Bericht der „Alliance to End Plastic Waste" belegt die Machbarkeit der Herstellung hochwertiger Folien aus flexiblen Kunststoffabfällen aus Haushalten

Die Ergebnisse zeigen, dass durch fortschrittliches mechanisches Recycling in anspruchsvollen Anwendungen für flexible Verpackungen ein Recyclinganteil von mehr als 30 % erreicht werden kann, was das chemische Recycling im Abfallstrom flexibler Kunststoffe ergänzt.

Um das fortschrittliche mechanische Recycling von flexiblen Kunststoffen in großem Maßstab zu ermöglichen, sind systemische Rahmenbedingungen – wie beispielsweise robuste EPR-Systeme – sowie ein marktorientierter Ansatz erforderlich, der den Schwerpunkt auf hochwertige Rezyklate und die Nachfrage auf den Endmärkten legt.

Der Bericht liefert einen praktischen Leitfaden zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft bei flexiblen Verpackungen und unterstützt Marken dabei, die Anforderungen der EU-Verordnung (PPWR) hinsichtlich des Recyclinganteils für Kunststoffverpackungen bis 2030 zu erfüllen.

SINGAPUR, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die „Alliance to End Plastic Waste" hat heute den Bericht „The Quest for Quality" veröffentlicht: „Ausbau des fortschrittlichen mechanischen Recyclings zur Erreichung der Recyclinganteilsziele für flexible Kunststoffe" – dieser Bericht enthält eine umfassende technische und wirtschaftliche Bewertung einer Anlage für fortschrittliches mechanisches Recycling von flexiblen Kunststoffen mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr. Der Bericht zeigt auf, dass aus gebrauchten flexiblen Haushaltskunststoffen hochwertige Rezyklate hergestellt werden können, und ermittelt die Voraussetzungen für die kommerzielle Skalierung dieser Lösungen. Dies unterstreicht zudem die Bedeutung systemischer Rahmenbedingungen, darunter solide Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), gesetzlich vorgeschriebene Zielvorgaben für den Anteil an recycelten Materialien, sowie vergünstigtes Kapital, gepaart mit einem marktorientierten Ansatz, der den Schwerpunkt auf hochwertige Rezyklate und eine starke Nachfrage auf den Endmärkten legt.

Mehr unter sowie eine Bewertung unter, Das Projekt „Quest for Quality" stellt Akteuren der Branche Open-Source-Ressourcen zur Verfügung, um die Entwicklung fortschrittlicher mechanischer Recyclingverfahren zur Herstellung hochwertiger Recyclate aus flexiblen Kunststoffabfallströmen zu unterstützen. Die Website ist unter zu einem entscheidenden Zeitpunkt online gegangen, da sich Marken, Einzelhändler und Verpackungshersteller auf die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) vorbereiten, die bis 2030 einen Anteil von 35 % an recycelten Post-Consumer-Materialien in Non-Food-Verpackungen vorschreibt. Flexible Kunststoffverpackungen, auf die mehr als die Hälfte des weltweiten Marktes für Kunststoffverpackungen entfällt, gehören nach wie vor zu den Verpackungsarten, die sich am schwierigsten für die Wiederverwertung in hochwertigen Anwendungen eignen, was die Notwendigkeit skalierbarer Recyclingwege unterstreicht.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

1. Durch fortschrittliches mechanisches Recycling lassen sich hochwertige Endprodukte erzielen

Post-Consumer- -Haushalts -Flexibles können zu -Recyclaten verarbeitet werden, die für einen Anteil von 30 %+ in anspruchsvollen Folienanwendungen wie Schrumpffolien, Etiketten und Beuteln geeignet sind. Dies ist mithilfe bestehender fortschrittlicher, sensorgestützter Sortier-, Heißwasch- und Doppelschmelz-Filtersysteme möglich.

2. Das chemische Recycling wird das fortschrittliche mechanische Recycling ergänzen.

Sowohl als auch können hochwertige -Recyclate herstellen, doch jedes Unternehmen konzentriert sich auf unterschiedliche Fraktionen des Abfallstroms aus flexiblen Verpackungen und zielt auf unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. So wird sich das chemische Recycling beispielsweise auf Mehrkomponentenfolien konzentrieren, die für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt bestimmt sind.

