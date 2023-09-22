BRACCO IMAGING S.p.A. ОБЪЯВИЛА О ГЛОБАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ С SUBTLE MEDICAL, Inc.

Отраслевые лидеры изучат потенциал ИИ в сфере МРТ с контрастированием

МИЛАН, 22 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- Bracco Imaging S.p.A., мировой лидер в диагностической визуализации, и Subtle Medical, Inc., ведущий новатор в сфере получения изображений с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заключили глобальное соглашение в области магнитно-резонансной томографии (МРТ). Данное глобальное соглашение начнет применяться прежде всего в Соединенных Штатах, где Bracco Imaging реализует свой ассортимент товаров и услуг через филиал, Bracco Diagnostics Inc.

МРТ с контрастным усилением предполагает использование контрастных веществ для выделения определенных тканей или аномалий, обеспечивая улучшенную визуализацию и более детальное изображение. В этом контексте результатом изучения и использования возможностей искусственного интеллекта может стать более точная и эффективная интерпретация изображений, расширение диагностических возможностей и оптимизация лечения пациентов. Благодаря этому стратегическому партнерству Bracco Imaging и Subtle Medical могут использовать общую интеллектуальную собственность для достижения своих амбициозных целей.

«Комбинация знаний Bracco в области контрастной визуализации и технологии глубокого обучения компании Subtle Medical при ее применении в области магнитно-резонансной томографии, несомненно, пойдет на пользу врачам и их пациентам», — заявил Фульвио Ренольди Бракко (Fulvio Renoldi Bracco), вице-председатель и генеральный директор Bracco Imaging S.p.A. «Благодаря этому партнерству мы будем стремиться расширять границы точности и эффективности диагностики, открывать новые возможности и приносить дополнительную ценность своему уникальному МРТ-портфолио».

«Subtle Medical высоко ценит партнерство с мировым лидером в области развития и коммерциализации контрастной визуализации, таким как Bracco», — сказал Эньхао Гонг (Enhao Gong), генеральный директор Subtle Medical, Inc. «Данное соглашение представляет собой значительную веху для обеих компаний, поскольку мы объединяем усилия, чтобы расширить возможности медицинских работников и улучшить результаты лечения пациентов во всем мире с помощью платформы компании Subtle Medical и инновационного набора продуктов искусственного интеллекта для МРТ и не только».

О компании Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p.A., часть группы компаний Bracco Group, является мировым лидером в области предоставления услуг диагностической визуализации. Головной офис компании расположен в Милане, Италия. Bracco Imaging разрабатывает, производит и реализует реагенты и растворы для диагностической визуализации. Компания предлагает ассортимент продукции и решений для всех ключевых методов диагностической визуализации: рентгенографии (включая компьютерную томографию-КТ, интервенционную радиологию и катетеризацию сердца), магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвука с контрастным усилением (CEUS), а также ядерной медицины с использованием радиоактивных индикаторов и новых средств ПЭТ-визуализации для информирования руководства медицинских учреждений и организации ухода за онкологическими больными в наиболее нуждающихся областях. Наше портфолио постоянно пополняется широким спектром медицинского оборудования, современных систем администрирования и программного обеспечения контроля дозировки. В 2019 году Bracco Imaging обогатила свой ассортимент продукции за счет расширения спектра решений для ядерной визуализации онкологических заболеваний в сегменте урологии и других специальностях благодаря приобретению компании Blue Earth Diagnostics. В 2021 году Bracco Imaging основала Blue Earth Therapeutics как отдельную современную биотехнологическую компанию, которая специализируется на развитии целевой радиотерапии нового поколения при лечении онкологических больных.

Посетите сайт www.bracco.com, чтобы узнать более подробную информацию.

О компании Subtle Medical

Subtle Medical — это ведущий мировой поставщик технологий на основе ИИ для более быстрой, безопасной и интеллектуальной медицинской визуализации. Компания вошла в рейтинг CB Insights GenAI 50, и дважды — в CB Insights Top AI 100 и Digital Health 150. Передовые решения компании оптимизируют рабочие процессы визуализации, повышая производительность и качество обслуживания пациентов. Благодаря использованию искусственного интеллекта Subtle Medical стремится радикально усовершенствовать медицинскую визуализацию и трансформировать будущее здравоохранения. Для получения дополнительной информации посетите сайт subtlemedical.com или напишите на электронную почту [email protected].

Контакты для СМИ:

Micaela Colamasi

PR-менеджер Bracco Imaging

[email protected]

+39 3482314362

Anna Menyhart-Borroni

Руководитель отдела маркетинга

Subtle Medical

+1 501-766-2662

[email protected]

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