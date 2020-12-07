BorsodChem повышает свою экологическую ответственность: компания вводит в действие экологически чистый центр обработки данных, способствуя рациональному использованию ресурсов в сфере производства полимерной и химической продукции

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания BorsodChem — один из ведущих производителей полимерного сырья и продукции неорганической химии в Европе — поставляет различные высококачественные продукты предприятиям нижних звеньев отраслевых цепочек, в частности работающим в таких секторах как строительство, автомобилестроение, мебельная промышленность и производство одежды. Компания поставила своей целью стать лидером рынка поливинилхлорида (ПВХ) в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), создавая новые и выгодные рыночные возможности по всему региону. В ближайшие годы научно-технический прогресс и внедрение инноваций станут решающими факторами успеха компании BorsodChem, которая ищет возможности для расширения своих производственных мощностей и инвестирования в новые производственные предприятия, повышая эффективность своей деятельности и одновременно решая экологические проблемы.

Приоритетная реализация стратегии внедрения экологически чистых центров обработки данных для обеспечения успеха и устойчивости бизнеса

На протяжении многих лет продукция и технологии BorsodChem вносили существенный вклад в улучшение жизни тысяч людей. Продукция компании используется в производстве товаров повседневного применения, включая спортивное снаряжение, обувь, сумки, чемоданы и мягкую мебель. А поскольку общество, технологии и потребности клиентов продолжают развиваться все более быстрыми темпами, конечная продукция химической промышленности становится все более разнообразной.

Именно поэтому компания постоянно ищет возможности для совершенствования своих технологий, продуктов и партнерских отношений, что также является одной из ключевых составляющих ее миссии, заключающейся в минимизации своего влияния на окружающую среду. Компания BorsodChem убеждена в том, что разумное использование технологий в каждом процессе является единственным способом как повышения производительности труда, так и сокращения энергопотребления. Фактически компания BorsodChem внедрила принципы социально-экологической ответственности во всю инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и, в частности, в свой центр обработки данных.

По имеющимся оценкам, во всем мире на долю центров обработки данных приходится около 3% мирового электроснабжения и около 0,3% от совокупного объема углеродных выбросов. В более широком ракурсе, на долю ИКТ приходится свыше 2% общемирового объема выбросов. Вместе с тем ИКТ также являются высокоэффективными передовыми технологиями, которые могут способствовать повышению энергоэффективности других секторов.

Разумеется, снижение энергозатрат и сокращение вредных выбросов представляют собой существенные проблемы во всех секторах. В качестве примера, компания BorsodChem недавно решила инвестировать в строительство одного из наиболее энергоэффективных и экологически безопасных центров обработки данных в мире. Компания построила сверхэкологичный центр обработки данных для поддержки расширения ее деятельности и быстрых темпов увеличения объема данных, отдавая приоритеты обеспечению безопасности, эффективному охлаждению и сверхнадежной передаче данных. Компания стремится к достижению максимальной эффективности энергопотребления при одновременном сокращении эксплуатационных расходов за счет внедрения эффективных систем электропитания и охлаждения.

Разумеется, современные технологии организации центров обработки данных и передовые методики проектирования также способствуют повышению производительности за счет внедрения средств автоматизации. Кроме того, они обеспечивают возможность усиления контроля за функционированием производственно-сбытовой цепи и способствуют более эффективному использованию данных и аналитической информации в целях повышения управляемости производственных процессов. Современный центр обработки данных также предоставляет практически безграничные возможности для автоматизации типовых производственных функций и анализа данных в целях повышения эффективности работы и услуг технической поддержки.

Новый значит экологически безопасный: включение экологичного режима за счет экологически чистого центра обработки данных

Компания Huawei, активно способствующая развитию данной отрасли и реализующая технологии энергосбережения на практике, имеет многолетний опыт строительства экологически безопасных центров обработки данных и быстрого развертывания лучших в своем классе систем. Кроме того, на нее приходится самая большая доля мирового рынка модульных центров обработки данных, что делает Huawei идеальным выбором для BorsodChem.

Благодаря ее новой разработке компания BorsodChem планирует повысить эксплуатационную надежность и экономическую эффективность своей продукции, а также обеспечить устойчивый рост на протяжении всего срока службы центра обработки данных. Компания нуждалась в центре обработки данных для обеспечения быстроты и легкости развертывания своих систем, гибкости с точки зрения расширений согласно потребностям, сокращения энергопотребления и снижения совокупной стоимости владения (ССВ). Совместно со своим партнером — Intelligent Power Solutions ltd. — компания Huawei представила интеллектуальный центр обработки данных FusionModule2000, в котором используется модульная конструкция, легко расширяемая по мере необходимости в будущем. Кроме того, он поддерживает устойчивое развитие, обеспечивая возможность гибкого расширения мощностей для целого ряда подсистем, от электропитания до охлаждения и шкафов с ИТ-оборудованием.

