Blackview представит новейший телефон с Thermal by FLIR Imaging на MWC 2023

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 24 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- MWC2023 - крупнейшее в мире мобильное мероприятие - проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Компания Blackview, являющаяся одним из ведущих мировых производителей защищенных телефонов, будет сотрудничать с Teledyne FLIR, первопроходцем в области тепловидения, чтобы продемонстрировать недавно выпущенный защищенный телефон с тепловизионной системой FLIR, предоставляя пользователям новый инструмент для исследования инфракрасной энергии.

Согласно сообщениям, новейший защищенный телефон от Blackview будет оснащен модернизированной системой автоматического контроля усиления (AGC), обеспечивающей эффективное поле обзора в 26 градусов, что обеспечит пользователям возможность видеть больше информации с более безопасного расстояния, полностью гарантируя их безопасность. В то же время известно, что новейший защищенный телефон будет оснащен сжатой версией приложения тепловидения MyFLIR Lite для упрощения работы, что позволит большему числу пользователей по всему миру извлекать выгоду из полезности и удовольствия от освоения инфракрасной энергии.

Придерживаясь стратегической цели бренда, заключающейся в расширении возможностей большего числа пользователей в концепции "Удовольствие от высокотехнологичной жизни", компания Blackview всегда стремилась к технологическим инновациям и усовершенствованию продукции в области защищенных телефонах, а тепловизионная технология является одним из наиболее важных элементов, которые она недавно стала предлагать пользователям - с точки зрения передовых и практических технологий. На этот раз Blackview Lab и Teledyne FLIR провели дополнительные углубленные исследования, разработки, существенную оптимизацию и инновации в области аппаратного и программного обеспечения тепловизионных камер, предоставляя пользователям целый ряд интересных возможностей.

В будущем компания Blackview будет продолжать развиваться в сфере защищенных телефонов, исследуя передовые технологии совместно с ведущими экспертами отрасли для ускоренного технологического прогресса и стремясь стать мощным проводником инноваций в индустрии защищенных телефонов.

Интересно? Пожалуйста, перейдите на сайт https://www.blackview.hk или посетите стенд 7B6 на выставке MWC 2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009333/QQ__20230224171736.jpg

SOURCE Blackview