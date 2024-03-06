VILNIUS, Lithuania, 6 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan ve Chelsea Futbol Kulübü'nün yeni resmi kol sponsoru BingX, finansal iş birliğini geliştirmeyi ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan en son girişimi (Team-up Deposit) Takım Mevduatı'nı tanıttı. Bu öncü özellik, BingX topluluğu içinde bağlantıyı teşvik ederek sosyal işlem kavramından esinlenen kripto yatırımına kolektif bir yaklaşımı teşvik ediyor. İlk ve en büyük kripto copy trading platformu olan BingX, iş birliğine dayalı yatırım uygulamalarının standartlarını yenilemeye ve yeniden tanımlamaya devam ediyor.

BingX, Türünün İlk Örneği Olan Takım Mevduatını Tanıttı (PRNewsfoto/BingX)

Mekaniği sade ama yenilikçi olan BingX, kullanıcılarına garantili anapara ve %18,5 Yıllık Yüzde Getiri (APY) ile 7 günlük bir mevduat ürünü sunuyor. Başarılı bir aboneliğin ardından BingX kullanıcıları arkadaşlarına davetiye gönderebilir, takımlar oluşturabilir ve iki katına çıkarılmış yıllık getirilerin kilidini açabilir. Toplam 400 katılımcıyı kapsayan ilk 200 takımın her biri ek deneme fonu alacaktır. Özellikle, bir katılımcının etkinlik sırasında ekip oluşturma sayfası aracılığıyla yeni bir kullanıcı olarak kaydolması durumunda, özel deneme fonları her iki ekip üyesine de dağıtılacaktır. Vade sonunda, anapara ve faiz otomatik olarak katılımcının fon hesabına aktarılır ve böylece kolaylaştırılmış ve sorunsuz bir yatırım deneyimi sağlanır.

Vade sonunda, anapara ve faiz otomatik olarak katılımcının fonlama hesabına aktarılır ve kolaylaştırılmış ve sorunsuz bir deneyim sağlanır. BingX'in Takım Mevduatı sadece bir yatırım yolu değildir; BingX'in yenilikçi ve iş birliğine dayalı varlık yönetimi çözümlerine olan bağlılığını pekiştiren, karşılıklı finansal başarıya doğru kolektif bir yolculuktur.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) lansmanla ilgili olarak şunları söyledi: "Takım Mevduatı, BingX'in blok zinciri teknolojisi ve geleneksel finansın sinerjilerini keşfetme konusundaki sarsılmaz kararlılığını özetliyor. Sosyal işlemlerde daha önce gerçekleştirdiğimiz atılımdan gelişen bu yeni ürün, çeşitlendirilmiş finansal çözümlere öncülük etme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. BingX olarak, sürekli yenilikçilik yoluyla yatırımcıları güçlendirme misyonumuzda kararlıyız ve dinamik kripto dünyasına açılan kapı olmaya çalışıyoruz."

BingX, mayıs ayındaki 6. yıldönümü kutlamaları öncesinde, önümüzdeki aylarda bir dizi yenilikçi ve cazip ürün ve hizmet sunmayı planlıyor. Takım Mevduatı, daha zenginleştirilmiş ve iş birliğine dayalı bir varlık yönetimi deneyimine doğru heyecan verici bir yolculuğun sadece başlangıcıdır.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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