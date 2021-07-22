Body Complete Rx推出其獨家的植物性純素體重管理補充劑

Body Complete Rx (BCRX) 是第一家在男性主導的營養補充劑行業中取得重大突破且由黑人女性擁有的補充劑公司。今天欣然宣佈將在 8 月 1 日在 The Vitamin Shoppe 推出其獨家的植物性純素體重管理補充劑。 Tweet this

BCRX 在 The Vitamin Shoppe 的實體零售店推出之前，該品牌最近進行了品牌重塑和重新包裝活動，其中包括推出五個以植物為本的純素補充品產品系列，包括 TRIM、THRIVE、GLOW、NOURISH 和 PERFORM。

BCRX 的 TRIM 系列旨在使客戶能夠「增強力量和瘦身」，具有該品牌最暢銷的體重管理補充劑。這種經臨床證實、以植物為本的補充劑將透過抑制客戶的欲望、促進其新陳代謝和增強其能量，幫助客戶實現減肥目標。

TRIM 系列包括：

BCRX 與 The Vitamin Shoppe 的合作關係反映了公司在健康市場中不斷增長的地位。

Body Complete Rx 創始人兼行政總裁 Samia Gore 表示：「我們很高興能在本國最大的營養補充劑零售商之一發售產品，因為這是對我們品牌和產品功效最真實的證明。作為 The Vitamin Shoppe 體重管理類別中第一個及唯一一個黑人女性擁有的品牌，我很高興能夠使這些健康產品更易接觸全國各地的客戶，並為其邁向健康之旅提供支援。」

Body Complete Rx 是 Gore 自己健康之旅的產物。這位忙碌的作家、妻子和四子之母曾尋找安全有效的補充劑，讓她可以在自己的健康之旅中使用。當她無法在市場上找到她想要的東西時，她在著名的醫生和化學家團隊的幫助下創立了這個品牌。 如欲了解更多關於 Body Complete Rx 的資訊，請瀏覽 mancompleterx.com。

關於 Body Complete Rx

Body Complete Rx (BCRX) 是一個健康和生活方式品牌，提供全面的健康生活方式，提供全方位以植物為本的補充劑、產品和服裝，旨在幫助客戶了解和實現最佳自我感覺。這家黑人女性企業由 Samia Gore 於 2017 年創立，當時這位四子之母發現她難以保持健康體重和照顧自己。如欲了解更多資訊，請瀏覽 bodycompleterx.com 或關注社交媒體 @bodycompleterx。

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