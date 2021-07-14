BitClout регистрируется на AscendEX, продолжая расти невероятными темпами

BitClout представляет токенизированную платформу для торговли долями в чьей-либо репутации и влиянии. Если кто-то из влиятельных людей приобретает большую популярность в Instagram за что-либо восхищающее пользователей сети, то стоимость его токена будет повышаться. Если какой-либо влиятельный пользователь произносит что-либо неприемлемое в Twitter, это может негативно отразиться на стоимости его токена. Теоретически любое публичное действие любого лица приводит к колебаниям цены на токен создателя и, следовательно, может торговаться на рыночной платформе.

«BitClout нарушает статус-кво, установившееся в криптовалютной сфере и социальных сетях, и это только начало, — заявил партнер компании Sequoia и один из ранних инвесторов BitClout Шон Магуайр (Shaun Maguire). — Мы очень рады поддержке BitClout со стороны AscendEx, позволяющей миру торговать $CLOUT и вступать в сообщество этой социальной сети, радикально отличающейся от других».

«BitClout придуман для людей, вступающих во владение создаваемыми ими медиа, — сообщил партнер компании Social Capital Энди Арц (Andy Artz). — Предоставляя открытый протокол для децентрализованных социальных сетей, BitClout является объединением токенов и кодов, предназначенных для создания первой по-настоящему открытой торговой площадки для реализации идей. Благодаря сотрудничеству с AscendEX непрерывный рост претерпевает не только сам BitClout, но и создатели».

«К реализации проекта BitClout была привлечена огромная экосистема, состоящая из более чем 120 новых проектов в области развития и компаний, формирующихся на их основе, — заявил партнер компании Distributed Global Джонни Штайндорф (Johnny Steindorff). — Будучи децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на создателей, BitClout обладает потенциалом для превращения в ведущую социальную сеть WEB3 уровня 1».

Сегодня пост, размещенный на традиционной социальной платформе, принадлежит корпорации, а не разместившему его создателю. BitClout, напротив, представляет собой децентрализованный проект с полностью открытым исходным кодом, за которым не стоит ни одна компания — это всего лишь токены и код. Это означает, что каждый создатель имеет прямые отношения со своими подписчиками без посредников, что открывает новые способы привлечения и монетизации, не основанные на рекламе. Архитектура BitClout схожа с архитектурой Bitcoin за исключением возможности поддерживать дополнительные функции и комплексные данные социальных сетей, включая посты, профили, подписчиков, возможности спекуляций и многое другое с существенно более высокой пропускной способностью и масштабируемостью.

Блокчейн BitClout имеет свою собственную криптовалюту под названием BitClout (CLOUT), которую пользователи могут применять для всех типов деятельности на платформе, включая покупку «создателей токенов». Через встроенный в приложение децентрализованный механизм «атомных свопов», доступный на странице "Buy BitClout", любой пользователь может купить криптовалюту BitClout за биткоины в считанные минуты. Количество находящихся в обращении токенов CLOUT ограничено примерно 10,8 млн, т.е. приблизительно вдвое меньше по сравнению с биткоином, что естественным образом делает эту валюту дефицитной.

Ведущий создатель и архитектор BitClout, известный под псевдонимом @diamondhands, входит в группу разработчиков, создавших блокчейн-платформу BitClout с целью ее превращения в надежную позитивную силу для человечества, способную вернуть в Интернет конкуренцию и новаторство.

В число спонсоров BitClout входит внушительный список авторитетных венчурных капиталистов Кремниевой долины — Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Алексис Оганян — а также выдающиеся криптоинвесторы Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain и Digital Currency Group.

Информация об AscendEX

AscendEX (ранее BitMax) — всемирная криптовалютная финансовая платформа со всеобъемлющим пакетом продуктов, включая спотовый, маржинальный и фьючерсный трейдинг, сервисы электронных кошельков и поддержку стекинга для более чем 150 блокчейн-проектов, таких как биткоин, эфир и рипл. Биржа AscendEX, основанная в 2018 году, обслуживает более 1 миллиона розничных и институциональных клиентов по всему миру, предоставляя высоколиквидную торговую платформу и средства безопасного хранения.

AscendEX стала ведущей платформой по окупаемости инвестиций на основе своих «первичных биржевых размещений», поддерживая самые инновационные проекты отрасли из экосистемы DeFi, в частности Thorchain, xDai Stake и Serum. Пользователи AscendEX получают эксклюзивный доступ к вбросам токенов и возможность покупки токенов на самом раннем этапе.

Более подробная информация о том, как AscendEX использует передовой опыт, накопленный на Уолл-стрит и в криптовалютной экосистеме, для обеспечения своих пользователей лучшими альткоинами, представлена на сайте www.AscendEX.com.

Для получения более подробной и актуальной информации посетите

веб-сайт https://ascendex.com

, а также официальные страницы в Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global

, Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish

и Medium: https://medium.com/ascendex

Более подробная информация о BitClout представлена на

веб-сайте https://bitclout.com

, а также в Explainer: https://docs.bitclout.com/

, Vision: https://docs.bitclout.com/the-vision

Вопросы и ответы: https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq

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