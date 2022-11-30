Bitget запускает кампанию с Месси, чтобы возродить доверие к криптовалютному рынку

Биржа представит инициативы с инвестициями в размере 20$ млн в кампании и вознаграждения

VICTORIA, Сейшельские Острова, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущая мировая криптовалютная биржа Bitget объявила о серии маркетинговых кампаний с участием Лионеля Месси, легенды аргентинского футбола, в числе которых запуск фирменного фильма , посвященного ЧМ-2022. С помощью инвестиций в размере 20$ млн в кампании и вознаграждения с участием Месси Bitget предоставит пользователям привлекательные вознаграждения, поможет улучшить настроение рынка и восстановить доверие к криптоиндустрии.

Bitget объявила о своем партнерстве с Лионелем Месси в рамках первой рекламной кампании «A Perfect 10» в конце октября, получив огромный отклик со стороны публики, сообщества и партнеров Bitget. Биржа запустит следующую маркетинговую кампанию под названием Make it Count во время чемпионата мира по футболу 2022 года с новым видеороликом о бренде и серией захватывающих маркетинговых планов.

Чтобы еще больше вовлечь пользователей в футбол, Bitget организовала многочисленные розыгрыши и эксклюзивные награды с социальными конкурсами и мероприятиями, посвященными чемпионату мира, включая до 1 миллиона BGB и майку, подписанную самим Месси. Bitget также дважды в год проводит турнир по деривативам KCGI, посвященный футболу и чемпионату мира, с призовым фондом до 100 биткоинов (BTC) и популярными фан-токенами. Все это является частью усилий Bitget, направленных на то, чтобы успокоить инвестиции и принести пользу клиентам биржи с помощью различных инициатив, поскольку энтузиазм в отношении чемпионата мира помогает облегчить связь между крипто-вселенной и миром спорта.

https://www.youtube.com/watch?v=rA5CMV_8CBc&t=36s

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, заявила: «Bitget инвестирует в будущее криптовалют и Web3. И медвежий рынок не мешает нашей цели войти в тройку лучших криптовалютных бирж в течение 3-5 лет. Из-за краха нескольких крипто-гигантов в этом году доверие потребителей упало до минимума, и именно по этой причине мы наращиваем усилия как по развитию продукта, так и по маркетингу, чтобы продемонстрировать нашу приверженность созданию лучшего опыта социальной торговли для наших пользователей».

«Партнерство с GOAT (greatest of all time, — величайшим футболистом всех времен) вдохновляет нас на лучшие результаты, а период чемпионата мира — лучшее время, чтобы напомнить себе о важности построения надежного продукта. Мы хотели бы прославить футбол в мире криптовалюты и готовы продолжать инвестировать в экосистему даже в трудные времена», — добавляет Грейси.

Ранее в этом месяце Bitget реализовала несколько инициатив, чтобы укрепить доверие потребителей, включая запуск Фонда в размере 5$ млн и увеличение размера Фонда защиты до 300$ млн. Биржа также объявила о расширении своей глобальной стратегии за счет зарегистрированного юридического лица на Сейшельских островах, а также о корректировке плана найма до 1200 человек к первому кварталу 2023 года на этой неделе.

О Bitget

Bitget, основанная в 2018 году, входит в пятерку ведущих мировых криптовалютных бирж с инновационными продуктами и услугами социального трейдинга. Сейчас биржа обслуживает более 8 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира.

Bitget стремится предоставлять универсальные и безопасные торговые решения для пользователей и увеличить распространение криптовалюты за счет сотрудничества с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси, ведущую итальянскую футбольную команду «Ювентус», а также ведущие киберспортивные организации PGL Major и Team Spirit.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1957492/Bitget_x_Messi_Make_it_Count_RU.jpg

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