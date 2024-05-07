Biogénesis Bagó ve ACSAD, Orta Doğu'da hayvancılık verimliliğini artırmak için birlikte çalışıyor

Hayvan verimliliğini artırmak amacıyla Biogénesis Bagó, Arap Kurak Bölgeler ve Kurak Araziler Araştırmaları Merkezi ile bir Mutabakat Anlaşması imzaladı

BUENOS AİRES, Arjantin, 7 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Biogénesis Bagó ve Arap Kurak Bölgeler ve Kurak Araziler Çalışmaları Merkezi (ACSAD), hayvancılık verimliliğini artırmak ve dünya genelinde ülkeleri önemli ölçüde etkilemeye devam eden bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma, ACSAD Genel Müdürü Dr. Nasr Al-Din Obaid ve Biogenic Bagé CEO'su Sn. Esteban Turic tarafından imzalandı. Etkinlik sırasında Ürdün Tarım Bakanı Sn. Khaled Hanifat ve Lübnan Tarım Bakanı Sn. Abbas Al-Haj Hassan'ın yanı sıra Biogénesis Bagó'nun MENA ve Orta Asya Bölge Direktörü Daniel Helou da hazır bulundu. Bu anlaşma, bölge yetkililerinin ülkelerinin üretkenlik ve üreme endekslerini iyileştirmek için bilimsel ve kaliteli çözümler sunmalarına olanak tanıyan ortak çabaların teşvik edilmesi açısından kilit önem taşımaktadır.

Turic, "Kurak bölgelerdeki ve çöl topraklarındaki üreticilerin karşılaştığı zorlukların çözümünde ACSAD ile işbirliği yapabilmekten gurur duyuyoruz" dedi. Biogénesis Bagó CEO'su, "Neyse ki, bölgeye değer katmak için birlikte çalışmamıza olanak tanıyan bir ürün portföyümüz ve uluslararası deneyimimiz var" diye ekledi.

Böylece, hayvan sağlığı ve verimliliğine yönelik çözümlerin geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konusunda uzmanlaşmış küresel biyoteknoloji şirketi Biogénesis Bagó, bölgenin üretken kalkınmasına yönelik varlığını ve taahhüdünü güçlendirmeye, tavsiyelerde bulunmaya ve ürün ve hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

Biogénesis Bagó Hakkında: Sağlık, verimlilik ve hayvan refahı sektörlerine liderlik eden global bir biyoteknoloji şirketidir. Şirker, ülkelerin sağlık durumlarının korunmasına yönelik dünya standartlarında ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamakta, zoonotik hastalıkların önlenmesinde ve gıda üretim güvenliğinde kilit rol oynamaktadır. Şap hastalığının önlenmesi ve kontrolü için bir referans ve köpek kuduz aşısının ana üreticilerinden biri olarak, dünyanın herhangi bir yerindeki sağlık acil durumlarına anında müdahale edebilmektedir.

Medya iletişim bilgileri

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2405666/Biogenic_Bago_Logo.jpg