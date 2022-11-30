Bitget запускає кампанію з Мессі, щоб відродити довіру до криптовалютного ринку

Біржа представить ініціативи з інвестиціями у розмірі 20$ млн у кампанії та винагороди

VICTORIA, Сейшельські Острови, 29 листопада 2022 р. /PRNewswire/ -- Провідна світова криптовалютна біржа Bitget оголосила про серію маркетингових кампаній за участю Ліонеля Мессі, легенди аргентинського футболу, серед яких запуск фірмового фільму , присвяченого ЧС-2022. За допомогою інвестицій у розмірі 20$ млн у кампанії та винагороди за участю Мессі, Bitget надасть користувачам привабливі винагороди, допоможе покращити настрій ринку та відновити довіру до криптоіндустрії.

Bitget оголосила про своє партнерство з Ліонелем Мессі в рамках першої рекламної кампанії "A Perfect 10" наприкінці жовтня, отримавши величезний відгук з боку публіки, спільноти та партнерів Bitget. Біржа запустить наступну маркетингову кампанію під назвою "Make it Count" під час Чемпіонату світу з футболу 2022 року з новим відеороликом про бренд та серію захоплюючих маркетингових планів.

Щоб ще більше залучити користувачів у футбол, Bitget організувала численні розіграші та ексклюзивні нагороди із соціальними конкурсами та заходами, присвяченими Чемпіонату світу, включаючи до 1 мільйона BGB та майку, підписану самим Мессі. Bitget також двічі на рік проводить турнір з деривативів KCGI, присвячений футболу та Чемпіонату світу, із призовим фондом до 100 біткоїнів (BTC) та популярними фан-токенами. Все це є частиною зусиль Bitget, спрямованих на те, щоб заспокоїти інвестиції та принести користь клієнтам біржі за допомогою різних ініціатив, оскільки ентузіазм щодо Чемпіонату світу допомагає полегшити зв'язок між крипто-всесвітом та світом спорту.

https://www.youtube.com/watch?v=rA5CMV_8CBc&t=36s

Грейсі Чен, керуючий директор Bitget, заявила: «Bitget інвестує у майбутнє криптовалют та Web3. І ведмежий ринок не заважає нашій меті увійти до трійки найкращих криптовалютних бірж протягом 3-5 років. Через крах кількох крипто-гігантів цього року довіра споживачів впала до мінімуму, і саме з цієї причини ми нарощуємо зусилля як щодо розвитку продукту, так і з маркетингу, щоб продемонструвати нашу прихильність до створення кращого досвіду соціальної торгівлі для наших користувачів».

«Партнерство з GOAT (greatest of all time — найкращім футболістом усіх часів) надихає нас на кращі результати, а період Чемпіонату світу — найкращий час, щоб нагадати собі про важливість побудови надійного продукту. Ми хотіли б прославити футбол у світі криптовалюти і готові продовжувати інвестувати в екосистему навіть у скрутні часи», — додає Грейсі.

Раніше цього місяця Bitget реалізувала кілька ініціатив, щоб зміцнити довіру споживачів, включаючи запуск Фонду в розмірі 5$ млн і збільшення розміру Фонду захисту до 300$ млн. Біржа також оголосила про розширення своєї глобальної стратегії за рахунок зареєстрованої юридичної особи на Сейшельських островах, а також про коригування плану найму до 1200 осіб до першого кварталу 2023 року цього тижня.

Про Bitget

Bitget, заснована у 2018 році, входить до п'ятірки провідних світових криптовалютних бірж з інноваційними продуктами та послугами соціального трейдингу. Зараз біржа обслуговує понад 8 мільйонів користувачів у понад 100 країнах світу.

Bitget прагне надавати універсальні та безпечні торгові рішення для користувачів та збільшити поширення криптовалюти за рахунок співпраці з надійними партнерами, включаючи легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, провідну італійську футбольну команду «Ювентус», а також провідні кіберспортивні організації PGL Major та Team Spirit.

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