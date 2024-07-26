Benchmark отмечает расширение объекта мирового класса в Брашове, Румыния

Расширение Benchmark Brasov удваивает производственные мощности и добавит 500 рабочих мест в регионе

ТЕМПЕ, Аризона, 26 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Benchmark Electronics, Inc. (NYSE: BHE), глобальный поставщик инжиниринговых, дизайнерских и производственных услуг, сегодня отметил свое расширение присутствия в Брашове, Румыния, продолжая инвестиции компании в регион. Это расширение должно поддержать ориентированный на клиента спрос на доступ к высокотехнологичным производственным решениям, локальным и глобальным цепочкам поставок, а также ориентированной на клиента команде, стремящейся оптимизировать доставку, качество, стоимость, а также производственные и инженерные услуги. Обслуживаемые ключевые сектора рынка включают сложное промышленное, медицинское и полупроводниковое капитальное оборудование. Компания отпраздновала открытие в четверг, 25 июля, вместе с ключевыми партнерами и множеством поставщиков, местных высокопоставленных лиц и членов сообщества.

«Benchmark Brasov, наряду с Benchmark Almelo, является сердцем и душой нашей европейской деятельности, и мы рады расширить наше производственное присутствие, добавить возможности для лучшего обслуживания наших нынешних клиентов и поддержать высокий интерес со стороны новых клиентов, которые хотят регионализировать свое производство в Европе, — сказал Джефф Бенк (Jeff Benck), президент и генеральный директор Benchmark. — Новое пространство предоставит нашим производственным и инженерным командам достаточно места для расширения нашей деятельности в Восточной Европе, а также создаст больше высокооплачиваемых рабочих мест для сообщества Брашова».

Расширение в Брашове является частью более широкой стратегии Benchmark по увеличению производственных мощностей по всему миру за счет использования существующих мощностей и лидерства, поскольку все больше клиентов стремятся диверсифицировать свою производственную стратегию и создавать продукты, приближенные к конечному потреблению. Новое пространство не только обеспечивает новое производственное пространство, но и улучшает системную интеграцию и рабочий процесс на месте.

«Для меня большая честь приветствовать наших партнеров, поставщиков и местное сообщество на открытии нашего расширенного объекта в Брашове, — сказал Герман Бартелинк (Herman Bartelink), вице-президент по европейским операциям Benchmark. — Мы с нетерпением ждем добавления новых возможностей и привлечения большего количества предприятий и рабочих мест в регион. Это расширение заняло много времени, и я очень горжусь работой нашей европейской команды в достижении этой вехи».

В дополнение к расширению, Benchmark Brasov будет нанимать сотрудников для заполнения новых вакансий. Компания ищет широкий круг должностей, включая технических специалистов, операторов машин, инженеров-электронщиков и инженеров-механиков. Расширение также позволит Benchmark углубить связи с местными университетами, предлагая больше возможностей для стажировок и другого опыта работы.

Чтобы узнать больше о Benchmark Brasov и новых особенностях объекта, посетите веб-сайт https://www.bench.com/brasov-romania.

О компании Benchmark Electronics, Inc.

Benchmark предоставляет комплексные решения на протяжении всего жизненного цикла продукта; передовые инновационные технологии и услуги по инженерному проектированию; использование своей оптимизированной глобальной цепочки поставок; и предоставление производственных услуг мирового класса в следующих отраслях: коммерческие авиакосмческие аппараты, оборона, передовые вычисления, коммуникации, медицина, сложное промышленное и полупроводниковое капитальное оборудование следующего поколения. Глобальные операции Benchmark включают в себя объекты в семи странах, а ее обыкновенные акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом BHE.

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