3. Um hochwertige -Recyclate zu erzielen, ist eine Umstellung der Betriebsphilosophie erforderlich.

Recyclingunternehmen müssen der traditionellen, kostengünstigen Verarbeitung von gemischten Rohstoffen weniger Priorität einräumen und stattdessen einen „marktorientierten" Ansatz verfolgen, dessen Schwerpunkt auf der Herstellung hochwertiger Rezyklate liegt, die den Anforderungen von Verarbeitern und Marken für anspruchsvolle Folienanwendungen gerecht werden.

4. Systemische Faktoren sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens

Um die wirtschaftliche Lücke zwischen hochwertigen Recycling en und Neu-Polymeren zu schließen, müssen Unternehmen in der Recycling-Wertschöpfungskette auf Fördermaßnahmen zurückgreifen, wie beispielsweise Maßnahmen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) zur Finanzierung von Sammlung und Sortierung, gesetzlich vorgeschriebene Zielvorgaben für den Recyclinganteil zur Steigerung der Nachfrage sowie den Zugang zu vergünstigten Finanzmitteln zur Kostensenkung.

5. Kapitaloptimierung durch Erweiterung bestehender Anlagen und Vorsortierung

Die Bauarbeiten am neuen Standort (31 % der Investitionsausgaben) und die komplexen Sortieranlagen (25 %) belasten die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu schaffen, sollten die Betreiber die Modernisierung bestehender Anlagen nutzen und die hohe Belastung durch die Sortierung vorgelagert auf zentralisierte Kunststoffrückgewinnungsanlagen (PRFs) verlagern.

„Flexible Kunststoffverpackungen gehören zu den Verpackungsarten, deren Recycling in großem Maßstab eine der größten Herausforderungen darstellt, aber es ist auch eine der wichtigsten, bei der es auf die richtige Vorgehensweise ankommt." Die Technologie, die zur Herstellung hochwertiger Rezyklate benötigt wird, ist bereits vorhanden. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Lösungen durch eine stärkere Abstimmung entlang der gesamten Wertschöpfungskette kommerziell zu skalieren, unterstützt durch die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen, die erforderlich sind, um Investitionen zu mobilisieren. Bei der Alliance besteht unsere Aufgabe darin, die verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen und die Einführung skalierbarer Lösungen zu beschleunigen. „Das Streben nach Qualität ist ein wichtiger Schritt in diesem Bestreben, der praktische Erkenntnisse liefert, um die Kreislaufwirtschaft für flexible Kunststoffe voranzubringen", sagte Jacob Duer, Präsident und CEO der Alliance to End Plastic Waste.

Das Projekt „The Quest for Quality" baut auf den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Projekt („ValueFlex") auf, einer Initiative, die 2022 von der „Alliance to End Plastic Waste", CEFLEX, Roland Berger und HTP Engineering ins Leben gerufen wurde, um eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für das fortschrittliche mechanische Recycling von 50.000 Tonnen flexiblen Kunststoffverpackungsabfällen aus Haushalten pro Jahr zu entwickeln. Obwohl die Anlage aufgrund veränderter makroökonomischer und politischer Rahmenbedingungen letztendlich nicht gebaut wurde, lieferte das Projekt wertvolle technische, betriebliche und wirtschaftliche Erkenntnisse. Der Bericht macht diese Erkenntnisse durch detaillierte Anlagenentwürfe, technische und wirtschaftliche Bewertungen öffentlich zugänglich, liefert damit eine Blaupause für zukünftige Projekte und hebt die politischen, finanziellen, und marktbezogenen Rahmenbedingungen hervor, die für den Ausbau des fortschrittlichen mechanischen Recyclings erforderlich sind.

Über die Allianz zur Bekämpfung von Plastikmüll

Die „Alliance to End Plastic Waste" ist eine unabhängige, globale gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe voranzutreiben und Plastikmüll sowie Umweltverschmutzung durch Kunststoffe zu beenden. Um diese Vision voranzutreiben, arbeiten wir mit Akteuren entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, darunter der Privatsektor, Regierungen, andere Geldgeber und Nichtregierungsorganisationen.

Dazu gehören die Entwicklung, Einführung, Risikominimierung und Betreuung von Lösungen im Zusammenhang mit der Konzeption, Sammlung, Sortierung, Aufbereitung, dem Recycling und der Wiederverwendung von Kunststoff. Wir fördern Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen verschiedenen Interessengruppen auf der ganzen Welt und mobilisieren Finanzmittel aus Entwicklungs- und privaten Quellen, um Initiativen in großem Maßstab zu unterstützen.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern entwickeln wir wirtschaftlich tragfähige, umweltfreundliche und sozial verantwortliche Lösungen, um eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter endplasticwaste.org