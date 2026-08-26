-Biosidus amplía su capacidad de fabricación de productos biológicos y refuerza su capacidad de suministro global de agalsidasa beta

BUENOS AIRES, Argentina, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Biosidus, una empresa argentina de biotecnología con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo y la fabricación de medicamentos biosimilares, ha anunciado que su nueva planta de biorreactores ya está en funcionamiento, lo que aumenta la capacidad de producción de productos biológicos de la empresa y refuerza su capacidad para satisfacer la posible demanda internacional.

Biosidus works to improve people's quality of life.

Esta expansión refuerza la plataforma industrial de Biosidus en un momento en el que los sistemas sanitarios conceden cada vez más importancia a la fiabilidad de la fabricación, la continuidad del tratamiento y la diversificación de las fuentes de medicamentos biológicos complejos.

Desarrollada y fabricada en Argentina, la agalsidasa beta de Biosidus, su terapia de sustitución enzimática biosimilar para la enfermedad de Fabry, representa un hito significativo en la plataforma biotecnológica de la empresa y en su creciente enfoque hacia los tratamientos para enfermedades raras.

Con esta capacidad de producción adicional, Biosidus refuerza su capacidad de suministro internacional y está preparada para colaborar con socios y autoridades sanitarias en la evaluación de fuentes sostenibles y fiables de suministro de agalsidasa beta.

"La continuidad del tratamiento es especialmente crucial para los pacientes que padecen enfermedades raras y crónicas. La ampliación de nuestra capacidad productiva refuerza nuestro compromiso de poner las capacidades biotecnológicas de Biosidus a disposición de los sistemas sanitarios que buscan un acceso sostenible y fiable a medicamentos biológicos de alta calidad", afirmó Mario Koch, director del área de Enfermedades Raras.

Tras el lanzamiento de la agalsidasa beta en Argentina en 2025, Biosidus está impulsando la expansión internacional de su programa y está dispuesta a evaluar necesidades de suministro extraordinarias en aquellos mercados donde las vías regulatorias aplicables lo permitan.

La capacidad del nuevo biorreactor forma parte de la estrategia más amplia de Biosidus de combinar capacidades científicas, fabricación local, inversión industrial y expansión internacional para aumentar el acceso a terapias biológicas complejas.

Acerca de Biosidus

Biosidus es una empresa argentina de biotecnología especializada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de medicamentos biosimilares. Con más de 40 años de experiencia en biotecnología y presencia en los mercados internacionales, la empresa desarrolla y fabrica medicamentos biológicos complejos en múltiples áreas terapéuticas.