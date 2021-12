BingX spúšťa funkciu sociálneho „Feed" na uľahčenie interakcie v rámci globálnej obchodnej komunity

BingX Feed umožní profesionálnym obchodníkom zdieľať a zverejňovať svoje názory na trh s kryptomenami. Môžu si rýchlejšie vymieňať a poskytovať informácie, ako aj učiť sa jeden od druhého obchodné stratégie.

Táto funkcia tiež poskytuje investorom okno do investičných stratégií a skutočného myslenia najlepších svetových obchodníkov. BingX Feed prenáša komentáre obchodníkov v reálnom čase vo forme ľahko čitateľných grafických správ, čo používateľom umožňuje držať krok s najnovším vývojom na globálnom finančnom trhu s kryptomenami s tými, ktorí sú na ňom úspešní. Obsah zahŕňa aj aktualizácie kryptografických správ, technickú analýzu a pohľady na kľúčové udalosti, ktoré ovplyvňujú trh.

Spustenie tejto funkcie podporuje rozvoj investícií do kryptoaktív inteligentným a profesionalizovaným spôsobom, čím pomáha väčšiemu počtu nováčikov dosiahnuť zisky a vlastnú hodnotu.

Inovácia BingX poskytuje používateľom viac príležitostí na prezentáciu svojich aktivít a interakciu s ostatnými, čo im umožňuje lepšie porozumieť trhu a vytvárať zisky. V dôsledku geografických obmedzení, času a iných súvisiacich faktorov môže byť chápanie trhu každého obchodníka trochu obmedzené. Prostredníctvom komunikácie možno realizovať výmenu informácií a zdieľať zdroje.

Pokiaľ ide o obchodné skúsenosti, profesionálni obchodníci, ktorí sú v hre dlhšie, budú mať pravdepodobne presnejšiu stratégiu ako priemerný investor. Tieto skúsenosti sú užitočné pre riadenie rizík a vzdelávanie priemerného používateľa.

„Je nevyhnutné, aby platforma BingX naďalej skúmala rôzne cesty, ktoré sú zamerané na zblíženie kryptokomunity, a práve to robíme. Priestor kryptomien sa vyvíja rýchlym tempom a v dôsledku toho môže byť pre obchodníkov trochu ťažké držať krok so všetkým, čo sa deje. Informácie sú sila a my chceme, aby naši obchodníci a používatelia boli dobre informovaní a schopní vzájomnej interakcie. „Feed" zmení spôsob interakcie používateľov, vďaka čomu budú informácie pre používateľov prístupnejšie." - manažér komunikácie spoločnosti BingX, Elvisco Carrington

Pred spustením sociálnej funkcie „Feed" spoločnosť BingX spustila program globálnej siete pre sociálne obchodovanie, ktorého cieľom je pomôcť kvalitným obchodníkom a investorom na celom svete vytvoriť profesionálne služby a zmysluplné sociálne vzťahy. Program umožňuje obchodníkom získať viac miesta na globálnom trhu, odporúčania zo zdrojov návštevnosti, vyššie provízie s výnosmi z jednej služby, ako aj pohodlnejšie a zaujímavejšie nové sociálne funkcie pre skorý prístup, spolu s náhodnými odmenami v blind boxoch.

BingX založená v roku 2018, je globálna platforma na obchodovanie s digitálnymi aktívami, spotmi a derivátmi, ktorá poskytuje otvorený ekosystém zameraný na používateľa s intuitívnymi funkciami sociálneho obchodovania. BingX, vytvorená na obohatenie celého odvetvia kryptomien, je pre používateľov bezpečným, spoľahlivým a užívateľsky prívetivým miestom na obchodovanie so svojimi obľúbenými aktívami, ako sú BTC, ETH a TRX.

