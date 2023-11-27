BLUETTI представляет в Украине надежные энергетические решения

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BLUETTI

27 Nov, 2023, 22:37 ET

ШТУР, Германия, 28 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- BLUETTI, ведущий бренд энергетических решений, совершил стратегический выход на рынок Украины, предложив на своем новом украинском веб-сайте несколько удобных энергетических установок для обеспечения семей электроэнергией во время возможных отключений. 

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Портативные генераторы BLUETTI для чрезвычайных ситуаций
Для чрезвычайных ситуаций BLUETTI предлагает портативные генераторы серии EB. Модель EB3A весит всего 4,6 кг. Модели EB55 и EB70 также удобны и имеют достаточную мощность для широкого спектра задач. Благодаря большому количеству розеток к ним одновременно можно подключать телефоны, радиостанции, дроны и маленькие бытовые приборы, например автомобильные холодильники. Кроме того, они поддерживают эффективную зарядку от солнечных панелей для бесперебойного электропитания при отсутствии доступа к сети электроснабжения.

Домовые энергоустановки BLUETTI для резервного питания
Энергоустановки BLUETTI серии AC200, например AC200P и AC200MAX, являются мощными домовыми электрогенераторами для резервного питания. Емкость около 2 кВт•ч и несколько розеток позволяют питать большинство бытовых электроприборов, даже кондиционеры воздуха. Флагманская модель AC200MAX оснащена даже предназначенной специально для жилых автофургонов розеткой типа NEMA TT-30 на 30 А для поездок за город. 

В случае длительных отключений электроснабжения модульные энергетические установки BLUETTI AC300 и AC500 могут служить идеальными источниками бесперебойного питания. Модель AC300 позволяет пользователям выбрать от 1 до 4 аккумуляторных батарей B300 и получить гибкую емкость от 3 072 Вт•ч до 12 288 Вт•ч, достаточную для питания всего дома в течение нескольких дней. Модель AC500 является следующим шагом и имеет мощность 5 000 Вт при максимальной емкости аккумуляторных батарей 18 432 Вт•ч в комплектации с 6 аккумуляторными батареями B300S. Она также имеет функцию самообогрева, позволяющую ей работать при отрицательных температурах до -20 °C.

В сегменте бытовых решений BLUETTI предлагает серию EP, включая универсальную модель EP500 — автономную энергетическую установку на колесах для мобильности, и модель EP600 — подключаемую к сети электроснабжения систему накопления энергии. Модель EP600 можно полностью интегрировать с новыми или существующими солнечными панелями, что помогает пользователям добиться полной энергетической самодостаточности и заработать на подаче избытка энергии в сеть. Эта просто монтируемая система обеспечивает мощность 6 000 Вт и обладает существенной емкостью 19,8 кВт•ч, являясь надежным резервным источником электроэнергии для дома.

Выход BLUETTI на рынок Украины позволит народу Украины эффективно справляться с проблемами энергоснабжения. Ассортимент инновационных энергетических изделий бренда будет служить украинцам в суровые зимы и не только.

О бренде BLUETTI
Бренд BLUETTI стремится способствовать устойчивому развитию и обеспечивать экологичными решениями для энергообеспечения с момента создания. Предлагая экологичные решения для накопления энергии, рассчитанные на использование в помещениях и под открытым небом, BLUETTI стремится сделать наши дома исключительно удобными и при этом способствовать устойчивому будущему нашей планеты. Приверженность экологичной энергетике помогла BLUETTI распространить свой охват на более чем 100 стран и заслужить доверие миллионов клиентов во всем мире. Дополнительные сведения смотрите на веб-сайте BLUETTI Украина и на наших каналах в социальных сетях.

Веб-сайт BLUETTI Украина: https://ua.bluettipower.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/bluettiua Instagram: https://www.instagram.com/bluetti_ukr/ 

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/2285048/1.jpg

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