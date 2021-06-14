Беспроводной пылесос Dreame T30 дебютирует в Европе через AliExpress

С начала 2020 года образ жизни людей претерпел радикальные изменения в связи с бушующей по всему миру пандемией. По мере того как люди стали проводить больше рабочего времени дома, оставаясь со своей семьей, они могут обнаруживать, что взвешенные в воздухе частицы пыли и невидимая пыль представляют неудобство и даже опасность для здоровья, особенно для людей с аллергией на пылевых клещей. Компания Dreame Technology, в полной мере осознавая такой насущный спрос, выпускает модель Dreame T30, призванную обеспечивать превосходное качество уборки дома.

Лучший в отрасли электродвигатель и высокая мощность всасывания

Dreame T30 может похвастаться сверхвысокоскоростным электродвигателем, обеспечивающим скорость вращения до 150 тыс. оборотов в минуту, высокую мощность всасывания и фильтрацию по всему объему устройства, позволяющую улавливать микрочастицы, в частности пыльцу и бактерии, для эффективной глубокой очистки. Даже при таком мощном двигателе и высокой мощности всасывания его 8-уровневая система шумоподавления поддерживает минимальный уровень шума, обеспечивая приятную и бесшумную уборку.

Длительное время автономной работы и съемный аккумуляторный блок

Качество работы пылесоса зависит не только от мощности всасывания и фильтрации, но и от времени автономной работы и внутренней системы. Dreame T30 оснащается полимерным блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 8*2900 мА·ч, обеспечивающим до 90 минут автономной работы в экономичном режиме. Его съемная конструкция аккумуляторного блока обеспечивает более удобную утилизацию и защиту питания. Благодаря оптимизированной конфигурации и интеллектуальному охлаждению Dreame T30 поддерживает стабильную рабочую температуру аккумулятора для обеспечения его устойчивой и впечатляюще высокой производительности.

Интеллектуальный HD-экран и автоматическая адаптация режимов уборки

Другой особенностью модели Dreame T30 является интеллектуальный HD-экран, отображающий информацию в реальном времени для информирования пользователей о порядке уборки, обнаружении пыли, необходимости замены фильтра, времени работы от аккумулятора и пр., что позволяет пользователям полностью контролировать процесс уборки.

Кроме того, его датчик обнаружения грязи может автоматически регулировать мощность всасывания в зависимости от определяемого уровня запыленности. Другими словами, обнаруживая большое скопление пыли, Dreame T30 автоматически повышает мощность всасывания. При уменьшении уровня запыленности мощность всасывания снижается до нормального режима.

В период с 09:00 (CET) 14 июня до 08:59 (CET) 26 июня пылесос модели Dreame T30 будет продаваться на платформе AliExpress по цене 379,99 долларов США. 150 первых покупателей БЕСПЛАТНО получат беспроводную вращающуюся электрошвабру Dreame (стоимостью 139 долларов США). При покупке дополнительного аккумуляторного блока T30 в течение указанного периода вам потребуется оплатить только 30 долл. США (при его первоначальной цене 100 долл. США).

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1531492/1.jpg

SOURCE Dreame Technology