Beko publica su Informe Integrado 2025, que documenta años de progreso hacia emisiones netas cero

La publicación del Informe Integrado 2025 de Beko coincide con su tercera inclusión consecutiva en el ranking mundial de sostenibilidad de TIME, en el que mantiene el primer puesto en su sector y pone en relieve el progreso que se refleja en dicho informe.

ESTAMBUL, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Beko publicó su Informe Integrado 2025, que ofrece un análisis exhaustivo del rendimiento financiero, ambiental y social de la compañía durante el último año. Paralelamente, Beko fue nombrada una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME Magazine por tercer año consecutivo, manteniendo el primer puesto en su sector. Este reconocimiento, otorgado en colaboración con Statista, corrobora de forma independiente años de avances planificados y cuantificables.

Can Dincer, Beko CEO Beko Integrated Report 2025

El informe documenta resultados concretos en toda la red de producción global de Beko. En 2025:

Los proyectos de eficiencia energética en las plantas de producción ahorraron 69.562 GJ de energía, evitando la emisión de 5.297 toneladas de CO₂e.

El reciclaje de residuos en todas las instalaciones de fabricación alcanzó el 98,6 %, frente a un objetivo del 99 %.

La capacidad instalada de energía renovable alcanzó los 96 MWp, frente a los 90,2 MWp del año anterior. Beko también alcanzó el 63,5 % de electricidad verde, avanzando hacia el objetivo de utilizar el 100 % en todas sus plantas de producción para 2030.

Los proyectos de eficiencia hídrica y recogida de agua de lluvia en todas las plantas generaron un ahorro total de agua de 219.114 m3.

Estas cifras reflejan una transformación más profunda del modelo de producción. Tres de las plantas de producción de Beko han sido reconocidas dentro de la Red Global de Faros del Foro Económico Mundial, y la planta de Ulmi ha obtenido además la distinción Faro de Sostenibilidad. Los principios que sustentan el enfoque de Ulmi se están extendiendo a todo el ecosistema de fabricación de Beko, a medida que la compañía extiende modelos de producción con menor impacto ambiental. Actualmente, Beko opera 13 fábricas inteligentes a nivel mundial, equipadas con inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica, con el objetivo de alcanzar las 17 a finales de 2026.

En el ámbito de la economía circular, los centros de reacondicionamiento de Beko, distribuidos en diversas ubicaciones, reintrodujeron más de 148.000 electrodomésticos en el mercado solo en 2025. La empresa recicló 1,98 millones de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de sus propias instalaciones de reciclaje desde 2014, y utilizó 31.665 toneladas de plásticos reciclados en sus productos en 2025.

En toda su cartera de productos, el 72,6 % de la facturación de Beko en 2025 provino de productos con bajas emisiones de carbono, una cifra que refleja tanto la magnitud de la gama de productos energéticamente eficientes de la compañía como la creciente demanda de los consumidores de electrodomésticos que responden a las preocupaciones medioambientales.

"El reconocimiento de TIME por tercer año consecutivo es importante porque refleja que la sostenibilidad es un pilar fundamental del negocio de Beko", afirmó Can Dinçer, consejero delegado de Beko. "Nuestras fábricas están inmersas en una doble transformación, marcada por la descarbonización y la digitalización. Estos avances son fruto de una estrategia consciente y se pueden medir, y nuestro Informe Integrado explica con detalle cómo los estamos logrando. Mientras el mundo se prepara para la COP31, lo más creíble que puede hacer una empresa es demostrar su trabajo en lugar de limitarse a declararlo. Eso es lo que estamos haciendo".

La lista anual de TIME evalúa a más de 5.000 empresas a nivel mundial en función de su rendimiento ambiental y social, transparencia e informes ESG. La presencia continuada de Beko en esta clasificación, sometida a criterios cada vez más rigurosos evidencia un modelo de negocio donde la sostenibilidad está integrada de forma estructural en todas las operaciones, las cadenas de suministro y la cartera de productos.

Además de su Informe Integrado, la Compañía también ha publicado su segundo informe de sostenibilidad conforme a TSRS, preparado de acuerdo con las Normas de Informes de Sostenibilidad de Turquía (TSRS), adopción por parte de Turquía de las Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB). El informe está disponible públicamente y proporciona información detallada sobre los riesgos, oportunidades, gobernanza, estrategia y rendimiento de la compañía relacionados con el clima.

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global. Opera a través de filiales en más de 55 países, con una plantilla de aproximadamente 45.000 empleados e instalaciones de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko cuenta con 22 marcas propias o utilizadas con licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko es la mayor empresa de electrodomésticos de Europa, con una cuota de mercado (basada en volúmenes) y una facturación consolidada de 10.700 millones de euros en 2025. Sus 28 centros y oficinas de I+D y Diseño en todo el mundo albergan a más de 2.000 empleados de I+D y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global en el sector de los bienes duraderos del hogar por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025).** La empresa ha sido reconocida como la 89ª empresa más sostenible en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2026 de TIME Magazine y Statista y ha sido líder del sector durante tres años consecutivos. La visión de Beko es "Respetar al mundo, ser respetado en todo el mundo".

www.bekocorporate.com

* Licencia limitada a ciertas jurisdicciones.

**Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.