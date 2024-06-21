Beny привлекает внимание Intersolar Europe полными решениями в области солнечной энергии

МЮНХЕН, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe, проходившей с 19 по 21 июня 2024 года, компания Beny продемонстрировала свои интеллектуальные энергетические решения вместе со своим дочерними брендами: EVB, ориентированным на зарядку электромобилей, и PVB, ориентированным на микроэнергетические системы и хранение энергии. Компания также провела различные мероприятия, в том числе церемонию вручения сертификатов TÜV Rheinland и раздачу подарков, в которых с радостью приняли участие посетители выставки.

Intersolar Europe — это важнейшее событие мировой фотоэлектрической отрасли, которое проводится на площади более 110 000 м2 при участии свыше 1500 экспонентов, привлекая более 100 000 посетителей и экспертов отрасли. Выставка охватывает все сегменты цепочки поставок солнечных батарей и служит платформой для обмена информацией и сотрудничества.

На выставке компания Beny и ее дочерние бренды представили полные энергетические решения, ориентированные на различные сценарии применения. В частности, EVB предлагает решения для зарядки электромобилей для жилых и коммерческих рынков. Для домов предлагаются зарядные устройства переменного тока (3,7 – 22 кВт)со встроенной защитой, поддержкой подключений Wi-Fi/Bluetooth и удаленным управлением по протоколу OCPP 1.6J. Интегрированные решения динамического балансирования нагрузки (DLB) и домашние энергетические системы повышают распределение электроэнергии и безопасность. Предприятиям EVB предлагает зарядные устройства переменного и постоянного тока (20 – 600 кВт) с несколькими разъемами, рекламными экранами и жидкостным охлаждением, что позволяет одновременно заряжать транспортные средства, получать доход от рекламы и снижать затраты на станции.

Бренд PVB продемонстрировал свой комплект Easy Solar из двух фотоэлектрических модулей мощностью 430 Вт, микроинвертора мощностью 800 Вт и необязательного блока аккумуляторов, отличающийся гибкостью установки, в том числе на балконе, в саду и на стене, а также удобное управление энергией с использованием платформы BYM Cloud. Степень защиты IP67 и 25-летняя гарантия позволяют использовать его в неблагоприятных средах. Для коммерческого использования бренд PVB представил микроинверторы мощностью 2000 – 2800 Вт, отличающиеся эффективным преобразованием энергии, использованием безопасно низкого напряжения и интеллектуальным управлением устанавливаемыми на крыше солнечными фотоэлектрическими системами.

В ходе выставки компании Beny организовала проведение различных мероприятий для привлечения посетителей, что дополнительно повысило влияние и узнаваемость бренда. Церемония награждения TÜV Rheinland стала важнейшим событием, на котором компания Beny получила сертификаты за отличное качество продукции и инновации, став образцовым предприятием отрасли. В знак признательности посетителям за их поддержку компания также предлагала бесплатные напитки и суши, что позволило посетителям во время осмотра экспонатов выставки пробовать угощения.

Компания Beny продемонстрировала свое технологическое мастерство и привлекла на выставке значительное внимание аудитории и профессионалов отрасли. Контакты с профессионалами позволили Beny получить более глубокое представление о потребностях рынка и тенденциях отрасли и открыли путь для дальнейшего развития. В будущем Beny продолжит уделять особое внимание технологическим инновациям и оптимизации продукции, увеличивая свой вклад в развитие фотоэлектрической промышленности.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.beny.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected].