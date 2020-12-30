Bonsignore Trial Lawyers, PLLC объявляет о достижении соглашения в судебном деле о ценных бумагах TelexFree

Если вы покупали пакет для TelexFree AdCentral или AdCentral Family, то соглашение об урегулировании коллективного иска на сумму 22,5 млн долларов может затрагивать ваши права

ВУСТЕР (шт. Массачусетс), 30 декабря 2020 г. /PRNewswire/ --

В настоящее время рассматривается коллективный иск, возбужденный от имени жертв пирамиды TelexFree.

Истцы утверждают, что они пострадали в результате помощи со стороны Ответчиков и участия в пирамидальной схеме TelexFree. Ответчики оспаривают претензии Истцов.

На данный момент в рамках этого судебного процесса достигнуто соглашение об урегулировании в размере 22,5 млн долл. США в отношении исков, возбужденных против Fidelity Co-operative Bank ("Fidelity Bank") и John Merrill (совместно именуемых «Ответчиками Fidelity Bank» или «Урегулирующими ответчиками»).

(совместно именуемых «Ответчиками Fidelity Bank» или «Урегулирующими ответчиками»). Это четвертое соглашение об урегулировании, достигнутое в рамках данного судебного процесса. Ранее были достигнуты три соглашения об урегулировании с девятью Ответчиками и тремя связанными третьими сторонами, окончательно утвержденные судом.

Ваши законные права будут затронуты независимо от того, предпримете ли вы какие-либо действия или нет. Полный текст Уведомления, представленный на сайте по адресу www.TelexFreeSettlement.com , включает в себя информацию об урегулировании претензий Ответчиками Fidelity Bank и судебном иске. Внимательно прочтите Уведомление полностью.

, включает в себя информацию об урегулировании претензий Ответчиками Fidelity Bank и судебном иске. Внимательно прочтите Уведомление полностью. Суд, рассматривающий это дело, пока не принял решения об утверждении данного соглашения об урегулировании.

Уведомление и дополнительная информация, переведенные на другие языки, представлены на сайте www.TelexFreeSettlement.com Для получения дополнительной информации на других языках также можно обратиться по телефону 877-829-4140. Переводчики предоставляются по запросу.

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧА ВОЗРАЖЕНИЯ ДО 11 ЯНВАРЯ 2021

г. Подайте свое возражение с объяснением причин вашего несогласия с

условиями урегулирования и/или требуемыми расходами на оплату юридических услуг, судебными

издержками и поощрительными премиями. САМОИСКЛЮЧЕНИЕ ДО

11 ЯНВАРЯ 2021 г. Это единственная возможность, позволяющая вам в индивидуальном порядке подать в суд на

Урегулирующих ответчиков по претензиям, предъявленным в этом

деле. В этом случае вы перестанете являться членом Искового

коллектива и не получите каких-либо средств по данному соглашению об урегулировании. ПРИСУТСТВИЕ НА СЛУШАНИИ

26 ФЕВРАЛЯ 2021 г. Обратитесь с просьбой о выступлении в суде по любому аспекту урегулирования и/или

требуемым расходам на оплату юридических услуг, судебным издержкам и поощрительным премиям. БЕЗДЕЙСТВИЕ Вы останетесь членом Искового коллектива. При этом вы

откажетесь от любых имеющихся у вас в настоящее время прав на индивидуальную подачу в суд на

Урегулирующих ответчиков за поведение, являющееся предметом судебных исков.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.TelexFreeSettlement.com.

SOURCE Bonsignore Trial Lawyers, PLLC