Bienvenue dans l'ère post-CAPEX : Les bonnes pratiques de Sopra Steria Next pour repenser l'investissement IT

Sopra Steria Next dévoile la deuxième publication de son CIO Compass, consacrée à la transformation des modèles d'investissement IT

Le cabinet de conseil révèle que le basculement de CAPEX à OPEX est massif et irréversible : d'ici 2026, plus de 75 % des dépenses IT relèveront de modèles d'usage. Conséquence directe : une volatilité accrue des coûts, avec des dépassements pouvant atteindre +23 % sur les dépenses cloud.

Face à cette perte de contrôle, le cabinet de conseil partage cinq leviers d'action concrets : FinOps en temps réel, intégration du CO₂ dans les arbitrages IT, budgets en flux continu, maîtrise des dépendances technologiques, mesure de la valeur par usage plutôt que par actif.

À mesure que les usages IA s'intensifient, la pression sur les budgets IT ne fera que croître. Les DSI qui s'outillent dès maintenant pour piloter la consommation – plutôt que la subir – prendront une longueur d'avance décisive.

PARIS, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next dévoile la deuxième publication de son CIO Compass, consacrée à une transformation de fond du modèle d'investissement IT. Cloud, SaaS, IA : les entreprises ne possèdent plus leurs infrastructures, elles les consomment. Ce glissement du CAPEX vers l'OPEX offre de la flexibilité — mais il ouvre aussi la porte à une volatilité structurelle des coûts. D'ici 2026, plus de 75 % des dépenses IT relèveront de modèles d'usage, et les dépassements sur les budgets cloud atteignent en moyenne +23 %. La flexibilité promise est devenue, pour beaucoup d'organisations, une nouvelle source de risque financier. Avec cette publication Sopra Steria Nextpartage cinq leviers opérationnels pour reprendre le contrôle, avec un cap clair sur les 18 à 24 prochains mois.

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Le CIO Compass est le dispositif éditorial de Sopra Steria Next conçu pour aider les DSI à prioriser leurs actions dans la durée. Chaque édition identifie des leviers concrets sur 18 à 24 mois, organisés autour de quatre axes : IA, data, infrastructures et performance.

Cinq leviers pour reprendre le contrôle

D'ici 2026, plus de 75 % des dépenses IT seront orientées vers des modèles OPEX, confirmant le basculement vers une logique d'usage. Dans le même temps, les entreprises font face à une volatilité accrue des coûts, avec des dépassements pouvant atteindre +23 % sur les dépenses cloud. Pour y faire face, Sopra Steria Next structure sa réponse en cinq leviers opérationnels.

Maîtriser le FinOps , en pilotant en temps réel la consommation et les coûts. Sans cette visibilité, les dépassements s'accumulent sans que personne ne les voit venir.

, en pilotant en temps réel la consommation et les coûts. Sans cette visibilité, les dépassements s'accumulent sans que personne ne les voit venir. Intégrer une discipline GreenOps, en intégrant le CO₂ dans les arbitrages IT au même titre que les coûts financiers. Les deux sont désormais indissociables dans les décisions d'investissement.

en intégrant le CO₂ dans les arbitrages IT au même titre que les coûts financiers. Les deux sont désormais indissociables dans les décisions d'investissement. Mettre en place une allocation dynamique des ressources, en remplaçant les cycles budgétaires annuels figés par un financement en flux continu, ajusté aux priorités business réelles.

en remplaçant les cycles budgétaires annuels figés par un financement en flux continu, ajusté aux priorités business réelles. Maîtriser ses dépendances technologiques, en anticipant les risques liés à la concentration sur quelques fournisseurs technologiques internationaux. La maîtrise des données et des environnements critiques se protège dès la conception — pas en gestion de crise.

en anticipant les risques liés à la concentration sur quelques fournisseurs technologiques internationaux. La maîtrise des données et des environnements critiques se protège dès la conception — pas en gestion de crise. Mesurer la valeur par usage, pas par actif, en pilotant le coût par transaction, par utilisateur ou par usage IA. La dépense IT n'a de sens que reliée à un résultat concret.

L'IA va accélérer la pression : chaque nouveau cas d'usage génère de la consommation, donc du coût. Les DSI qui attendent pour structurer leur pilotage OPEX ne rattrapent pas leur retard — ils l'aggravent. Ceux qui agissent maintenant transforment la contrainte budgétaire en avantage compétitif.

Les experts de Sopra Steria Next sont disponibles pour échanger sur ces recommandations et les conditions d'un pilotage IT adapté à l'ère post-CAPEX.

Pour découvrir la publication « Bienvenue dans l'ère post-CAPEX », cliquez ici.

Pour (re)découvrir le sommaire du CIO Compass de Sopra Steria Next, cliquez ici.

À propos de Sopra Steria Next - Driving meaningful impact*

Avec plus de 4 000 consultants dans 30 bureaux en Europe, Sopra Steria Next, cabinet de conseil en management et transformation digitale du groupe Sopra Steria, œuvre chaque jour pour concevoir et déployer les projets et les transformations qui façonnent l'avenir. Dans un monde en pleine révolution — technologique, écologique —, Sopra Steria Next allie business et technologie pour créer de la valeur au-delà du simple aspect économique, en donnant du sens aux données, en innovant grâce à l'intelligence artificielle et en engageant toutes les parties prenantes à chaque étape. Grâce à cette vision et à son expertise, Sopra Steria Next accompagne ses clients dans la priorisation de leurs actions, pour un résultat concret et durable, pour eux, leurs employés, les citoyens et la Société dans son ensemble. Il s'agit de donner une impulsion tangible à ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel. * Impulsons l'essentiel, pour un impact positif.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, avec 51 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services et solutions numériques. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, en combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies à une approche collaborative. Sopra Steria place l'humain au cœur de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du numérique pour construire un avenir positif. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros.

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