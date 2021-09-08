Bingbon объединяется с TradingView и становится новейшим брокером на платформе TradingView

По существу Bingbon внедряет свою брокерскую деятельность в веб-платформу TradingView с помощью высокоэффективного интерфейса прикладного программирования (API), который может помочь компании Bingbon найти новых пользователей в большой целевой аудитории.

После этого пользователи Trading View смогут входить в свои брокерские учетные записи (или открывать новые, если это необходимо), получать потоковые данные от брокера и направлять свои ордера непосредственно ему. Получение статуса поддерживаемого брокера сокращает для пользователя путь к открытию учетной записи и размещению позиций. Этот стратегический подход привлекает инвесторов, одновременно укрепляя криптосообщество для обеих сторон.

Будучи быстро развивающейся платформой торговли криптовалютными деривативами, Bingbon обогащает атмосферу своей экосистемы социального криптотрейдинга за счет сотрудничества с влиятельными транснациональными компаниями и сообществами.

Ее партнерские отношения с TradingView обеспечивают пользователям Bingbon ряд многообещающих преимуществ и еще больше упрощают процесс торговли и оптимизации стратегий для трейдеров, предоставляя им более широкий доступ к высокоэффективным технологиям и активным торговым сообществам. Кроме того, данная интеграция позволяет пользователям Bingbon управлять своими сделками непосредственно через TradingView, что облегчает для них процессы исследования, разработки инвестиционных стратегий, обмена информацией и ознакомления с идеями трейдинга.

Ранее компания Bingbon выполняла стыковку графических данных с TradingView, включая различные инструменты для создания графиков, индикаторы и средства совмещения информации. Пользователь платформы Bingbon может просматривать графики трейдинга по всем поддерживаемым на ней торговым парам через TradingView. Bingbon предоставляет эффективный, хорошо продуманный и простой пользовательский интерфейс для торговли на криптовалютных рынках, оптимизированный под настольные и мобильные устройства.

Углубление сотрудничества с TradingView предполагает для Bingbon возможность беспрецедентного повышения качества обслуживания пользователей. Последние будут иметь все необходимые ресурсы для принятия более продуманных и взвешенных финансовых решений.

«На сегодняшний день данные о состоянии рынков, поступающие от Bingbon, транслируются на платформе TradingView в режиме онлайн уже около года. В этом году компания Bingbon успешно получила лицензии регулятивных органов, в частности Австралийского отчетно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC), что укрепляет нашу уверенность в запуске процесса торговой интеграции, обеспечивающей пользователям лучшие условия трейдинга и более высокий уровень обслуживания. Мы с нетерпением ожидаем новых проектов сотрудничества между Bingbon и TradingView в будущем», — заявил директор по развитию регионального подразделения «Большой Китай» на платформе TradingView Марк Тин (Mark Ting).

Внедрение компании Bingbon в структуру брокерского обслуживания TradingView поможет ей сформировать открытое, прозрачное и авторитетное торговое сообщество для привлечения новых брокеров и трейдеров в рамках своей экосистемы. Лучшие брокеры на платформе TradingView обеспечат Bingbon повышение прозрачности и удобства трейдинга. В число брокеров, имеющих доступ к платформе TradingView, входят AMP, Gemini, Alpaca, FXCM и др.

«Работа с TradingView доставляет нам особое удовольствие. Они помогут нам преобразовать нашу биржу социального трейдинга в высококлассную игровую площадку для трейдеров. Дальнейшее сотрудничество с TradingView поможет компании Bingbon развивать свою сеть инвесторов и трейдеров на этой платформе», —заявил менеджер по коммуникациям и работе с партнерами компании Bingbon Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1593397/Lark.jpg

SOURCE Bingbon