Actuellement, les utilisateurs de 40 pays et régions peuvent s'inscrire et utiliser le service.

La plateforme propose également une fonction de remboursement de taxes instantané. Il suffit d'approcher un téléphone de l'appareil destiné à cet effet pour qu'un remboursement soit transféré en deux minutes seulement. Cette fonction de remboursement des taxes prend également en charge les achats effectués par carte de crédit, en espèces et par WeChat Pay, ce qui améliore considérablement l'expérience d'achat des visiteurs étrangers à Pékin.

En outre, le portail web international de Pékin (https://english.beijing.gov.cn/), vitrine essentielle des services internationaux à Pékin, est désormais disponible en dix langues : anglais, coréen, japonais, allemand, français, espagnol, russe, arabe, portugais et italien. Il offre aux utilisateurs internationaux et aux entreprises à investissement étranger un système de services en ligne complet et unique.

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