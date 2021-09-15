Blume Global объявляет о новом капиталовложении от Bridgepoint

Новейшее капиталовложение оценивает быстрорастущего лидера в сфере технологий реализации логистических цепей в 500 млн долларов, предоставляя средства для дальнейшего развития технологий обеспечения прозрачности и координации их функционирования

ПЛЕЗАНТОН (шт. Калифорния), 15 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Blume Global, являющаяся одним из ведущих поставщиков технологий реализации логистических цепей и обеспечения их прозрачности, сегодня объявила о привлечении новых средств от лондонской компании Bridgepoint Group. Это капиталовложение будет содействовать усилиям компании по внедрению в отрасль по-настоящему передовых и революционных технологий цифровизации логистических цепей. Это последнее финансирование оценивает компанию Blume Global в 500 миллионов долларов США, а Bridgepoint присоединяется к фондам, управляемым дочерними организациями Apollo Global Management и EQT в качестве инвесторов в акции компании.

Компания Blume Global, основанная в 2018 году, предоставляет первую в мире облачную операционную платформу с искусственным интеллектом, координирующую процессы в глобальных логистических цепях с использованием цифровой карты мира логистических цепей для тысяч клиентов. Цифровизация и преобразование логистических цепей по всему миру, а также расширение возможностей грузоотправителей (покупателей и поставщиков) дает поставщикам логистических услуг и перевозчикам возможность совместно работать над созданием общей платформы, основанной на анализе данных, в целях сокращения отходов и проявлений неэффективности за счет прозрачности, автоматизации и оптимизации.

В 2021 году компания Blume Global продолжила свой стремительный рост, продемонстрировав годовое увеличение объема заказов более чем на 100% с начала года по сегодняшний день. С января компания приняла в свой штат еще более 100 сотрудников в Соединенных Штатах, Гонконге, Европе и Индии. Благодаря этому новому акционерному капиталу компания предполагает осуществить дополнительные инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и функции выхода на рынок, что позволит компании Blume и далее создавать по-настоящему революционную и устойчивую платформу для глобальных логистических цепей.

«Запуская проект Blume Global в 2018 году, мы видели возможность создать облачную цифровую операционную платформу для глобальных логистических цепей, эффективно использующую современные технологии и машинное обучение для оптимизации и автоматизации операций, — заявил глава компании Blume Global Первиндер Джохар (Pervinder Johar). — С тех пор мы наблюдаем только растущий спрос на такую платформу для обеспечения прозрачности и координации работы логистических цепей, как наша. Мы очень рады этому новому капиталовложению со стороны Bridgepoint Group, обеспечивающему финансовую поддержку нашего непрерывного роста».

Руководитель компании Bridgepoint Credit Рохит Дхоте (Rohit Dhote) прокомментировал это событие следующим образом: «Решение проблем, связанных со сложностью логистических цепей и обеспечением прозрачности движения товаров, никогда не было более важным для бизнеса. Blume Global находится на переднем крае развития мультимодальных логистических цепей благодаря своим передовым облачным системам управления заказами, TMS и комплексным решениям, обеспечивающим прозрачность в режиме реального времени. Мы рады сотрудничеству с компанией Blume Global, ее руководством, а также Apollo и EQT в целях поддержки нашей компании на следующем этапе ее развития».

Миссия Blume Global, заключающаяся в сокращении отходов глобальных логистических цепей на 1 триллион долларов, уменьшении углеродных выбросов и демократизации технологий для миллионов малых и средних предприятий, обеспечивающих функционирование глобальных логистических цепей, тесно переплетается с потребностями отрасли. На платформе Blume Global представлены более 10 тысяч компаний, включая некоторых крупнейших грузоотправителей, морских перевозчиков, железнодорожных и транснациональных экспедиторов.

Партнер компании Apollo Джастин Корвал (Justin Korval) заявил следующее: «Blume Global предоставляет компаниям критически важные для их бизнеса цепочки и комплексные логистические решения, играющие значимую роль в создании более экологически устойчивой глобальной логистической цепи. Мы рады оказывать поддержку Первиндеру и команде Blume Global по мере дальнейшего масштабирования их бизнеса и приветствуем новых авторитетных инвесторов, к числу которых относится Bridgepoint».

В этой сделке компания J.P. Morgan Securities LLC выступала в качестве единственного агента по размещению, а компания Cooley LLP — в качестве юрисконсульта компании Blume Global. Компания Sidley Austin LLP являлась юрисконсультом Bridgepoint, а компания Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP — юрисконсультом Apollo Funds.

Информация о компании Blume Global

Поставщик технологий для реализации логистических цепей Blume Global ставит своей целью удаление из глобальной логистической цепи отходов на 1 трлн долларов, делая логистические процессы более гибкими, надежными и экологически устойчивыми благодаря новаторским решениям по реализации логистических цепочек и обеспечению их прозрачности. Предоставляемая компанией Blume цифровая платформа выходит за рамки статус-кво в сфере управления перевозками, расширяя возможности пользователей быстро предсказывать последствия срывов в исполнении графиков и реагировать на происходящие события в режиме реального времени, прежде чем мелкие недостатки обернутся крупными проблемами. Благодаря одной из самых широких сетей среди поставщиков логистических технологий компания Blume Global обеспечивает непосредственное взаимодействие с морскими, воздушными, железнодорожными, почтовыми, малотоннажными и автомобильными перевозчиками в сочетании с комплексными решениями Blume Global и накопленной за 27 лет отраслевой информацией, предоставляя пользователям развитые логико-информационные возможности, необходимые для максимального снижения транспортных расходов, повышения качества обслуживания клиентов и сокращения углеродных выбросов.

Информация о компании Bridgepoint

Bridgepoint Group PLC — ведущий в мире инвестор, вкладывающий средства в рост котируемых непубличных активов и специализирующийся на рынке среднего бизнеса. Компания управляет активами общей стоимостью 27 миллиардов евро и присутствует на местных уровнях в США, Европе и Китае. Мы специализируемся на инвестировании в непубличные компании и кредитовании частного сектора и вкладываем средства на международном уровне в шесть основных секторов: бизнес-услуги, потребительские товары, финансовые услуги, медицинские технологии и фармацевтику, передовые промышленные предприятия, а также технологии и средства массовой информации.

Информация о компании Apollo

Apollo — динамично развивающаяся транснациональная компания по управлению альтернативными активами. Мы стремимся обеспечивать нашим клиентам избыточную доходность по всему спектру соотношений рисков и выгод, от инвестиционного класса до частного капитала, уделяя особое внимание трем бизнес-стратегиям: доходность, гибридность и рациональность. Благодаря своей инвестиционной деятельности на нашей полностью интегрированной платформе мы удовлетворяем потребности наших клиентов в получении пенсионных доходов и финансовых прибылей, а также предлагаем принципиально новые решения по управлению капиталами для компаний. Наш настойчивый, творческий и грамотный подход к инвестированию позволяет нашим клиентам, а также компаниям, в которые мы инвестируем, нашим сотрудникам и социальным группам, на которые влияет наша деятельность, расширять возможности и достигать положительных результатов. По состоянию на 30 июня 2021 года стоимость активов, находящихся под управлением Apollo, составляла около 472 млрд долларов. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.apollo.com.

Контактная информация:

Jon Ross (Джон Росс)

[email protected]

SOURCE Blume Global