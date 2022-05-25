БРЕНД AMAZFIT СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ТРИАТЛОНА «ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА» В 2022 году

Бренд Amazfit, ориентированный на здоровье и фитнес, специализируется на передовых носимых устройствах, которые вдохновляют на здоровый и активный образ жизни, таких как высокопроизводительные, функциональные и долговечные часы серии Amazfit T-Rex, которые дополняют обширный ассортимент устройств для активного отдыха этого бренда. Новая модель Amazfit T-Rex 2, отражающая эволюцию этой серии прочных устройств для активного отдыха, вышла с еще более впечатляющими обновлениями, такими как:

Прочный, яркий и модный дизайн;

Высокоточное двухдиапазонное позиционирование по пяти спутникам, а также 24-дневный ресурс аккумулятора, достаточно мощного для любых приключений;

Прочность военного класса в сочетании с возможностью эксплуатации в условиях сверхнизких температур до -30℃;

Влагозащита 10 АТМ, более 150 спортивных режимов (включая триатлон) и всестороннее отслеживание состояния здоровья, что позволяет триатлонистам сохранять контроль во время плавания, езды на велосипеде и бега;

Совершенно новая функция импорта маршрутов и навигации в реальном времени[1] , позволяющая триатлонистам любого уровня отслеживать свои перемещения прямо на часах.

Говоря о новом партнерстве, Дженнифер Лау (Jennifer Lau), вице-президент компании IMG по спортивным мероприятиям, сказала: «Мы рады приветствовать бренд Amazfit, лидера в области дизайна и функциональности спортивных носимых устройств, в качестве нашего официального спонсора, предоставившего умные часы для активного отдыха. Стремление бренда Amazfit предоставить спортсменам технологии для достижения наилучших результатов соответствует образу жизни участников соревнования"Побег из Алькатраса"».

Бренд Amazfit в сотрудничестве с организаторами триатлона «Побег из Алькатраса» (EFAT) предоставит избранным триатлонистам новые умные часы для активного отдыха Amazfit T-Rex 2 для отслеживания персональных результатов тренировок и личных показателей здоровья во время соревнования и после него. Официальный стенд бренда Amazfit будет открыт 4 и 5 июня, чтобы поддержать участников соревнований и рассказать триатлонистам о продуктах, которые объединяют здоровье и технологии.

Вице-президент бренда Amazfit Бин Фань (Bin Fan) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы гордимся тем, что стали спонсором одного из самых ожидаемых соревнований в Америке. Бренд Amazfit специализируется на разработке надежных и многофункциональных умных часов для активного отдыха, призванных повысить качество жизни. Лозунг нашего бренда — «Сделай себя лучше» (Up Your Game), и мы призываем своих пользователей жить мечтой и свободно выражать свой активный дух. Благодаря партнерству с EFAT мы надеемся расширить опыт взаимодействия с пользователями на более широкую аудиторию и поддержать не только любителей спорта, но и профессиональных спортсменов самыми передовыми продуктами бренда».

Более подробная информация представлена на официальных сайтах Amazfit и EFAT.

[1] Эти функции будут добавлены после обновления по каналу беспроводной связи

Информация о бренде Amazfit

Amazfit, ведущий мировой бренд умных носимых устройств, ориентированных на здоровье и фитнес, является частью компании Zepp Health (NYSE: ZEPP), специализирующейся на медицинских технологиях. Бренд Amazfit с лозунгом «Сделай себя лучше» (Up Your Game) предлагает широкий спектр умных часов и браслетов, поощряя своих пользователей жить мечтой и свободно выражать свой активный дух. Устройства Amazfit работают на базе патентованной платформы для управления здоровьем компании Zepp Health, которая обеспечивает круглосуточное получение практической информации и рекомендаций на основе облачных технологий, помогающих пользователям достичь своих целей в области здорового образа жизни.

Устройства Amazfit, впервые появившиеся на рынке в 2015 году, сегодня имеют миллионы пользователей. Продукция компании реализуется более чем в 90 странах Северной и Южной Америки, а также в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Более подробная информация о бренде Amazfit представлена на его сайте по адресу: www.amazfit.com. Более подробная информация о компании Zepp Health представлена на сайте www.zepphealth.com.

Соревнование по триатлону «Побег из Алькатраса»

В воскресенье, 5 июня 2022 года, триатлонисты со всего мира, от олимпийцев и чемпионов мира до энтузиастов из различных возрастных групп и спортсменов с ограниченными возможностями, заполнят улицы и воды Сан-Франциско для участия в 41-м ежегодном триатлоне «Побег из Алькатраса». История острова и его печально известной неприступной федеральной тюрьмы вдохновляет спортсменов со всего мира попытаться совершить «Побег из Алькатраса». Более подробная информация представлена на сайте www.EscapeAlcatrazTri.com.

Для запросов СМИ:

Контактная информация Отдела по связям с общественностью бренда Amazfit в США:

[email protected]zepp.com

[email protected]

Контактная информация Международного отдела по связям с общественностью бренда Amazfit:

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1824726/image.jpg

SOURCE Amazfit