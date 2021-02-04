波士頓建築學院宣佈新願景和策略計劃，著重創新和擴大全球未來主導的設計教育機會

波士頓2021年2月4日 /美通社/ -- 波士頓建築學院 (BAC) 今天宣佈透過其「走向未來的 BAC」(BAC to the Future) 策略計劃啟動大膽的全新願景。透過這項創新計劃，BAC 將重點扭轉當前的計劃並制訂多項未來主導的設計計劃，讓美國和世界各地的學生都能參與。

該計劃是由主席 Mahesh Daas 率先於 2019 年著手發展的成果。Daas 表示：「這項大膽的舉措展示學院對所有學生一致接受世界一流設計教育的長期承諾。我們的重點是透過有創意性回應高等教育中影響整個行業的變化，並利用疫情期間汲取的智慧來引領潮流。」

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在 BAC 的整個合作過程中，領導層吸引學生、教職員、員工、受託人和創意倡導者進行互動，並透過「錯誤想法」的設計研討會和其他創意論壇以及進行嚴格的策略驗證研究，收集對學院未來方向的洞察。為期五年的計劃已獲得 BAC 董事會的強烈贊同。

這項長達一年的努力現已成為以下六個願景聲明：

我們設想實現多元化和共融的教育使命，以協助學生充分發揮個人潛力。

我們設想學院是一個全球性網路，是一個虛擬的空中根基的雲端天幕，它抓住了社會差異，促進了好奇心強、有創造力、有抱負、有典範的傳統和非傳統學生的學習，而不論其社會身份和地理位置如何。

我們設想一個無縫的流程網絡，將吸引自幼童至高中級別，以至整個國家和國際高等教育系統的學生加入設計教育。

我們設想一個設計素養就是全球公民基本素質的世界，而設計思維將成為所有人建設一個可持續、繁榮強健的社區的基本技能。

我們設想提高設計素養和設計思維，以建設一個充滿活力和繁榮的社會。

我們設想 BAC 將發展成為一個強大且不斷發展的機構，而 BAC 的教育創新將在整個高等教育領域中被人仿效。

這個願景與支援性目標和策略互相結合，讓 BAC 可在學術卓越、社會公正、全球增長、設計企業家精神等各方面落實九項關鍵措施。

The BAC Cloud Canopy™ 平台是其中一項早期措施，獲批加速進行並在冠狀病毒病疫情期間推出第一個組成部分 The BAC Cloud Lab™，以滿足學生新興的需求。這個突破性的平台可在任何啟用的裝置上提供雲端存取的課程、實驗室、活動和服務，而學生可以身處世界任何地方。

B.Arch. '84 董事會主席 Richard Martini 說：「學院自 130 年前成立以來，一直都是促進創造力和創新的樞紐。它的校友遍及全球，透過建築環境不斷改變人類體驗。如今，在 Daas 主席的領導下，BAC 正在朝著實現多元化設計領域這個重要使命向前邁進。這不但影響我們回應全球學習體驗的方式，還讓我們的學生準備就緒，以制訂在現實世界中可持續發展的解決方案。」

波士頓建築學院於 131 年前成立，是一所公認的機構，為來自 35 個國家／地區不同社區的成員提供實踐綜合設計教育的卓越服務。根據 2020 年的 GradReports，BAC 在最佳收入潛力研究生院排名中名列第一，在美國提供學士學位最佳建築學院中排名第四，而該學院以實地及網上形式提供建築、室內建築、景觀建築、設計研究及持續教育範疇的學士學位及研究生學位。2005 年，BAC 成為美國第一間提供認可的網上建築學位機構。BAC 堅持共融錄取、多元化、創新、敬業的教職人員，以及學術和體驗式教育內在價值的重要性。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1432507/BAC_Campus_Image.jpg

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/682491/Boston_Architectural_College_Logo.jpg

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