Бренд телевизоров Hisense достигает новой вершины с получением премии EISA

EISA объединяет экспертов специализированных СМИ в различных категориях потребительской электроники. Это единственная ассоциация, в которую входит 61 специализированный журнал в 29 странах мира, чьи представители по достоинству оценивают лучшие продукты уже более 40 лет; ее награды отражают тенденции развития данной отрасли. Полученная награда воздает должное приверженности компании Hisense техническому прогрессу, качеству, дизайну и эффективности.

ULED-телевизор Hisense с впечатляющим качеством изображения

Hisense 65U8GQ — телевизор с диагональю 65 дюймов, оснащенный ULED-матрицей и технологией полноматричного локального затемнения панели на квантовых точках; модель поставляется с поразительно простой в использовании интеллектуальной операционной системой VIDAA U5, в которой реализована функция голосового управления Alexa и Google Assistant для еще большего удобства работы с телевизором.

«Любители кино смогут наслаждаться кинематографическим воспроизведением контента с разрешением 4K и расширенным динамическим диапазоном в стандартах Dolby Vision и HDR10+. Этот телевизор по-настоящему впечатляет, в том числе и своей привлекательной ценой», — такое мнение выразило жюри конкурса EISA.

Приверженность техническому прогрессу способствует достижению популярности и росту продаж

Неизменная приверженность компании Hisense развитию технологий и повышению качества продукции отмечена рядом престижных наград и поощрений со стороны оценочных организаций мирового класса.

В 2021 году телевизор марки Hisense получил рекордно высокую оценку самой влиятельной и престижной в Германии оценочной организации Weka Media Video, набрав 88 баллов, причем качество изображения было оценено в 94 балла.

С января по июль 2021 года общемировая выручка от реализации ULED-телевизоров моделей U7 и U8 увеличилась на 86%, а объем продаж — на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По результатам первого полугодия 2021 года Hisense Group заняла первое место по объему продаж телевизоров (марок Hisense и Toshiba) в Японии, а телевизор Hisense стал вторым по объему продаж в Австралии.

Компания Hisense намерена и дальше внедрять передовые технологии, от телевизоров с ULED-матрицей до лазерных телевизоров и других изделий, сохранять свою ориентированность на потребителя и использовать самые современные технические решения для производства высококачественной продукции по всему миру. В будущем компания Hisense продолжит работать над имиджем и конкурентоспособностью своего бренда, сосредоточившись на внедрении новых технологий и разработке продукции.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=OpTl5NeIcPU

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1598102/EISA_FAMILY_TV.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1598103/EISA_Award.jpg

SOURCE Hisense