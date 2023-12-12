BLUETTI выпускает на рынок Европы портативную зарядную станцию AC70

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BLUETTI

12 Dec, 2023, 16:52 ET

ШТУР, Германия, 13 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания BLUETTI выпустит на европейский рынок портативную зарядную станцию AC70 12 декабря. Это – крупный прыжок вперед по сравнению с ее предшественницей – зарядной станцией EB70 как с точки зрения возможностей зарядки, так и надежности ИБП и функций управления из приложения.

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BLUETTI AC70 – многоцелевая зарядная станция, пригодная как для активного отдыха на природе, так и в качестве резервного источника питания в аварийных ситуациях. Она способна заряжать самые необходимые приборы и имеет предельную мощность резистивной нагрузки 2 000 Вт, что позволяет использовать такие приборы, как чайник в режиме повышения мощности Power Lifting.

Оборудованная двумя розетками переменного тока, двумя портами USB-A, двумя портами USB-C и автомобильной розеткой на 12 В, данная станция является многофункциональной зарядной системой для разнообразных устройств.

Станция быстро заряжается: от полной разрядки до зарядки на 80 % всего лишь за 45 минут и до 100 % за 1,5 часа. При использовании с солнечными батареями заряжается полностью за 2 часа, чтобы обеспечить бесперебойное питание при нахождении на природе.

Функция ИБП AC70 за 20 мс и расширяемость системы за счет использования дополнительных батарей (B80/B230/B300) делает ее пригодной для использования в качестве резервного источника питания при отключении электричества.

Сравнение зарядных станций BLUETTI AC70 и EB70 

AC70 немного тяжелее, чем EB70, поскольку она имеет большую мощность, однако в более компактном виде. Самые большие усовершенствования AC70 включают в себя более быструю зарядку без необходимости громоздкого адаптера. Она также поддерживает приложение BLUETTI, позволяя пользователям отслеживать и управлять работой станции с мобильного телефона.

Обе станции имеют батарею LiFePO4 с длительным сроком службы. AC70 обеспечивает 3 000 циклов работы до падения заряда до 80 %, что даже дольше, чем 2 500 циклов у EB70. BLUETTI дает гарантию на AC70 на три года больше по сравнению с двумя годами гарантии EB70.

EB70 выигрывает у AC70 по количеству розеток. У этой станции 10 розеток, включая беспроводное зарядное устройство, по сравнению с всего лишь 7 розетками у AC70. EB70 также имеет встроенную светодиодную подсветку, которой нет у AC70.

Цена и доступность BLUETTI AC70

BLUETTI AC70 будет доступна для покупки на европейском сайте BLUETTI и Amazon по специальной цене €599 до 27 декабря. Воспользуйтесь специальным кодом на скидку от BLUETTI: BLAC7020 для получения мгновенной скидки в 20 Евро!

Для пользователей, рассматривающих другие варианты зарядных станций, Рождественская распродажа BLUETTI с 11 по 25 декабря обещает дополнительные скидки. А в январе 2024 года будет выпущена ультра портативная зарядная станция BLUETTI – AC2A.

О бренде BLUETTI  

Бренд BLUETTI нацелен на продвижение идеи устойчивого развития и решений в области «зеленой» энергетики с момента своего создания. Предлагая экологичные решения для накопления энергии, рассчитанные на использование в помещениях и под открытым небом, BLUETTI стремится сделать наши дома исключительно удобными и при этом способствовать устойчивому будущему нашей планеты. Приверженность экологичной энергетике помогла BLUETTI распространить свой охват на более чем 100 стран и заслужить доверие миллионов клиентов во всем мире.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2298621/1.jpg

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