Blok Zinciri Tabanlı Idle RPG, MIR2M : The Grandmaster Şimdi Ön Kayda Açık

Resmi sitesinde, Google Play'de ve Apple App Store'da ön kayıt yapılabilir.

Tüm ön kayıt yapanlara "Altın Külçe" ve "4. Seviye Efsanevi Ekipman Sandığı" da dahil olmak üzere özel ödüller dağıtılacak.

YouTube kanalına abone olmak gibi görevler yapılarak WEMIX ve CQB tokenleri gibi özel avantajlar elde edilebilir.

SEUL, Güney Kore, 11 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Wemade (CEO Henry Chang) bağlı şirketi olan ChuanQi IP, piyasaya sürülecek blok zinciri tabanlı Idle RPG, MIR2M : The Grandmaster'ı bugün, 11 Ocak'ta resmi olarak ön kayda açtı.

MIR2M : The Grandmaster, "MIR2M" serisindeki üçüncü oyundur. "MIR2"deki hikayeyi devam ettirerek MIR dünyasında "Bicheon" ana vatanının karşı tarafında yer alan "Merkez Kıta" hakkında bir hikayeyi geliştirir.

MIR2M : The Grandmaster

Oyuncular savaşçı, büyücü ve taoist gibi farklı sınıflardan en fazla beş karakterden bir grup oluşturarak eş zamanlı karakter gelişimini sağlayabilir. Beş karakter de belirli seviyelere erişildiğinde gizli sınıf "Gölge Usta"nın kilidi açılarak sınıflar arası geçişe imkan verir. Her bir sınıfla ilgili ayrıntılı bilgiye ön kayıt web sitesinden erişilebilir.

Ön kayıt, resmi web sitesi, Google Play ve Apple App Store olmak üzere tüm üç platformda da eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Beceri geliştirmeler için "Altın Külçe" ve "4. Seviye Efsanevi Ekipman Sandığı" da dahil olmak üzere tüm katılımcılara cömert ödüller dağıtılacak.

Resmi web sitesinde ön kayıt yaptıran katılımcılar, CQB'yi geliştirmek için çok önemli bir eşya olan "Septaria", "MIR2M" serisi için özel bir token ve oyuncuların gizli sınıfa geçmesini sağlayan "Gölge Usta Transfer Kartı" gibi ekstra ödüller kazanacak.

ChuanQi IP, katılımcıların resmi web sitesini ziyaret edip ön kayıt yaptırma, YouTube kanalına abone olma ve Facebook sayfasını takip etme gibi görevleri tamamlayarak WEMIX ve CQB tokenleri kazanabilecekleri bir airdrop etkinliği yapacak.

MIR2M : The Grandmaster ve ön kayıt etkinliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitesini ve WEMIX PLAY'i ziyaret edin.

Referans web sitesi

MIR2M : The Grandmaster resmi web sitesi: https://bit.ly/47XmQPE

MIR2M : The Grandmaster WEMIX PLAY: https://wemixplay.com/games/ydcq/game-info

Airdrop etkinliği sayfası: https://bit.ly/41m1gBI

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2303231/MIR2M_The_Grandmaster.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4461330/Mir2M_logo_Logo.jpg