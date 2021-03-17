Boston University Center for Antiracist Research 與 Boston Globe Opinion 宣佈重新推出《The Emancipator》，這份源於 19 世紀的廢奴主義報紙將重構美國圍繞種族正義的對話

波士頓2021年3月17日 /美通社/ -- Boston University Center for Antiracist Research 與 Boston Globe Opinion 今天宣佈合作推出新的媒體平台《The Emancipator》，旨在重構美國圍繞種族的對話。

《The Emancipator》以加速廢奴的 19 世紀反奴隸制報紙的傳統及影響為基礎，今天經過重新構想後，將放大批評的聲音、想法、辯論及循證觀點，以加速實現種族正義。

《The Emancipator》的聯合創始人兼 Boston University Center for Antiracist Research 創辦總監 Ibram X. Kendi 博士表示： 「《The Emancipator》最初於 1820 年創辦時，人們很難相信 45 年後奴隸制將不再存在，同樣，我認為今天有很多人無法想像一個國家可以沒有種族主義及不平等存在。這個經過重新構想的平台將結合最出色的學術研究及新聞工作，以分析、評論及尋求有關我們時代種族問題的真相。」

《The Emancipator》將透過建立混合新聞編輯部來展示批判性的聲音及想法，該新聞編輯部由其創始機構 Boston University Center for Antiracist Research 與 The Boston Globe 提供支援，將製作原創的論點及思想新聞。它將精選世界一流專家的專欄內容，以及學生記者捕捉到的社區聲音。慈善資金將有助確保公眾可免費瀏覽《The Emancipator》的內容。

《The Emancipator》聯合創始人兼 The Boston Globe 社論版編輯 Bina Venkataraman 表示：「波士頓擁有可追溯到 19 世紀的輝煌報紙傳統。重新推出《The Emancipator》讓記者及讀者有機會參與有歷史意義的活動，這是一個基於數據、社區體驗及學術研究的思想引擎，可引發圍繞種族正義的新對話及進步。」

《The Emancipator》現正尋覓兩名聯合總編輯領導該計劃，並計劃於 2021 年下半年啟動其新聞編輯部。除了聯合創始人 Kendi 及 Venkataraman，創始團隊的成員還包括 Boston Globe 專欄作家兼 MSNBC 投稿人 Kimberly Atkins， 以及 Boston University Center for Antiracist Research 敘事副主任 Monica Wang 博士。該計劃將得到由下列著名領導者及思想家組成的諮詢委員會支持：Joy Reid、Eddie Glaude、Sewell Chan、Nikole Hannah-Jones、Emily Ramshaw、S. Mitra Kalita、Jelani Cobb、Annette Gordon-Reed、Heather McGhee、Peniel Joseph、Jose Antonio Vargas、Julian Brave NoiseCat、Ian F. Haney López 及 Sunny Bates。

如欲了解更多資訊及註冊接收該計劃的新聞通訊《Unbound》，請瀏覽 www.theemancipator.org。

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關於 Boston University Center for Antiracist Research

Boston University Center for Antiracist Research 旨在召集各個學科的研究人員及從業人員，找出嶄新、實用的方式來理解、解釋及解決看似棘手的種族不平等及不公正問題。該中心促進詳盡的種族研究、基於研究的政策創新、以數據為本的教育及宣傳運動，以及敘事變革計劃。同時正努力打造反種族主義社會，以確保所有人獲得公平與正義。

關於 Boston Globe Opinion

Boston Globe Opinion 團隊 (Globe Opinion) 旨在透過督促領導者及機構負責任、放大令人驚訝及重要的聲音、發掘有價值的辯論，以及展示針對社會最嚴重問題的解決方案來激發進步。Globe Opinion 致力秉承波士頓新聞傳統的精髓及想像出新方法，以就眼前最緊迫的問題放大有影響力的聲音及觀點。

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