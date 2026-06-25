Un rapport de l'Alliance to End Plastic Waste démontre qu'il est possible de produire un film de haute qualité à partir de déchets plastiques souples issus des ménages

Les résultats montrent que le recyclage mécanique avancé peut permettre d'atteindre une teneur en matériaux recyclés supérieure à 30 % dans des applications exigeantes d'emballages souples, venant ainsi compléter le recyclage chimique dans l'ensemble du flux de déchets de plastiques souples.

Pour permettre le recyclage mécanique avancé des plastiques souples à grande échelle, il faudra mettre en place des mesures d's systémiques – telles que des systèmes d' de la responsabilité élargie des producteurs (REP) solides – ainsi qu'une approche axée sur le marché, centrée sur les matériaux recyclés de haute qualité et la demande des marchés finaux.

Ce rapport propose un plan d'action concret visant à améliorer la circularité des emballages souples, afin d'aider les marques à se conformer aux exigences de l'UE en matière d's de contenu recyclé prévues par la directive « PPWR » pour les emballages en plastique d'ici 2030.

SINGAPOUR, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'Alliance to End Plastic Waste a publié aujourd'hui (La quête de la qualité) : « Développer le recyclage mécanique avancé pour atteindre les objectifs de teneur en matériaux recyclés pour les emballages souples », qui présente une évaluation technique et économique complète de, une usine de recyclage mécanique avancé de 50 000 tonnes par an destinée aux plastiques souples. Le rapport démontre comment des matériaux recyclés de haute qualité peuvent être produits à partir de plastiques souples ménagers post-consommation et identifie les conditions nécessaires pour déployer ces solutions à l'échelle commerciale. Le rapport, ainsi que, souligne l'importance des facteurs facilitateurs systémiques, notamment des dispositifs solides de responsabilité élargie des producteurs (REP), des objectifs obligatoires en matière de contenu recyclé, et des financements à taux préférentiels, parallèlement à une approche axée sur le marché et centrée sur les matériaux recyclés haut de gamme et une forte demande sur les marchés finaux.

Plus qu'une simple évaluation, « The Quest for Quality » met à la disposition des acteurs du secteur des ressources en libre accès destinées à soutenir le développement de capacités avancées de recyclage mécanique permettant de produire des matériaux recyclés haut de gamme à partir de flux de déchets plastiques souples. Cette initiative, disponible à l'adresse, intervient à un moment crucial, alors que les marques, les détaillants et les fabricants d'emballages se préparent à la mise en œuvre du règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui impose une teneur minimale de 35 % de matériaux recyclés post-consommation dans les emballages non alimentaires d'ici 2030. Les emballages en plastique souple, qui représentent plus de la moitié du marché mondial des emballages en plastique, restent l'un des formats d'emballage les plus difficiles à recycler en applications à forte valeur ajoutée, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des filières de recyclage évolutives.

Parmi les principales conclusions du rapport, on peut citer :

1. Le recyclage mécanique de pointe permet d'obtenir des produits finis de haute qualité

Les emballages souples post-consommation destinés à un usage domestique peuvent être transformés en matériaux recyclés pouvant être utilisés à hauteur de 30 % ou plus dans des applications exigeantes telles que les films rétractables, les étiquettes et les sachets. Cela est possible grâce aux systèmes existants de tri avancé par capteurs, de lavage à chaud et de filtration par double fusion.

2. Le recyclage chimique viendra compléter le recyclage mécanique de pointe

sont toutes deux capables de produire des matériaux recyclés de haute qualité, mais chacune se concentrera sur des fractions différentes du flux de déchets d'emballages souples et visera des applications différentes. Par exemple, le recyclage chimique se concentrera sur les films composés de plusieurs matériaux destinés à des applications en contact avec les aliments.

3. Pour obtenir des matériaux recyclés de haute qualité issus de l', il est nécessaire de changer de philosophie opérationnelle

Les entreprises de recyclage doivent délaisser le traitement traditionnel à faible coût des matières premières mixtes et adopter une approche axée sur la demande du marché, visant à produire des matériaux recyclés haut de gamme qui répondent aux exigences des transformateurs et des marques pour des applications de films très exigeantes.

