Blume Global приобретает LiveSource

Эта сделка расширяет возможности сорсинга, снабжения и обеспечения качества для лидера в области технологий исполнения логистики

ПЛЕЗАНТОН (шт. Калифорния), 4 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Blume Global, являющаяся одним из ведущих поставщиков технологий сорсинга, снабжения, исполнения и обеспечения прозрачности, сегодня объявила о приобретении LiveSource — одной из ведущих сетей обеспечения деятельности логистических цепочек с участием многих предприятий для сложноструктурных производителей. Эта компания, имеющая свои представительства по всей территории Северной Америки, Европы и Азии, предоставляет технологии оптимизации сорсинга и снабжения, в частности для автомобилестроения и промышленного производства.

По состоянию на 1 января все сотрудники LiveSource входят в штат компании Blume Global, обладающей возможностями для оказания полномасштабной поддержки существующим клиентам LiveSource по всему миру. Эта сделка обеспечит текущим клиентам LiveSource доступ к широкопрофильным технологиям реализации логистики и экспертным знаниям в области управления логистическими цепочками, имеющимся у компании Blume, что позволит им полностью контролировать грузоперевозки и обеспечит их прозрачность для альтернативных поставщиков. Предлагаемые компанией Blume мультимодальные международные TMS системы и возможности визуализации многоплечевых перевозок дополняют технологии LiveSource.

Компания Blume зарегистрирует дочерние организации LiveSource в Швейцарии и Франции. Операционные подразделения LiveSource в США и Европе сохранят свою сертификацию по стандарту ISO 27001 и соответствие требованиям GDPR.

«Производители управляют необычайно большим объемом данных по выбору поставщиков и снабжению, а также информации по обеспечению качества, которые обычно содержатся в разрозненных системах. Комплексные решения LiveSource нормализуют эту информацию, используя технологию «озеро данных», стандартизируя данные с их преобразованием в практически реализуемую оперативную информацию, — заявил глава компании LiveSource Бо Хаглер (Bo Hagler), который войдет в состав руководства Blume и будет непосредственно подчиняться главе Blume Global Первиндеру Джохару (Pervinder Johar). — Я доволен будущим нашей технологии в руках Blume Global — одного из ведущих поставщиков комплексных решений для реализации логистических цепочек и обеспечения прозрачности на сегодняшний день. Я знаю главу компании Первиндера Джохара на протяжении многих лет и с трепетом отношусь к его концепции будущего глобальной логистической цепи».

Компания LiveSource получила признание в отчетах Gartner за прикладные программные комплексы стратегического сорсинга и сети обеспечения деятельности логистических цепочек с участием многих предприятий. Кроме того, Blume выгодно использует талантливых специалистов LiveSource по управлению продукцией и ее масштабное присутствие в Европе.

«Компания Blume специализируется на оптимизации логистических цепочек. Приобретение LiveSource дополняет технологии Blume по оптимизации логистики и обеспечению прозрачности за счет комплексных решений LiveSource по оптимизации сорсинга и снабжения и обеспечению прозрачности, — сообщил г-н Джохар, ранее работавший в Совете директоров LiveSource. — Приобретение LiveSource также дополняет значительное присутствие Blume в Северной Америке и Азии значительным присутствием в Европе, включающим в себя полностью принадлежащую ей дочернюю организацию и давнее лидерство в отрасли».

Информация о Blume Global

Поставщик технологий для реализации логистических цепей Blume Global ставит своей целью удаление из глобальной логистической цепи отходов на 1 трлн долларов, делая логистические процессы более гибкими, надежными и экологически устойчивыми благодаря новаторским решениям по их реализации и обеспечению их прозрачности. Blume имеет самую обширную сеть среди поставщиков логистических технологий. Компания Blume Global обеспечивает непосредственное взаимодействие с морскими, воздушными, железнодорожными, почтовыми, малотоннажными и автомобильными перевозчиками в сочетании с комплексными решениями Blume Global и накопленной за 27 лет отраслевой информацией для максимального снижения транспортных расходов, повышения качества обслуживания клиентов и сокращения углеродных выбросов для пользователей. Эти решения поддерживаются крупной научно-исследовательской и опытно-конструкторской организацией, непрерывно внедряющей новые высококлассные функциональные возможности. Разрабатывая технологии, оптимизирующие сферу логистики, Blume Global является ведущим игроком отрасли в плане создания технологий устойчивого развития логистических цепочек и борьбы с изменением климата за счет ликвидации значительных углеродных выбросов в мире, где большинство грузов перевозится с использованием ископаемых видов топлива.

Информация о LiveSource

Компания LiveSource с 2000 года помогает некоторым из крупнейших сложноструктурных производителей мира узнавать о том, что им предстоит. Это единственное решение, разработанное для прямых затрат, предназначенное для соединения всех подвижных частей и позволяющее быстро адаптироваться к изменениям. Эта прикладная платформа, зародившаяся в облаке, специализируется на стратегическом сорсинге, обеспечении качества, инструментальном оснащении и организации деятельности поставщиков. Именно поэтому лидеры отрасли по всему миру, в частности Dana, Adient, Vibracoustic и Goodman Manufacturing, обращаются к LiveSource в целях предотвращения скрытых рисков и сохранения конкурентоспособности в мире сокращающейся маржинальности.

Контакты для прессы

Jon Ross (Джон Росс)

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SOURCE Blume Global