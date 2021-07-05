Более 170 тысяч учащихся по всему миру получают результаты по программам IB

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International Baccalaureate

Jul 05, 2021, 08:00 ET

ЖЕНЕВА, 5 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Завтра, 6 июля, более 170 тысяч студентов по всему миру получат свои результаты экзаменационной сессии по Дипломной программе (Diploma Programme, DP) и Карьерной программе (Career-related Programme, CP) компании International Baccalaureate (IB), проводившейся в мае 2021 года.

IB невероятно гордится своими новыми выпускниками по Дипломной программе и Карьерной программе, проявлявшими упорство на протяжении всего периода пандемии COVID-19 и достигшими этого важного рубежа. Этого не удалось бы добиться без твердой приверженности и поддержки со стороны сообщества IB.

Генеральный директор International Baccalaureate Олли-Пекка Хейнонен (Olli-Pekka Heinonen) заявил в связи с этим следующее:

«Последние 18 месяцев были невероятно сложными для учащихся, преподавателей и школ по всему миру, поскольку пандемия COVID-19 подорвала многое из того, что мы привыкли воспринимать как само собой разумеющееся. Я приветствую их дух и приверженность нашей общей миссии — образование во имя лучшего мира.

Одной из ключевых задач IB в этом году было обеспечение того, чтобы наши студенты не оказались в неблагоприятном положении в результате пандемии, в том числе при их поступлении в университеты и другие высшие учебные заведения. Многочисленные изменения, внесенные нами в эту летнюю сессию, являются частью нашей целенаправленной политики, призванной обеспечить то, чтобы учащиеся не были затронуты крайне сложными обстоятельствами, в которых им приходилось учиться.

Мы осознаем давление, оказываемое пандемией COVID-19 на всю систему образования, и благодарим всех наших партнеров, включая университеты, за их поддержку и понимание на протяжении всего пути, который проходили в это сложное время».

В этом году приоритет IB заключался в предоставлении учащимся равных возможностей для развития после глобальной дестабилизации, вызванной пандемией COVID-19, независимо от того, сдавали ли они экзамены или оценивались по безэкзаменационной программе. Мы внимательно изучили влияние пандемии на студентов.

Рабочие группы IB регулярно проводили беседы с преподавателями, чтобы они получали актуальные сведения и информацию в поддержку своей работы в самых сложных обстоятельствах. Мы также работали с государственными регулирующими органами по всему миру в отношении местных условий, ограничений и влияния пандемии COVID-19 на студентов.

Было проведено обследование школ с целью определения того, какой из двух путей лучше подходит для их условий: письменные экзамены в тех случаях, когда их можно провести с соблюдением мер безопасности, или безэкзаменационный способ, при котором оцениваемая внутрикурсовая работа сочетается с оценками, выставляемыми преподавателями, в тех случаях, когда проведение экзаменов невозможно.

В связи с решением о принятии на 2021 год системы с использованием двух путей Совет руководителей IB заявил следующее: «Мы считаем, что подход IB к проведению экзаменационной сессии в мае 2021 года, в ходе которой школы, которые могли бы организовать экзамены, сделали это, является наиболее справедливым из возможных решений.  Мы также считаем, что безэкзаменационный подход к оцениванию результатов учащихся, которые не имели возможности сдавать экзамены, был справедливым, четким и позволял выставлять оценки, отражающие их достижения и способности».

IB тесно сотрудничала с университетами и министерствами образования в целях поддержания и стимулирования признания ее квалификации. В период пандемии COVID-19 IB продолжала вести постоянный диалог с регулярным обновлением информации в университетах и министерствах, включая проведение вебинаров.

Мы получили сообщения о поддержке от широкого круга университетов по всему миру.

«Уорикский университет не забывает о непредвиденных изменениях и беспокойстве, с которыми столкнулись многие учащиеся за последний год; мы подтверждаем, что с радостью примем результаты IB, полученные в 2021 году, так же, как мы это сделали бы в любом другом году», Уорикский университет (Великобритания).

«Корнеллский университет с нетерпением ожидает возможности принять в этом году еще больше новых студентов от IB. Мы следовали тщательно разработанным и последовательным планам IBO по обеспечению безопасности и успеваемости учащихся во время нарушений нормальной работы, вызванных пандемией COVID. Мы по-прежнему доверяем строгим и адаптированным к новым условиям оценкам IB и продолжим воспринимать их в качестве точных показателей подготовки учащихся», — Корнеллский университет (США)

Обобщенные данные по результатам:

  • Число кандидатов на майскую сессию 2021 года составило 170 660 человек (в мае 2020 года — 174 360);
  • Из 170 660 учащихся 104 275 проходили по безэкзаменационному пути, а 65 576 сдавали экзамены (а 809 были распределены между двумя этими способами);
  • Число кандидатов на майскую сессию 2021 года, участвовавших в Дипломной программе, составило 87 307 человек (в мае 2020 года — 86 657 человек);
  • Средний дипломный балл по итогам майской сессии 2021 года составил 33,02 пункта, увеличившись с 31,34 в мае 2020 года;
  • Число учащихся, получивших 40-45 баллов, составило 15 513 по сравнению с 9 701 в мае 2020 года;
  • Средняя дипломная оценка составила 5,19 по сравнению с 4,95 в мае 2020 года;
  • Процент дипломированных выпускников составил 88,96% по сравнению с 85,18% в мае 2020 года.

В течение следующих нескольких недель IB опубликует свой первый промежуточный статистический бюллетень. Более подробная информация об экзаменационной сессии в мае 2021 года представлена здесь.

За более подробной информацией обращайтесь к Стефани Бан (Stephanie Ban) по телефону +1 301-202-3169 или по адресу [email protected].

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1556996/IB_Logo.jpg

SOURCE International Baccalaureate

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