"Bigo Live, Olağanüstü Yayıncıları ve Küresel Topluluğuyla, İlk Kez ABD'de Gerçekleştirilen BIGO Ödülleri Galası'nda !

Las Vegas'ta bir araya gelecek 800'den fazla Bigo Live yayıncısıyla gelişen canlı yayın deneyimlerinin tüm aşamalarını sizler için gösterecekler!

LAS VEGAS, 8 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Canlı yayın ve eğlence alanında küresel bir lider olan Bigo Live, gururla beşinci kez düzenlediği geleneksel etkinliği olan "BIGO Ödülleri Galası'nı" 16 Ocak 2024 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirecek. ABD'de ilk kez gerçekleştirilen bu etkinlikte, kitlelere yön veren yayıncılar, dünya genelindeki olağanüstü içerik üreticilerini onurlandırmak ve canlı yayının gelişen teknolojisi ile endüstriye ve küresel sosyal topluluklara olumlu etkisini sergilemek için bir araya gelecekler.

Bigo Live Honors Outstanding Broadcasters and Global Community at the BIGO Awards Gala 2024 Held for the First Time in the US Runway Around the World

Bu yılın teması olan "BIGO'da Büyük Kazan!" (Win Big on BIGO), platformun kullanıcıların ve farklı toplulukların bir araya gelip birlikte sosyalleşmelerini, içerik üretmelerini ve para kazanmalarını sağlamak. Amerikalı köşe yazarı ve medyatik Perez Hilton ile TV sunucusu Natalie Nunn'un ortak sunumuyla gerçekleşecek olan gala, K-pop dansı, şarkı yarışması, sihirbazlık, drag müzik ve podyum gösterisini içeren etkileyici yetenek şovlarıyla başlayacak. Uluslararası DJ WZRD'nin müziği ve Filipinli sanatçı Emie Conjurado ve rapçi JAQUAE'nin performansları gibi üst düzey sanatçılar, kalıcı başarının formüllerini açıklayacaklar. Dünyanın dört bir yanından gelen yayıncılar, (bu arada "Ucepth" (BIGO ID: MUSICWORLD01) Fransa'dan ve "Tractrac" (BIGO ID: TRACTRAC) ABD'den gelmektedir, bu da Bigo Live'ın çeşitli içerik ve türlerdeki olağanüstü katkıları sayesinde.) "Bigo Live, bana gerçekten kendim olabileceğim bir sosyal ortam sağladı," diyor Emie Conjurado. "Platformda dünya genelinden bireylerle görüşebiliyorum ve ülke sınırlarını aşan ilişkiler kurabiliyorum."

En yetenekli yayıncılarını kutlamak dışında , Bigo Live 2024'e geçişte platformundaki yenilikleri ve yol haritasını paylaşacak. Gala etkinliğinin yanı sıra, kullanıcılarına başarılı olabilmeleri için tüm gereksinimlerini karşılama çabalarının bir parçası olarak, Bigo Live yakın zamanda UGC odaklı Amatör Yayıncılar Teşvik Programı'nı başlattı. Bu program, geleceğin yayıncılarını canlı yayın dünyasına çekmeyi amaçlıyor. Başarılı adaylar, özel eğitim, esnek programlama ve sürekli içerik oluşturmak için çekici ödüllerle dünya çapında tanınma fırsatı elde edecekler. Bigo ayrıca "WolfsFolly" adlı yepyeni bir mini drama dizisi içeriği tanıttı, bu da canlı yayın endüstrisinde yeni bir içerik kategorisinin kapılarını aralıyor.

"BIGO Ödülleri Galası, yayıncılarımızın, kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın ortaya koyduğu yaratıcılığı ve emeği kutlamayı amaçlamaktadır. Bu etkinlik, canlı yayının dönüştürücü gücünün bir kanıtıdır ve platformumuzda yayın yapan çeşitli yetenekleri ve hikayeleri ve kişileri sergilemektedir," diyor BIGO Technology'in Başkanı James.

"Misyonumuz, dünya genelindeki kullanıcılara yeteneklerini ifade etme ve dünya çapındal bir izleyici kitlesiyle bağlantı kurma konusunda yardımcı olmak ve anlamlı ilişkilere öncülük etmektir."

Dijital içerik tüketiminin hızla arttığı bir dönemde, canlı yayının küresel yükselişi sosyal medya ortamını yeniden şekillendiriyor ve içerik üreticileri için yeni bir fırsatlar çağının kapılarını açıyor. Son yedi yılda, BIGO Technology, Bigo Live aracılığıyla, 2027 yılına kadar 480 milyar doları bulması beklenen içerik üreticisi ekonomisinin büyümesinde lider konumunu sağlamıştır. Bu yıl, BIGO Technology, APAC Insider Yazılım Geliştirme İş Büyüme Mükemmeliyet Ödülü 2023'ü aldı ve AI Global Media tarafından 2023'ün En İnovatif Yaratıcı İçerik Şirketi olarak seçildi. Bu, platformun inovasyon ve yaratıcılığı teşvik etme konusundaki sağlam adımlarını gösteriyor.

Bigo Live'ın küresel topluluğuna katılmak ve Gala sırasında platformun en heyecan verici yeteneklerini izlemek için, 16 Ocak'ta saat 18:00'de (GMT-8) Bigo Live uygulamasını kullanarak BIGO ID: music'i arayarak yayına katılabilirsiniz. Bigo Live uygulamasını indirmek için (iOS ve Android'de mevcut) veya daha fazla güncelleme için Bigo Live'ı Facebook ve Instagram hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Bigo Live Hakkında

Bigo Live, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yayın yaparak kendilerini paylaştığı, yeteneklerini sergilediği ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla etkileşimde bulunduğu dünyanın en hızlı büyüyen canlı yayın sosyal topluluklarından biridir. Bigo Live, 150'den fazla ülkede 400 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Mart 2016'da başlatılan Bigo Live, Singapur merkezli BIGO Technology şirketine aittir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2308494/Bigo_Live_Awards_Gala.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2308495/10_Runway_Around_the_World.jpg

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