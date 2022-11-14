Беріть участь у конкурсі World Cup Craze за допомогою Vantage і вигравайте призи разом зі своїми улюбленими футбольними командами

Голосуйте за команду-переможницю та вигравайте призи під час наступного футбольного чемпіонату за допомогою Vantage – сучасного фінансового застосунку та сервісу для безперешкодної торгівлі в будь-яких умовах.

СИНГАПУР, 15 листопада 2022 р. /PRNewswire/ -- Vantage (або Vantage Markets), міжнародний мультиактивний брокер, в очікуванні Чемпіонату світу з футболу 2022 із задоволенням оголошує про запуск конкурсу World Cup Craze. Відсьогодні трейдери, що використовують застосунок Vantage , зможуть голосувати за команду-переможницю в кожному поєдинку та отримувати чудові призи.

На Чемпіонаті світу відбудеться 64 матчі, а слідкувати за гравцями, командами та результатами з World Cup Craze буде набагато цікавіше. До того ж ви спілкуватиметеся з іншими футбольними вболівальниками в межах цього унікального конкурсу від Vantage, присвяченого найулюбленішому виду спорту в світі. Переможців буде оголошено в день закриття конкурсу 23 грудня 2022 року.

Застосунок Vantage спрощує ведення мобільної торгівлі завдяки функціям торгівлі в соціальних додатках, легкому оформленню депозитів у програмі, власним інструментам технічного аналізу тощо, і надає користувачам найкращі інструменти для максимального використання своїх торгових можливостей.

Докладніше про World Cup Craze від Vantage і умови участі див. на офіційній сторінці реєстрації за посиланням. Також через Vantage учасники можуть взаємодіяти з TikTok, Twitter, Instagram і Facebook і через ці соціальні платформи слідкувати за оголошенням переможця і повідомленнями в рамках конкурсу.

Про Vantage

Vantage (або Vantage Markets) – це глобальний брокер з широким спектром активів, який пропонує клієнтам доступ до гнучкого та потужного сервісу для торгівлі валютами, товарними позиціями, індексами, акціями, облігаціями та ETF.

Компанія діє на ринку вже більше 13 років. Зараз у Vantage працює понад 1000 співробітників у більш ніж 30 офісах по всьому світу.

Vantage – більше, ніж просто брокер. Це надійна екосистема онлайн-торгівлі, відзначений нагородами застосунок для мобільної торгівлі та легка в користуванні торговельна платформа, на якій клієнти можуть скористатися вигідними можливостями для проведення своїх операцій. Завантажте застосунок Vantage з App Store або Google Play.

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SOURCE Vantage