BingX, Dubai Future Blockchain Summit 2023'e Sponsor oldu

SİNGAPUR, 26 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , Web 3.0, Blockchain, Crypto, NFT, Metaverse ve oyun dünyasında devrim yaratacak son teknoloji bir etkinlik olan Future Blockchain Summit 'in stratejik sponsorluğunu duyurdu. Zirvenin 15-18 Ekim tarihleri arasında Dubai Harbour'da gerçekleştirilmesi planlanıyor ve benzeri olmayan sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

BingX Announces Strategic Sponsorship for Dubai Future Blockchain Summit 2023

Orta Doğu/Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en kapsamlı büyük ölçekli blokzincir etkinliği olan Future Blockchain Summit, ezber bozanları cesaretlendirmeyi, değişim yaratanları güçlendirmeyi ve çeşitli teknoloji alanlarındaki yenilikçilere ilham vermeyi amaçlayan yeni ve güçlendirici bir konseptle oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Dört dinamik gün boyunca endüstri liderleri, meraklılar ve vizyonerler bir dizi etkinlik ve fırsata katılmak üzere bir araya gelecek. Katılımcılar, sayısız bağlantı ve etkileşim yoluyla potansiyellerini sergileme ve ağlarını genişletme şansına sahip olacak, düşündürücü bir gündemden değerli bilgiler edinecekler.

BingX, farklı geçmişlere sahip kullanıcılarla bağlantı kurma ve kripto paranın benimsenmesini teşvik etme taahhüdüyle uyumlu olan MENA bölgesindeki stratejik genişlemesini bu haziran ayında resmen duyurdu. Daha sonra ağustos ayında, MENA ve Türk para birimi için bir dizi Eşler Arası (P2P) işlem hizmetlerinin tanıtımı, erişilebilirliği ve rahatlığı artırma konusundaki kararlılığını daha da örneklendirdi. BingX'in MENA bölgesindeki yolculuğu yeni başladı ve bu dinamik ve gelecek vaat eden pazarda kripto ekosistemini geliştirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyor.

BingX İş Geliştirme Direktörü Nicholas Lo, BingX MENA Topluluk Yöneticisi Abdulla Hesham Khalifa ve BingX MENA Marka Temsilcisi Markose Chenthitta ile birlikte bu prestijli etkinlikte seçkin konuşmacılar arasında yer alacak. Blockchain, kripto paraları ve daha geniş teknoloji ortamının geleceğine yönelik vizyonlarını paylaşarak görüşlerine ve uzmanlıklarına katkıda bulunacaklar. Nicholas ise merkezi borsaların MENA bölgesinde Web3'ün genişlemesini teşvik etmede nasıl önemli bir rol oynadığına dair derinlemesine bir analiz sunacak.

BingX İş Geliştirme Direktörü Nicholas Lo şunları söyledi; "Son yıllarda MENA bölgesi Web3 ve kripto kullanıcı tabanında kayda değer bir büyümeye tanık oldu ve BingX bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyor. MENA'da Web3 teknolojileri için muazzam bir potansiyel görüyoruz ve Dubai Future Blockchain Summit sponsorluğumuz, bu dinamik bölgede inovasyonu teşvik etme ve Web3'ün refahını artırma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Yeni ufukları keşfetmek ve MENA'daki blok zinciri ve kripto para birimlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için zirvede vizyonerler, düşünce liderleri ve girişimcilerle el ele vermeyi dört gözle bekliyoruz."

MENA bölgesi, önemli ve genç bir nüfus, yaygın mobil ve internet kullanımı, hızlı dijitalleşme, kripto paraları ve blokzincire karşı gelişen bir hayranlık ve güçlü bir girişimcilik gibi faktörlerin etkisiyle Web3 teknolojisi için bir merkez haline geldi. Bu unsurların entegrasyonu Web3 teknolojilerinin ilerlemesi için verimli bir ortam yaratmıştır. Bu arada Dubai, stratejik coğrafi konumu, yasal düzenlemelere açıklığı, geniş kaynakları ve dinamik girişimcilik hisleriyle desteklenen önemli bir kripto merkezi olarak ortaya çıkmaktadır. BingX'in sponsorluğu ve desteğiyle Dubai'deki Future Blockchain Summit 2023'ün bunu yeni zirvelere taşıması bekleniyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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