«Процесс внедрения нашего первого модульного центра обработки данных Huawei изначально представлял для нас большой интерес, — сообщил глава венгерской компании-партнера Intelligent Power Solutions ltd Питер Перьеши (Peter Perjesi). — Huawei FusionModule2000 представляет собой интеллектуальный модульный центр обработки данных нового поколения, объединяющий системы электропитания, охлаждения, стоечного монтажа, кабельных соединений и управления. В процессе монтажа мы были поражены новейшими решениями и ультрасовременными технологиями компании Huawei, в частности ее системами iPower, iCooling и iManager. Мы никогда не видели такого высококачественного конструкционного исполнения в рамках одной комплексной системы. С самого начала и до конца проекта мы получали превосходную поддержку со стороны Huawei».

Модульная конструкция и стандартная архитектура обеспечивают высокую скорость монтажа и развертывания по мере необходимости. Благодаря вкладу партнера компании Huawei местным техническим специалистам требовалось всего лишь выполнить простые монтажные операции на объекте, поскольку система была поставлена заводом-изготовителем в готовом виде, что обеспечило ее быстрый ввод в действие и готовность к использованию.

«Для создания европейского центра обработки данных с целью реализации своей глобальной стратегии и поддержки развития своего бизнеса компания BorsodChem приступила к строительству нового центра обработки данных. Компания Huawei совместно с Intelligent Power Solutions ltd. предоставила нам лучший в своем классе ультрасовременный и экологически чистый интеллектуальный центр обработки данных. Период строительства модульного центра обработки данных был существенно сокращен, что обеспечило бесперебойный процесс производства на наших предприятиях. За счет упрощения работы дата-центра мы также сократим свои операционные расходы в будущем. Huawei FusionModule2000 превзошел наши ожидания, и мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с компанией Huawei в будущем», — заявил заместитель ИТ-директора компании BorsodChem Пинтер Эрнё (Pintér Ernő).

Кроме того, компания Huawei предоставила самые современные энергоэффективные подсистемы, включая модульный источник бесперебойного питания (ИБП) 5000 и систему охлаждения FusionCol5000-A, обеспечивающие устойчивую работу оборудования. Благодаря технологии модульной гибернации UPS5000 лучше сочетается с реальными сценариями функционирования центра обработки данных, что позволяет экономить на оплате работы специалистов по электротехнике и повышает эффективность энергообеспечения центра обработки данных более чем на 2% по сравнению с традиционными решениями. Вместе с тем система охлаждения FusionCol5000-A обеспечивает высокую точность и эфффективность энергопотребления, достигаемые с помощью уникального алгоритма, а также интеллектуальную организацию процессов эксплуатации и технического обслуживания, что способствует повышению эффективности и надежности центра обработки данных, а также упрощает его функционирование. Внутрирядные кондиционеры сочетают в себе локальное охлаждение и изоляцию проходов, повышая эффективность энергопотребления более чем на 0,4.

Больше чем экологическая ответственность — фундамент для развития бизнеса

В центре внимания любого нового и экологически безопасного центра обработки данных по-прежнему остаются энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду. Система, предлагаемая компанией Huawei, является экологически чистой и в этом качестве помогает компании BorsodChem добиться максимально возможного сокращения своего углеродного следа. Это взаимовыгодное решение для окружающей среды в целом и компании в частности, оптимизирующее имеющуюся инфраструктуру и одновременно способствующее защите планеты. Благодаря новому центру обработки данных компании BorsodChem удалось сократить энергопотребление просто за счет уменьшения количества электроэнергии, потребляемой ее объектом. Это в свою очередь предполагает снижение накладных расходов и увеличение экономии, что существенно повышает конкурентоспособность бизнеса.

Кроме того, приверженность принципам экологической безопасности является одним из наиболее критически важных факторов, обуславливающих лояльность потребителей в настоящее время. Принятие новых стратегий, способствующих достижению целей устойчивого развития, позволяет оправдывать все более высокие ожидания заинтересованных сторон и укрепляет позиции компании BorsodChem, обеспечивая ее готовность к решению огромных проблем, связанных с ужесточением нормативно-правового регулирования и повышением внимания к социально-экологической ответственности.

Помимо того, что повышение экологической ответственности стало деловой необходимостью, эта стратегия также несет в себе множество выгод. Благодаря своему новому дата-центру, ориентированному на будущее, компания BorsodChem сможет укрепить свое положение в качестве одного из ведущих европейских производителей полимерного сырья и химической продукции. На сегодняшний день компания находится в более выгодном положении, чем когда-либо ранее, в плане более продуманных инвестиций, повышения качества своих продуктов и технологий, а также быстрого и гибкого реагирования на потребности клиентов.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/en/case-studies/data-center/2020/borsodchem-goes-green

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