4. Les facteurs facilitateurs systémiques restent essentiels pour la rentabilité du projet

Pour combler l'écart économique entre les de recyclage de haute qualité et les polymères vierges, les entreprises de la chaîne de valeur du recyclage doivent tirer parti de leviers tels que les politiques de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour financer la collecte et le tri, les objectifs obligatoires en matière de teneur en matériaux recyclés pour stimuler la demande, ainsi que l'accès à des capitaux à conditions préférentielles afin de réduire les coûts.

5. Optimiser le capital d' s grâce à l'extension des sites existants et au tri des s en amont

Les travaux de génie civil sur site vierge (31 % des dépenses d'investissement) et les équipements de tri complexes (25 %) pèsent sur la rentabilité du projet. Pour élaborer une analyse de rentabilité solide, les opérateurs devraient tirer parti de la modernisation des sites existants et transférer la lourde charge du tri en amont vers des installations centralisées de valorisation des plastiques (PRF).

« Les emballages en plastique souple constituent l'un des types d'emballages les plus difficiles à recycler à grande échelle, mais c'est aussi l'un des plus importants à traiter correctement. La technologie nécessaire à la production de matériaux recyclés de haute qualité issus de l' existe déjà. Le défi consiste désormais à déployer ces solutions à l'échelle commerciale grâce à une meilleure coordination tout au long de la chaîne de valeur, en s'appuyant sur les mesures politiques et financières nécessaires pour mobiliser les investissements. Au sein de l'Alliance, notre rôle consiste à rassembler les parties prenantes et à accélérer l'adoption de solutions évolutives. La quête de la qualité, , constitue une étape importante dans cette démarche, en fournissant des conseils concrets pour favoriser la circularité des plastiques souples », a déclaré Jacob Duer, président-directeur général de l'Alliance to End Plastic Waste.

Le projet « The Quest for Quality » s'appuie sur les principaux enseignements tirés du projet « ValueFlex » de l', une initiative lancée en 2022 par l'Alliance to End Plastic Waste, CEFLEX, Roland Berger et HTP Engineering afin de développer une solution de recyclage mécanique avancée, commercialement viable, d'une capacité de 50 000 tonnes par an, destinée aux déchets d'emballages ménagers en plastique souple. Bien que l'installation n'ait finalement pas été construite en raison de l'évolution de la conjoncture macroéconomique et du contexte politique, le projet a permis d'acquérir de précieuses connaissances techniques, opérationnelles et économiques. Ce rapport rend ces enseignements accessibles au grand public grâce à des analyses détaillées portant sur la conception des installations, l'ingénierie de l', ainsi que des évaluations économiques. Il fournit ainsi un cadre de référence pour les futurs projets et met en évidence les facteurs politiques, financiers, d' et de marché nécessaires au développement à grande échelle du recyclage mécanique avancé.

À propos de l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques

L'Alliance to End Plastic Waste est une organisation internationale indépendante à but non lucratif qui s'efforce de jouer un rôle moteur dans la mise en place d'une économie circulaire pour le plastique et de mettre fin aux déchets plastiques et à la pollution qu'ils engendrent. Nous travaillons en partenariat avec les acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment le secteur privé, les pouvoirs publics, d'autres bailleurs de fonds et les ONG, afin de concrétiser cette vision.

Cela implique de développer, de déployer, de minimiser les risques et d'assurer le suivi de solutions liées à la conception, à la collecte, au tri, au traitement, au recyclage et à la réutilisation du plastique. Nous encourageons l'innovation, la collaboration et le transfert de connaissances entre les différentes parties prenantes dans le monde, et nous mobilisons des fonds provenant du développement et de sources privées pour soutenir des initiatives à grande échelle.

En collaboration avec nos membres et nos partenaires, nous mettons au point des solutions économiquement ement viables, respectueuses de l'environnement et socialement responsables afin de créer une économie circulaire pour le plastique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur endplasticwaste.org