BingX, Fiat-Kripto Ağ Geçidini Geliştirmek İçin Legend Trading ile Ortaklık Kurdu

SINGAPORE, 6 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , hızlı, güvenli ve tam lisanslı bir küresel finans kurumu olan Legend Trading ile stratejik ortaklığını duyurmaktan heyecan duyuyor. Gerçekleştirilen ortaklıkla oluşturulacak entegrasyon, itibari para giriş/çıkışlarını kolaylaştırmayı ve itibari para kullanıcılarının sorunsuz bir kripto deneyimi ile bağlantı kurmasına yardımcı olan gelişmiş bir ödeme altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

BingX Partners Legend Trading to Enhance Fiat-To-Crypto Gateway BingX

Legend Trading, Money Service Business ( MSB ) olarak kayıtlı bir kripto para aracı firmasıdır. Düzenlenmiş bir finans kurumu olarak Legend Trading, kripto ve itibari para arasındaki boşluğu kapatmak adına kripto borsaları için ödeme ve finansal hizmetleri sunar. Kullanıcılara ihtiyatlı, güvenli ve yerel düzenlemelerle tamamen uyumlu profesyonel ticaret yürütme ve takas teknolojisi sağlamaktadır.

İş birliği sayesinde, BingX kullanıcıları platformdaki banka hesaplarındaki varlıklarla sorunsuz ve verimli bir kripto işlem deneyiminin keyfini çıkarabilecekler. Legend Trading entegrasyonu, 150'den fazla ülkedeki kullanıcıların USD, GBP, CHF, EUR, JPY ve CAD gibi 140'tan fazla itibari para birimiyle banka havaleleri yoluyla güvenli bir şekilde kripto para birimi satın almalarını sağlar. Visa, Mastercard, Swift ve Google Pay dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere en büyük yerel ödeme yöntemlerini destekler. Kullanıcılara en rekabetçi itibari para-kripto fiyatlandırması ve derin likiditeye uyumlu erişim sağlayan BingX platformuna kurumsal düzeyde işlem hizmeti de entegre edilmiştir. Bu kapsamlı bankacılık altyapısı, daha düşük fiyat kayması ve işlem maliyeti ile büyük kripto-itibari para işlemlerini kolaylaştırmayı ve saniyeler içinde oluşturmayı başarıyor. Böylelikle kullanıcılar varlıklarını ayrı itibari para ve kripto hesaplarında daha iyi yönetebiliyor.

"Kullanıcılarımıza sorunsuz bir itibari paradan kriptoya ödeme deneyimi sağlamak için Legend Trading ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Legend Trading'in çeşitli ödeme yöntemleri, hızlı para yatırma ve çekme olanağı ve yasal gerekliliklere uygunluğu, onu BingX için ideal bir ortak haline getiriyor. Bu profesyonel, güvenli ve mevzuatla uyumlu ödeme altyapısı, hızlı ticaret yürütme ve profesyonel risk yönetimi sağlar. Legend Trading hizmetlerinin entegrasyonuyla, daha geniş bir ödeme yöntemi yelpazesi sunabilecek ve platformumuzdaki genel kullanıcı deneyimini geliştirebileceğiz. Ve böylelikle bizi bir sonraki milyar kripto kullanıcısı için bir ağ geçidi oluşturma vizyonumuza yaklaştıracak."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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SOURCE BingX