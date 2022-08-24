Blackview выпустила Blackview Tab 13, продажи стартуют сегодня

Прекрасное соотношение функционала и цены: аккумулятор емкостью 7280 мА·ч, поддержка Интернета Simo, сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, оболочка Doke OS_P 3.0 на базе Android 12 с взаимодействием в стиле ПК

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Blackview, авторитетный поставщик интеллектуальных устройств, всегда стремится к созданию долговечных и практичных планшетов, и новейшая модель бренда не стала исключением. Продажи устройства, получившего название Blackview Tab 13, стартуют сегодня. Ниже перечислены все сногсшибательные свойства Tab 13. Ознакомьтесь с сюрпризами, которые предлагает Blackview.

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Планшет Blackview Tab 13 был существенно обновлен в четырех сферах — эффективность, безопасность, развлечения и удобство. Что касается эффективности, Blackview Tab 13 оснащен быстрым восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G85 в сочетании со встроенной памятью емкостью 128 ГБ и расширяемым хранилищем емкостью до 1 ТБ, а также передовой технологией расширения RAM 6 ГБ+4 ГБ. Наряду с отзывчивой оболочкой DokeOS_P 3.0 на базе Android 12, это позволяет пользователям хранить больше цифрового контента, обеспечивая при этом более легкое многозадачное и игровое взаимодействие.

Что касается безопасности, то в Blackview Tab 13 уделено особое внимание зрению. Это первый планшетный компьютер Blackview, оснащенный дисплеем с диагональю 10,1 дюйма FHD+ и обладающий сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light. Таким образом, Tab 13 значительно уменьшает воздействие синего света, снижая риск перенапряжения глаз после длительного просмотра в условиях слабого освещения.

Если говорить о развлечениях, то Blackview Tab 13 оснащен аккумулятором емкостью 7280 мА·ч и поддерживает работу в сети Интернет Simo, с помощью которой пользователи Tab 13, не приобретая SIM-карту, могут выходить в Интернет вне помещений даже при отсутствии Wi-Fi. Первые 3000 покупателей Blackview Tab 13 получат бесплатный план трафика данных (до 10 ГБ), который будет действовать в течение первых 6 месяцев. Кроме того, в Tab 13 представлены два приятных для уха пользователя динамика Box с поддержкой технологии Smart-PA для улучшения качества звучания.

Что касается удобства, то пользователи Blackview Tab 13 получают возможность взаимодействия в стиле ноутбука благодаря режиму ПК, который позволяет им одновременно открывать несколько окон приложений, не жертвуя преимуществом сенсорного доступа к экрану.

Цены на Blackview Tab 13 начинаются от $133,99 с использованием ограниченных промокодов и купонов (без кодов и купонов — $299,99) во время премьерной продажи, которая будет продолжаться с 22 по 26 августа по тихоокеанскому времени. Срок действия предложения истекает, поэтому не теряйте времени и нажмите на эту ссылку для оформления заказа.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1883564/new_photo.jpg

SOURCE Blackview