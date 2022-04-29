Брайан Эванс на 3-м месте в чартах, впереди Мика Джаггера

«Мы, откровенно говоря, шокированы. Брайан записал эту песню, спродюсированную Майклом Уолденом (Narada Michael Walden), девять лет назад и никогда не отправлял ее на радио», — заявил Джесси Cтенгер (Jesse Stenger) из ESW Management.

Трек спродюсировал Нарада Майкл Уолден, лауреат премии «Грэмми» и продюсер Уитни Хьюстон, Ареты Франклин, Джорджа Майкла и ряда других исполнителей.

«Брайан идет по стопам мэтров — Синатры, Тома Джонса и многих других", — заявил г-н Уолден в видеоролике, размещенном на YouTube.

Песня New York, New York («Нью-Йорк, Нью-Йорк») в исполнении Эванса собрала более 500 млн стримов на TikTok. Более 13 тыс. пользователей воспользовались его версией этой песни.

«Это лишь доказывает то, что успех не зависит от возраста. Все, кто знаком с Брайаном, знают, что он занимается своим делом на протяжении многих лет, и тот факт, что он решил, наконец, позволить нам распространить его оригинальную песню «I'm a Traveler», не удивляет нас, если говорить о ее успехе», — отметил г-н Стенгер.

Спустя неделю после того, как Эванс завершил работу над своим альбомом, умерла его мать, перенесшая операцию на коленном суставе. Эванс ранее не выпускал ни одного материала, записанного совместно с Уолденом, за исключением хита «At Fenway», в котором участвует Уильям Шатнер (William Shatner). Клип на эту песню собрал более 10 млн просмотров на YouTube.

«Мы благодарны», — заявил г-н Уолден, который спродюсировал самый продаваемый саундтрек всех времен The Bodyguard в исполнении Уитни Хьюстон совместно с легендарным продюсером Дэвидом Фостером (David Foster).

Твиттер Эванса: @croon1, веб-сайт: www.brianevans.com

«Брайан занимает 3-е место среди самых скачиваемых певцов в категории Adult Contemporary в системе PlayMPE, лидера в сфере дистрибуции песен для радиостанций по всему миру», — заявил г-н Стенгер.

На прошлой неделе Эванс также выпустил песню Blue Bayou, тоже спродюсированную Уолденом.

«Брайан не давал нам выпустить одиннадцать композиций с этого альбома. Теперь, наконец, у нас появилась такая возможность, и первый сингл дебютировал на 3-м месте. Он настоящий мастер своего дела».

20 самых скачиваемых песен за неделю в категории Adult Contemporary — Daily Play MPE®

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=IYUDXbrQOvs

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1807712/BrianTraveler.jpg

SOURCE ESW Management